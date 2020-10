Tank in ESO verhält sich wie ein echter Held – Verzichtet sogar auf die Belohnung

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Daher bot er seine Hilfe an und gab dem DD etwas Nachhilfe im Angreifen und zeigte ihm unter anderem, wie man eine gute Rotation aus leichten Angriffen ausführt. So würde der Spieler auch in späteren Veteranen-Dungeons noch eine gute Figur machen und nicht untergehen.

Das lag wohl daran, dass er bevorzugt schwere Angriffe ausführte. Die geben in ESO Energie zurück, brauchen aber länger zum Ausführen, was sich negativ auf dem Schaden auswirkt.

Was ist passiert? Der reddit-User und ESO-Spieler gandalf69420 war mit einer Random-Gruppe im Dungeon Blackheart Haven unterwegs. Doch es lief nicht glatt. Einer der DDs richtete zu wenig Schaden an.

In The Elder Scrolls Online kommt es gerade bei Zufallsgruppen oft zu Problemen mit Fake-Tanks, toxischen Spielern oder Leuten, die einfach nicht gut sind. Doch ein freundlicher Spieler hat mit seiner Selbstlosigkeit seine Gruppe und die Community schwer beeindruckt.

