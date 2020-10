Das MMORPG ESO hat ein Problem mit der Gruppensuche: Lügende Spieler

In The Elder Scrolls Online schimpfen die Spieler seit jeher über „Fakes“, also Spieler die sich für eine andere Rolle im Dungeon ausgeben, als sie eigentlich spielen. Das gilt eigentlich vor allem für Tanks und Heiler, aber mittlerweile werden schon Fake-DPS gemeldet. Die sind aber meist einfach nur schlecht.

Was hat es mit Fakes auf sich? In ESO sind Fakes ein großes Problem. Damit sind Spieler gemeint, die sich in der automatischen Gruppensuche für Dungeons anmelden und als Rolle Tank oder Heiler angeben, obwohl sie eigentlich auf DPS geskillt sind.

Warum machen die das? Weil Tanks und Heiler viel mehr gesucht werden als DPS-Klassen. Daher warten Schadensausteiler viel länger auf eine Gruppe als Tanks oder Heiler. Der Plan der Fakes ist es also, sich als eine andere Rolle zu bewerben und dann zu hoffen, dass der Rest der Gruppe sie schon irgendwie durchzieht.

Natürlich braucht ihr in vielen Instanzen nicht zwingend einen Tank. Gerade mit einer guten Gruppe und im normalen Modus ist der oft obsolet. Jedoch ist es unfair denen gegenüber, die sich ehrlich hinten anstellen im Gruppenfinder. Oder wenn es eben doch einmal härter zugeht, ist so ein Tank schon eine Erleichterung.

Klappt dass denn? Oftmals enden solche Runden aber in Chaos und Frust. Denn während eine einigermaßen starke Gruppe die ersten Bosse und Encounter noch irgendwie schafft, wird es gegen Ende der Instanz meist zu viel und man wiped sich einen Wolf.

Dann kommt meistens ans Licht, dass der Tank eigentlich ein DPS-Spieler ist und kaum was von seinem Handwerk versteht. Bis das rauskommt, haben aber alle Beteiligten Stunden an Lebenszeit verschwendet, die sie niemals wieder zurück bekommen.

Ein großes Ärgernis, wie es ein erboster Spieler auf reddit jüngst dargestellt hat. Dem wurde nicht nur der Spaß ruiniert, er wurde auch noch vom Fake-Tank beschimpft, weil er als Heiler nicht viel Schaden machte:

Ich befinde mich also im unheiligen Grab, um es zu grinden und fand es etwas merkwürdig, dass unser Tank eine Gesundheit von 16 k hatte, aber ich habe schon Dungeons mit schlechteren Werten gesehen und dachte, vielleicht hatte er einen Build, der einfach funktionierte, also dachte ich, es wäre in Ordnung.

Nein, es war nur ein DPS, der sich nicht die Mühe machte, zu warten.

Erst als wir zum „Keeper of the Kiln“ kamen, zeigte sich sein wahres Gesicht.

Als Heiler machte ich Überstunden, daher musste ich viele schwere Angriffe ausführen, um Magicka wiederzuerlangen. Dadurch bekam ich die Aggro vom Boss, wurde One-Shot umgehauen und danach fiel die Gruppe.

Nach dem fünften Wipe hatte ich genug und sagte dem Kerl, er solle gehen und sich als seine Rolle anstellen. Daraufhin kam dieser Spruch: „LOL erklär mir bitte erstmal, wie ein Level-400-Spieler so wenig Schaden anrichten kann.“

…ich bin ein Heiler. Spieler QuietLittleVoice auf reddit.

Fake-Tanks sind also ein Problem, wie schon unsere Autorin Larissa Then in einem eigenen Artikel angemerkt hat und für den sie von der Community hier auf MeinMMO viel Zuspruch erhalten hat.

Ihr könnt in ESO schon Fake-Tank spielen, aber dann nervt ihr halt

Jetzt werden auch DPS als Fake-DPS gebrandmarkt, dabei haben die einfach keine Ahnung

Was sind denn Fake-DPS? Im Anschluss an den reddit-Post mit dem unverschämten Fake-Tank hat ein weiterer ESO-Spieler eine Anekdote zum Thema Fake-DPS auf reddit veröffentlicht:

Wir haben Banished Cells I gefarmt, waren beide CP160+, also hätte es schnell und einfach gehen müssen. Selbst mit den DPS, die wir auf Stufe 35-45 bekamen, sollte dieses Dungeon auf niedriger Ebene ziemlich vertraut sein. Jedenfalls merken wir schon früh, dass dieser DPS nicht viel Schaden anrichtet.

Tatsächlich verliert er eine ziemliche Menge an Gesundheit, und selbst der Trash braucht länger, als er sollte. Wir merken, dass er die Feinde verspottet. Wir versuchen, ihm zu sagen, dass er DPS machen und den Tank seine Arbeit machen lassen soll, aber er verspottet weiter. Und er rennt voraus und zieht die Feinde an. Und dabei richten wir keinen großen Schaden an. Es ging sogar soweit, dass unser echter Tank einige seiner Fähigkeiten ausgetauscht hat, damit er die DPS der Gruppe erhöhen konnte. Dieser Kerl stellte sich tatsächlich als DPS an und verbrachte dann das ganze Dungeon damit, als Möchtegern-Tank aufzutreten.

Der beste Teil war aber, als ich sah, wie er einen Heil-Skill ultimativ einsetzte. Spieler El-17 auf Reddit.

Kurioserweise war hier wohl wirklich ein Typ am Werk, der so wenig Ahnung vom Spiel hatte, dass er sich als falscher DPS gemeldet hatte. Also nicht unbedingt ein Lügner. Doch anstatt auf dem Kerl rumzuhacken, meldeten sich viele User im reddit-Thread zu Wort und versuchten die Sache zu erklären.

Laut deren Meinung hätte es sich wohl um einen unerfahrenen Neuling gehandelt, der auch noch nie ein MMORPG gespielt hätte. Daher hat er womöglich nichts von den Rollen der heiligen Dreifaltigkeit des MMORPG gehört und einfach einen ausbalancierten Helden wie in einem Solo-Rollenspiel gebaut. Daher nutze er die Tank-, DPS- und Heil-Skills, die ihm im Solo-Play womöglich sogar sinnvolle Dienste geleistet haben.

Überhaupt, so der Tenor unter den Usern, würde es ESO gut tun, mal in einem kleinen Dungeon-Tutorial die Rollen zu erklären und warum man eben nicht einfach so rein spazieren, sondern sich entsprechend optimieren sollte.

Aber womöglich kommen solche weiteren Komfort-Features ja im Jahre 2021 als neues Update zu The Elder Scrolls Online. Bisher wissen wir aber leider nur wenig über das neue Kapitel in ESO 2021. Was wir schon wissen und welche Spekulationen die Community dazu hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das Problem mit den lügenden Spielern ist in ESO also schon so ein großes Ärgernis, dass es sogar Anfänger fälschlicherweise trifft. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit Fake-Spielern gemacht?