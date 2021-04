ESO führt neue Quests ein, mit denen ihr Shop-Items verdient

Mit dem für Juni geplanten Update des MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) wird eine neue Quest-Art eingeführt. Über diese könnt ihr an Items kommen, die es in Kronen-Kisten gibt.

Was sind das für Quests? Bestrebungen sind tägliche und wöchentliche Quests, die euch vor unterschiedliche Aufgaben stellen. Dazu gehören:

Gegenstände durch Taschendiebstahl erlangen

Quests abschließen

Feinde mithilfe von Klassen- oder Waffenfähigkeiten bezwingen

Gegenstände an Händler verkaufen

Verschiedene Arten von Gegenständen herstellen

Verschiedene Arten von Monstern bezwingen

Ressourcenvorkommen abernten und mehr

Wie viele dieser Bestrebungen ihr pro Tag und Woche absolvieren könnt, ist stets unterschiedlich. Ihr müsst also immer darauf achten, wie viele in der aktuellen Woche zur Verfügung stehen. Die Missionen sollen sich an alle Spieler richten und jeden Spielstil unterstützen. Welche dieser neuen Quests aktiv sind, seht ihr dann im neuen Bestrebungs-Menü. Sie sind automatisch aktiv und ihr erhaltet auch die Belohnungen sofort nach Abschluss der Mission.

Items aus Kronen-Kisten dürft ihr euch bald mit den Bestrebungen erspielen.

Erspielt euch Items aus Kronen-Kisten

Was bringen euch die Bestrebungen? Ihr erhaltet pro erfüllter Quest Belohnungen, darunter Gold und EXP. Allerdings gibt es zusätzlich die Bestrebungs-Siegel. Dabei handelt es sich um eine neue Währung. Wie viele ihr davon pro Quest erhaltet, hängt von der jeweiligen Aufgabe ab.

Was macht man mit den Bestrebungs-Siegeln? Ihr könnt diese neue Währung dazu nutzen, Items zu kaufen, die ihr sonst in den Kronen-Kisten findet. Dazu gehören beispielsweise

Begleiter

Tränke

Schriftrollen des Lernens

Kosmetische Items

Apex-Mounts

Was ist das Besondere? Diese Gegenstände sind durch die Bestrebungen zum ersten Mal erspielbar. Ihr müsst euch also keine Kronen-Kisten kaufen, um an die Items zu kommen.

Was steckt dahinter? Die Kronen-Kisten waren bei Einführung 2016 sehr umstritten. Denn im Grunde handelt es sich um eine Lootbox-Mechanik. Ihr kauft euch die Kisten gegen Geld im Kronen-Shop, wisst aber nicht, welche Items sich darin befinden. Es sind immer vier Zufallsgegenstände darin mit der Chance, noch einen fünften zu bekommen. Zieht ihr Gegenstände aus einer der Kisten, die ihr bereits habt, dann werden diese in Kronen-Edelsteine umgewandelt. Mit diesen Edelsteinen kauft ihr euch dann Sammlerstücke eurer Wahl aus der aktuellen Saison Kronen-Kisten.

Es handelt sich also um eine Art Lootbox. Microsoft besitzt allerdings eine ganz besondere Einstellung, was Lootboxen angeht. In den Richtlinien steht (via Xbox.com): „Virtuelle Gegenstände in Lootboxen können immer auch durch das Spielen verdient werden.“

Da Bethesda inzwischen zu Microsoft gehört, passt das Kronen-Kisten-System mit der Einführung der Bestrebungen bald zu diesen Richtlinien.

Was meinen die ESO-Spieler dazu? Dass ihr euch die Gegenstände aus den Kronen-Kisten bald auch erspielen dürft, kommt in der ESO-Community gut an:

Dirthara schreibt (via reddit): „Das ist toll!!! Manchmal haben Kronen-Kisten einige coole Gegenstände, aber es gibt so viele Spieler, die sich weigern, Glücksspiel/Lootboxen aus Prinzip zu unterstützen, dass sie nie einen Cent ausgeben.“

Regi413 zeigt sich überrascht (via reddit): „Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich finde das aber gut.“

AtraxMorgue freut sich ebenfalls (via reddit): „Das finde ich richtig gut. Lasst uns nur hoffen, dass man nicht zu viel grinden muss, um an die selteneren Kisten-Items zu kommen.“

ObiMeowKatnobi erklärt (via reddit): „Microsofts Lootbox-Richtlinien besagen, dass virtuelle Gegenstände in Lootboxen immer auch erspielt werden können. Jetzt wisst ihr, woher die Änderung kommt.“

Es ist also eine gute Sache, dass ihr die Items aus Kronen-Kisten bald auch über die Bestrebungen in ESO erspielen dürft. Aber wir werden dann noch sehen, wie lange es dauert, an die begehrten Gegenstände zu kommen. Mit etwas Grinding werdet ihr wohl rechnen müssen.

Mit ESO Blackwood werden auch NPC-Gefährten in das MMORPG eingeführt. MeinMMO-Autor Alexander Leitsch konnte sich diese in einem Preview-Event bereits ansehen und teilt euch seine Erfahrungen mit.