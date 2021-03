Ihr könnt das MMORPG ESO jetzt gratis testen und den Prolog von Blackwood spielen

Ab jetzt könnt ihr im MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) den Anfang der neuen Story erleben, die euch in der großen Erweiterung Blackwood erwartet. Außerdem ist ein neues Free2Play-Event gestartet.

Was erwartet euch im Prolog zu ESO Blackwood? Ein deadrischer Kult plant etwas Finsteres. Was genau, das sollt ihr in der Prolog-Quest herausfinden. Dazu schließt ihr euch nicht nur mit der Waldelfin Eveli Scharfpfeil zusammen, sondern müsst auch einer Dremora namens Lyranth vertrauen. Den Prolog könnt ihr ab jetzt kostenlos spielen.

Was sind Dremora? Dremoras sind im Grunde eine Art Dämon und gehören den Deadra an. Sie leben in Oblivion, dem Reich des Vergessens und sind besonders den Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon und Molag Bal treu ergeben. Dremoras sind Gegner, gegen die ihr sonst kämpfen müsst.

Das macht es so interessant, euch in der Prolog-Quest zu ESO Blackwood mit einer Dremora zusammenzuschließen. Könnt ihr Lyranth wirklich vertrauen und was hat sie vor? Ab sofort findet ihr das heraus – und zwar auf PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Was gibt es als Belohnung für den Abschluss der Quest? Ihr bekommt ein Andenken in Form des daedrischen Amuletts gegen Schutzzauber. Dieses Schmuckstück könnte im weiteren Verlauf der Story von Blackwood und der jahresübergreifenden Geschichte „Tore von Oblivion“ noch nützlich werden.

So spielt ihr mit: Auf allen Plattformen besucht ihr den Kronen-Shop von ESO und findet dort die gratis Prolog-Quest zu Blackwood mit dem Titel „Berührung eines Sterblichen“ unter der Kategorie „Quests“. Aktiviert sie und schon könnt ihr loslegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Spielt kostenlos ESO

Es ist ab jetzt auch möglich, euch an einem neuen Free2Play-Event von ESO zu beteiligen. Kennt ihr das MMORPG noch nicht und wollt man reinspielen, dann habt ihr bis zum Dienstag, den 13. April Zeit, euch kostenlos in die Abenteuer zu stürzen. Das Free2Play-Event steht euch auf PC, PS4/PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S zur Verfügung.

Ihr erhaltet Zugriff auf das Gebiet aus Morrowind (Vvardenfell) und das Grundspiel von ESO, inklusive der vier Klassen des Grundspiels und 23 Gebieten. Ebenso ist es möglich, den Prolog von Blackwood zu spielen. Ihr dürft sogar kostenlos dort weitermachen, wo ihr beim letzten Free2Play-Event aufgehört habt.

Steigt ihr direkt ein, dann profitiert ihr außerdem vom derzeit stattfindenden 7. Jubiläum des MMORPGs. Ihr erhaltet doppelte EXP und weitere Belohnungen.

Zusätzlich bekommt ihr im Sale die Standard-Edition von ESO um 60 % günstiger. Das Kapitel Greymoor gibt es um 67 % reduziert. Das Angebot gilt auf PC und Google Stadia bis zum 15. April. Auf Xbox läuft der Sale bis zum 16. April und für die PlayStation endet das Angebot für Greymoor bereits am 14. April, das für die Standard-Edition läuft dagegen bis zum 28. April.

Darüber hinaus gibt es im Sale-Zeitraum noch Kronen-Pakete im Angebot. Ihr könnt euch also die Währung Kronen günstiger kaufen, um euch damit im Kronen Shop Items wie Häuser, Mounts oder Pets zuzulegen.

In ESO Blackwood stellt ihr euch einem ganz besonderen Feind, dem coolsten Bösewicht aus The Elder Scrolls.