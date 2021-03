Geburtstags-Event von ESO ist eure Chance, leicht viel Geld zu verdienen

Das MMORPG The Elder Scrolls Online wird 7 Jahre alt und ihr profitiert von diesem Jubiläum. Wir erklären euch, was ihr zur Feier erwarten dürft.

Wann wird gefeiert? Das Jubiläum des MMORPGs ESO beginnt am 1. April um 16 Uhr. Die Feierlichkeiten enden am 13. April um 16 Uhr. Während dieser Zeit gibt es einiges für euch zu tun, um an die Belohnungen zu kommen.

Was für Belohnungen gibt es? Bei den Quests findet ihr unter „Kuchenhunger“ eine kostenlose Wertmarke für den Jubiläumskuchen. Reist zum Konditor Donolon, den ihr im Hafen von Vulkhelwacht, Davons Wacht und im Hafenviertel von Dolchsturz findet. Ihr müsst eine Quest für ihn erledigen und bekommt dafür die Leckerei.

Esst ihr den Kuchen, dann erhaltet ihr für zwei Stunden 100 % mehr Erfahrungspunkte, wie das auch beim Fest der Narren der Fall ist. Das ist zum einen für Neueinsteiger interessant, die so schnell aufleveln können aber zum anderen bekommen auch Veteranen die Möglichkeit, an mehr Punkte für das neue Championsystem 2.0 zu kommen.

Holt euch den Geburtstagskuchen beim 7. Jubiläum von ESO.

Darum ist das ESO-Jubiläum so profitabel für euch

Wie kommt ihr an viel Geld? Im Rahmen des Jubiläums-Events erhaltet ihr tägliche Handwerksschriebe. Diese stellen euch die Aufgabe, bestimmte Gegenstände herzustellen. Pro Tag und Charakter bekommt ihr einen der Schriebe. Im Schnitt lässt sich pro Schrieb rund 4.500 Gold machen. Allerdings hängt dies von seiner Wertigkeit ab.

Es ist ein lukratives Geschäft, sich täglich um diese Schriebe zu kümmern, denn so könnt ihr durch Crafting schnell einiges an Geld verdienen. Spielt ihr mehrere Charaktere (Alts), dann dürft ihr euch entsprechend auch mehr Schriebe holen, mehr craften und so noch mehr Geld einnehmen. Das ist jedoch mit viel Aufwand verbunden, denn ihr müsst natürlich mit jedem Twink die Gegenstände herstellen.

Das zusammen mit dem EXP-Bonus bringt euch zum 7. Jubiläum von ESO schnell voran. Denn das Geld steckt ihr dann beispielsweise in bessere Ausrüstung.

Pufferfoot erklärt auf reddit, warum er sich genau darauf freut: „Oh Junge. Das ist das einzige Mal im Jahr, wo ich alle meine 14 Alts rauskrame, um die täglichen Handwerksschriebe zu holen.“

Jim-Pip stimmt ihm zu (via reddit): „Es ist so profitabel. Ihr trete zu diesem Zeitpunkt immer einigen Handelsgilden extra bei. Danach bin ich so ausgebrannt, dass ich eine Pause vom Spiel brauche. Aber das ist es wert.“

Was gibt es noch für Aufgaben und Belohnungen? Das Geburstags-Event des MMORPGs The Elder Scrolls Online hat noch einige weitere Dinge zu bieten. Darunter folgende Aufgaben:

Tägliche Quests für Gewölbe und Anführer der offenen Welt

Tägliche Quests für Allianzkrieg und Schlachtfelder

Tägliche Quests für Verliese und Prüfungen

Tägliche Quests für Raubzüge und Sakramente

Und ihr kommt an diese Belohnungen:

Handwerksmaterialien

Stilseiten für diverse Handwerksstile

Baupläne für Einrichtung

Handwerksstilseiten für den Wurmkult

Monturstilseiten für die Rüstung und Waffen des Jephre-Paladins

Monturstilseiten für die Waffen des kaiserlichen Champions

Transmutationskristalle

Ereignisscheine für Fragmente,

Den Jubiläumskuchen als Deko für euer Haus

Gruppenreparaturmaterial

Monturstilseiten der Waffen des kaiserlichen Champions und mehr

Was ist das Besondere? Ihr kommt im Rahmen des Events an die ersten Fragmente, mit denen ihr den fliegenden Begleiter „Unbeständiger Wandelstein“ in den Totenländer-Feuerschreiter verwandeln könnt. Das letzte dafür nötige Fragment gibt es dann bei späteren Events.

Falls ihr plant, in das MMORPG The Elder Scrolls Online einzusteigen, dann schaut euch diese 19 Einstellungen in ESO an, die ihr unbedingt aktivieren müsst.