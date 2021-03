In ESO müsst ihr jetzt schlau Leveln – So kommt das bei den Spielern an

Update 29 für das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) ist für den PC erschienen. Und mit ihm kam das neue Championsystem 2.0 ins Spiel. Wir schauen uns an, wie die Community darauf reagiert.

Welche Änderung brachte das Update? Das am 8. März für PC erschienene Update 29 überarbeitet das Champion-System in ESO. Ihr habt jetzt nur noch drei Skill-Trees: Macht, Kraft und Geschick. In diese investiert ihr eure gesammelten Champion-Punkte, um passive Fertigkeiten zu erhalten.

Die größten Unterschiede zum alten System sind:

Es gibt Verzweigungen, die ihr freischalten müsst, um an gewünschte Skills zu kommen

Ihr könnt nur noch maximal vier spezielle Skills pro Baum gleichzeitig aktivieren

Mit dem neuen Update erschien auch der DLC „Flames of Ambition“ mit zwei neuen Dungeons für PC. Der DLC läutet die diesjährige Story „Tore von Oblivion“ ein.

Update 29 und der DLC kommen am 16. März für PS4/PS4 sowie Xbox One und Xbox Series X/S.

Der neue Trailer stimmt euch in das Update 29 und den DLC Flames of Ambition ein.

Das sagen die Spieler zum neuen ESO-Championsystem

Wie kommt das neue System an? Es sind schon einschneidende Veränderungen, die Zenimax Online hier am Champion-System von ESO vorgenommen hat. Klar, dass dies eine Umstellung für die Spieler bedeutet. Die Meinung zu den Neuerungen ist daher momentan noch etwas gespalten.

Kritisiert wird vor allem, dass man nun viele Championpunkte (CP) ins Skills investieren muss, die man eigentlich gar nicht haben möchte, nur um dann die eine Fertigkeit freizuschalten, die man braucht. Es dauert dadurch länger, die gewünschten Skills zu erhalten. So fühlt es sich für manchen mehr nach Grinding an.

Es müssen mehr Championpunkte gesammelt werden, um diese so zu investieren, dass man irgendwann endlich die Fertigkeit bekommt, die man haben will. Das ist Spielern zufolge beim Macht-Skilltree nicht so schlimm wie bei den beiden anderen.

Auch, dass Spieler nur noch vier Skills pro Baum ausrüsten können, ist einigen zu wenig.

So sieht das neue Champion-System im MMORPG ESO aus.

N1kl0 meint auf reddit: „Es gibt einige interessante Knotenpunkte aber zu wenig Slots. Der Grind für Championpunkte ist zu hoch und einige Knoten brauchen viel zu viele CPs, nur um dann eine viel zu geringe Auswirkung zu haben.“

Connorx15 schreibt (via reddit): „Das Schlimmste für alle mit wenigen CP ist, dass sie diese auch noch verschwenden müssen, um an die Skills zu kommen, die sie brauchen.“

Paschgon erklärt im offiziellen ESO-Forum: „Mir ist aufgefallen, dass man im neuen Championsystem, um an Verbesserungen seines Herzen zu kommen, sehr viele seiner hart erarbeiteten CP zunächst für Sachen investieren muss, die man eigentlich überhaupt nicht möchte.“

Allerdings findet nicht jeder das neue System schlecht. Es ist eben mehr Einarbeitungszeit nötig und man muss besser überlegen, wie man seine Championpunkte einsetzt, um die für einen selbst wichtigen Skills zu erhalten. Es ist nötig, schlau vorzugehen und nicht einfach nur Punkte irgendwie zu verteilen.

MeinMMO-Autor Alexander Leitsch konnte Update 29 schon spielen und hat festgestellt, dass insgesamt Neueinsteiger und Spieler mit wenigen Championpunkten profitieren, auch weil die Punkte insgesamt nicht mehr so relevant sind.

Nayrael findet das neue System gut (via reddit): „Ich bin sehr froh, die Kern-RPG-Komponente zurückzuhaben. Die Spannung des Auflevelns ist schon lange vor Erreichen von CP 810 verloren gegangen. Und einige neue Sterne, wie doppelte Möbel Drops, sind ganz ordentlich.“

cepheus42 ist ganz zufrieden (via reddit): „Mir gefällt es. Ich bin bei 481 [CP] und ich habe das Gefühl, dass mein Charakter jetzt viel besser ist als vorher. Das System ist immer noch komplizierter als es sein muss, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass ich zumindest ein besseres Gefühl dafür habe, was die Ausgabe bestimmter Punkte für ein bestimmtes Attribut bewirkt.“

warg_derpin_gdf schreibt im offiziellen ESO-Forum: „Zuerst hat es mich abgeschreckt, aber es scheint wirklich den Geist von The Elder Scrolls der alten Schule widerzuspiegeln. Nicht das Aufleveln, sondern die persönliche Einstellung herauszufinden zu wollen, was schwierig zu erreichen sein wird und was man einfach vergessen kann, ohne einen ganz neuen Charakter zu erschaffen.“

Konntet ihr das neue Champion-System in The Elder Scrolls Online auch schon ausprobieren? Was meint ihr dazu?

PvP-Fans können sich zudem über eine neue Meta im Gebiet Cyrodiil freuen. Dort haben die Entwickler eine Anpassung vorgenommen, die bis zum Update im dritten Quartal laufen soll: ESO deaktiviert die stärksten Rüstungen in Cyrodiil – Und viele Spieler lieben es.