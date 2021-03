Zum „Fest der Narren“ könnt ihr in ESO viel schneller leveln

In der kommenden Woche könnt ihr euch von den ernsten Themen in der Fantasywelt des MMORPGs The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) erholen. Denn es startet das Fest der Narren, in dem ihr schnell leveln könnt.

Was ist das Festival der Narren in ESO? Das heitere Event wartet mit einigen lustigen Quests und vielen Belohnungen auf. Hier geht es nicht bierernst zur Sache, ihr sollt einfach Spaß haben und feiern.

Wann startet und endet das Fest? Der Beginn ist am 25. März um 15:00 Uhr. Ihr habt dann bis zum 1. April um 16:00 Uhr Zeit, die Quests zu absolvieren und euch die Belohnungen zu holen.

Um das Fest zu beginnen, müsst ihr die Festpavillons vor den Städten Ebenherz (Steinfälle), Vulkhelwacht (Auridon) oder Dolchsturz (Glenumbra) aufsuchen und mit den Narrenausgaben des Skaldenkönigs sprechen.

Warum lohnt es sich jetzt besonders, einzusteigen? Schon durch die Einführungsquest bekommt eure erste Belohnung. Dabei handelt es sich um die Narrenpastete, welche euch zwei Stunden lang 100 % mehr EXP beschert.

Gerade dieser Kuchen ist spannend, denn 100 % mehr Erfahrungspunkte lässt euch doppelt so schnell leveln. Wer neu in ESO einsteigt, der sollte sich diese Leckerei gleich holen und kann es so in den ersten Stunden sehr weit bringen.

Warum lohnt es sich auf für Veteranen? Durch Update 29 wurden die Championpunkte überarbeitet. Diese bekommt man nun schneller, allerdings benötigt man auch mehr davon. Auch hier kann also von dem Event profitiert werden.

So levelt ihr in ESO noch schneller

Habt ihr die Pastete verdrückt, dann solltet ihr flott Orte in der Welt Tamriel aufsuchen, an denen ihr schnell leveln könnt. Dabei handelt es sich beispielsweise um:

Die Katakomben von Himmelsgriff in der Abenteuerzone Kragstein, die im Nordwesten von Cyrodiil findet.

in der Abenteuerzone Kragstein, die im Nordwesten von Cyrodiil findet. Wenn ihr schon in Kargstein seid, dann nutzt gleich das Gebiet Zaubernarbe aus, denn dort könnt ihr ebenfalls schnell EXP sammeln.

Dass Grinding nichts Schlechtes im MMORPG ESO sein muss, verrät euch MeinMMO-Autorin Larissa Then. Außerdem haben wir euch hier Tipps zum Leveln in einer Gruppe zusammengestellt.

Zum Fest der Narren gibt es viele Belohnungen in ESO.

Das hat das Fest der Narren noch zu bieten

Diese Quests erwarten euch: Wie auch im vergangenen Jahr, dürft ihr euch auch im diesjährigen Fest der Narren wieder Tagesaufgaben widmen. Dabei handelt es sich um:

Ein höchst schweinischer Widersacher

Königlicher Mundraub

Karneval der Streiche

Welche Belohnungen gibt es noch? Die „Lächerlichen Belohnungen“, die euch erwarten sind Pakete, in denen ihr folgende Items findet:

Wertgegenstände, die ihr verkaufen dürft

Rezepte

Einrichtungsgegenstände für eure Häuser

Festtagskuchen

Das Andenken in Form der Überraschungskiste der verspielten Schelmin

Darüber hinaus gibt es noch eine besondere Kiste dafür, eine der Quests zum ersten Mal abzuschließen. Diese Kiste enthält:

Stilseiten zu Cadwells Küchenmontur

Fragmente der festliche Krachmacher oder der festliche Witzemacher

Gestohlener Schabernack, den ihr verkaufen dürft

Runenkisten mit dem Kirschblütenzweig oder dem Narrenszintillator

Fragmente der Monarchensau als Begleiter

Monturstilseite der Adelsinsignien

Fragmente für die Überraschungskiste der verspielten Schelmin als Andenken

Drei Ereignisscheine

Die Ereignisscheine bringt ihr zum NPC Impresaria, um sie gegen Items einzutauschen. Darunter Reparaturmaterial und Fragmente, beispielsweise für die Erscheinung des Totenländer-Versengers.

Zusätzlich könnt ihr mehrere Errungenschaften freischalten und so Titel verdienen.

Im Kronen-Shop von findet ihr während des Fests der Narren auch passende Items wie einen Eberprinz als Pet. Ihr seht schon, das MMORPG nimmt sich während des Events nicht so ernst, damit ihr einfach viel Spaß haben könnt.

Was haltet ihr vom Fest der Narren im MMORPG? Gefällt es euch oder ist es euch zu „lächerlich“?

Auf MeinMMO stellen wir auch außerdem 7 Dinge vor, die ihr über ESO bestimmt noch nicht gewusst habt.