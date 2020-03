Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet beinahe unzählige Möglichkeiten an spielbaren Charakteren. Doch wie levelt ihr die am schnellsten? Unsere Autorin Larissa Then hat dafür Grinding-Guides getestet. Und sie war überrascht, wie spaßig das sein kann.

Ich bin begnadeter Quester, eine gewisse Eintönigkeit macht mir überhaupt nichts aus. Ich spiele gerne WoW Classic, auch schon damals. Allerdings finde ich es auch schön, wenn ein MMORPG etwas dynamischer ist.

Dabei möchte ich dennoch ein Ziel haben. Bei Guild Wars 2 oder ESO war dies immer die Karte auf 100% zu bekommen und dabei natürlich die Quests abzuschließen. Eine klare Aufgabe, bei der ich passiv gelevelt habe. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Zocken ohne ein solches Ziel Spaß machen kann.

In ESO habe ich nun meine Prinzipien über Board geworfen und Grinding-Guides getestet. Das Grinden, also einfach nur Monster töten, ist in ESO eine beliebte Methode, seinen Charakter zu leveln. Ich als blutiger Grinding-Anfänger habe es gewagt: das Leveln um des Levelns Willen.

Grinden an den Dolmen

Grinding-Guides im Selbstversuch

Was ist mit Grinding-Guide gemeint? Auf Seiten wie alcasthq oder esofaqs gibt es Tipps, wie ihr sehr schnell auf Level 50 kommen könnt. In diesen Grinding-Guides bekommt ihr wichtige Infos mit auf den Weg. Dazu gehören:

Welche Ausrüstung braucht ihr?

Welche Hilfsmittel gibt es noch für mehr Erfahrung?

Was für Gebiete eignen sich für den Grind?

Wie habe ich getestet? Für meinen Selbstversuch habe ich mir zwei neue Charaktere erstellt. Außerdem wollte ich verschiedene Spots und Gruppengrößen ausprobieren. So war ich unterwegs:

Mit einem Nekromanten (Magicka) Level 20

Und einer Nachtklinge (Ausdauer) Level 3

Allein und in einer Gruppe von 2 oder 3 Personen

An 5 verschiedenen Orten

Welche Hilfsmittel hatte ich am Start? Bei meinem Test habe ich als Grinding-Anfänger nur die nötigsten Hilfsmittel für mehr Erfahrung genutzt. Alle sind auch für neue Spieler leicht erreichbar. Natürlich gibt es noch mehr, was euch solche Boni bringt. Beispielsweise mit eurem Ingame-Ehepartner leveln oder Ambrosia-Tränke konsumieren.

Auf meinen beiden für den Test erstellten Charakteren habe ich folgende Auswahl genutzt:

Schriftrollen für 50% mehr Erfahrung. Es gibt noch welche mit 150%, die hatte ich aber auf den neuen Charakteren nicht.

für 50% mehr Erfahrung. Es gibt noch welche mit 150%, die hatte ich aber auf den neuen Charakteren nicht. Ausrüstung mit der Eigenschaft „Lehrend“ für zusätzliche 70% Erfahrungspunkte. Fragt hierfür einfach nett im Chat oder in eurer Gilde nach. Die meisten stellen euch das gerne her.

für zusätzliche 70% Erfahrungspunkte. Fragt hierfür einfach nett im Chat oder in eurer Gilde nach. Die meisten stellen euch das gerne her. ESO-Plus-Mitgliedschaft für weitere 10% Exp.

für weitere 10% Exp. Je nachdem 10% mehr Erfahrungspunkte durch eine Gruppe aus 2 Personen. Bei 3 Personen oder mehr, ist solo Spielen wohl sinnvoller.

Ausrüstung mit der Fähigkeit „Lehrend“

Diese Orte habe ich für das Grinden getestet

Das abscheuliche Laboratorium: Zunächst habe ich einen Grind-Spot getestet, an dem sich massig Zombies tummeln. Die sind leicht zu besiegen, machen nicht viel Schaden und respawnen schnell. Er befindet sich im Süden von Kalthafen. Dort war ich mit meinem Level 20 Nekromanten unterwegs.

Wenn ihr alleine seid, ist das der beste Spot aus meinem Test. Für eine 2er-Gruppe ist er noch gut. Falls ihr zu viele werdet, ob mit Gruppe oder ohne, lohnt er sich nicht mehr. Dann werden die Zombies zu wild gezogen und es sind nicht mehr genug für alle da. Es empfiehlt sich diesen Ort zu Uhrzeiten aufzusuchen, in denen wenige Spieler unterwegs sind.

Der Gerichtshof der Missachtung: Der zweite Ort für meinen Grind-Versuch befindet sich im Osten von Kalthafen. Hier war ich ebenfalls mit dem Nekromanten unterwegs. Beim „Gerichtshof der Missachtung“ findet ihr viel weniger Gegner als am südlicheren Laboratorium.

Jedoch habt ihr es hier etwas einfacher. Dort leveln weniger Spieler und ihr habt freundlich gesinnte Flammenatronache. Die helfen euch, die Gegner zu besiegen. Falls ihr es weniger effektiv, aber leichter angehen wollt, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

„Das Alte Orsinium“ in Wrothgar: Dem dritten Ort meines Tests wird nachgesagt, er sei schon ab Level 3 gut machbar. Also bin ich dort mit meiner Nachtklinge aufgeschlagen. Der Hinweg führt euch durch eine Quest, weshalb ihr am eigentlichen Spot ungefähr Level 5 seid.

„Das Alte Orsinium“ ist ein öffentlicher Dungeon. Er ist nicht so überlaufen wie das Laboratorium in Kalthafen, jedoch schwerer zu erreichen. Die Gruppen hier sind sehr groß und halten einiges mehr aus als die Zombies.

Gerade mit einem niedrigeren Level fand ich es hier frustrierend. Allein der Hinweg durch die Tunnel war eine Tortur, die ich nicht wiederholen möchte. Meine Nachtklinge ist jetzt Level 21, ich werde mit ihr dem Spot in den nächsten Tagen eine zweite Chance geben. An sich fand ich ihn echt gut, nur nicht für so ein kleines Level.

Der beste Grind-Spot?

Kargstein: Den bislang besten Grind-Spot fand ich in Kargstein. Dort wurde ich von einer Gruppe mitgenommen. Wir waren 3 Personen, haben dennoch wirklich schnell gelevelt. Es ist das Gruppen-Gebiet „Die Zaubernarbe“ und befindet sich relativ zentral auf der Karte.

Wie der Name bereits verrät, müsst ihr hier als Gruppe hin kommen. Wenn ihr gut ausgerüstet seid, schafft ihr die Gegner aber auch mit zwei Personen. Nehmt vielleicht Klassen mit guten Überlebensfähigkeiten oder einen Heiler mit.

War wirklich alles spannend?

Einen Spot habe ich euch noch vorenthalten. Eine der beliebtesten Methoden, in ESO zu grinden, ist das Dolmen-Farmen. Das sind große Anker in der Alik’r-Wüste. Hier schließt ihr euch einer Großgruppe an. Schreibt dafür einfach „+dolmen“ in den Chat und der Spaß kann losgehen.

Ihr reist dann von Dolmen zu Dolmen über drei Schreine, die habt ihr relativ schnell ergattert. Am Anfang müsst ihr dafür noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Dann klärt ihr einen Anker nach dem anderen, lootet die Truhe und reist zum Nächsten.

Der Methode wird nachgesagt, sie sei um einiges langweiliger. Und das stimmt. Ich habe kaum Schaden machen können, da immer alle Gegner sofort tot waren. Es war nicht wirklich spannend, aber in so einer riesigen Gruppe zu reisen, hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht.

Wieso hat das Grinden so Bock gemacht?

Entgegen meiner anfänglichen Vermutung, Grinden ist doof, hatte ich wirklich viel Fun in meinem Selbstversuch. Das Kampfsystem in ESO ist absolut nicht langweilig. Es hat sogar richtig Bock gemacht, Horden an Zombies zusammenzuziehen und zu vermöbeln.

Vor allem dank des Waffenwechsels, den ihr mit Level 15 bekommt, wird das pure Gegner töten nicht eintönig. Ihr könnt immer neue Taktiken ausprobieren und richtig viel Flächenschaden machen.

In einer Gruppe fand ich es noch cooler. Ich bin einfach kein Solo-Player, war ich noch nie. Schnappt euch einen Freund und legt zusammen los, am besten zu zweit. Dann habt ihr noch mehr Spaß und es geht um einiges schneller.

So was das mit den Dolmen: Sogar den eher langweiligen Dolmen konnte ich etwas abgewinnen. Ich habe nebenher Musik gehört und sogar Serien geschaut. Das könntet ihr noch auf die Spitze treiben, indem ihr an einem Anker stehen bleibt.

Dann könnt ihr mehr oder minder AFK gehen, eure Gruppe ist ohnehin zu groß für die Zahl an Gegnern. Für mich ist das jedoch nichts. Ich wollte trotzdem alles mitbekommen und war angespornt, immer eine gewisse %-Zahl an Schaden zu erreichen.

Was bringt es denn nun?

Ein gemischtes Fazit: Das Grinden hat richtig Bock gemacht, vor allem mit dem Level 20er, auch weil ich den Waffenwechsel dort bereits erreicht hatte.

Mit einem Charakter auf Level 3 würde ich nicht mehr grinden, höchstens an den Dolmen. Ihr habt auf so einem niedrigen Level einfach zu wenig Skillpunkte, um alleine gut und mit Spaß klar zu kommen. Vielleicht liegt das aber daran, dass ich blutiger Grinding-Anfänger bin.

Außerdem würde ich es ganz neuen Spielern nur bedingt empfehlen. Es geht euch einfach zu viel Story verloren. Die Welt von The Elder Scrolls Online ist riesig und hat eine tolle Lore. Die Hauptgeschichte durchzuspielen, lohnt sich auf jeden Fall. Für den Elder-Scrolls-Aspekt spielen viele von euch ESO immerhin.

So viele Level habe ich tatsächlich geschafft: Wie viel ihr in einer Stunde schafft, ist natürlich von eurem Level, vom Spot, der Personen, eurem Equipment und so weiter abhängig. Mein Charakter auf Level 3 hat dabei schneller gelevelt als der auf Level 20. Daher sind sie nur bedingt vergleichbar.

Ich habe an den Dolmen mit meiner Nachtklinge in zwei Stunden von Level 12 bis Level 21 gemacht. Also ungefähr 4 Level die Stunde. Mit der Nekromantin auf Level 20 waren es am Laboratorium in der Stunde ebenfalls um die 4 Level. Jedoch war ich nie wirklich alleine an dem Grinding-Spot.

In dem Gruppen-Gebiet in Kargstein habe ich, trotz schlechterer 3-er-Gruppe, 6 Level die Stunde geschafft. Das war von Level 24 bis 30. Ich werde diese Methode auf jeden Fall weiter beibehalten und zwischendrin ein wenig grinden. Vielleicht will mich ja jemand heiraten, dann geht es noch ein bisschen schneller.

Was sind eure liebsten Spots für das Grinden? Schreibt es uns in die Kommentare!