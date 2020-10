Diese 7 MMORPGs haben die meisten Spieler auf Steam

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Es gilt zu bedenken, dass Star Wars: The Old Republic bereits 2011 erschienen ist und über einen eigenen Launcher gespielt werden kann. Die meisten Spieler werden daher wohl nicht Steam nutzen.

Wie gut kommt das Spiel auf Steam an? Die durchschnittlichen Bewertungen des MMORPGs SWTOR auf Steam liegen bei 87% und Sehr Positiv. In den vergangenen 30 Tagen kletterten die Bewertungen sogar auf 89%.

Was ist das für ein Spiel? Star Wars: The Old Republic (SWTOR) versetzt euch ins bekannte Star-Wars-Universum, über 3.000 Jahre vor den bekannten Kinofilmen. Jede der 8 Klassen, aus denen ihr euren Charakter erstellt, besitzen eigene Geschichten, die euch zu zahlreichen Planeten führen, wo Quests und Kämpfe auf euch warten.

Platz 7 – Star Wars: The Old Republic

