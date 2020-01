Die erste Beta des heiß erwarteten MMORPGs Phantasy Star Online 2 (PSO 2) steht bevor. Sie wurde aber nur für die USA angekündigt, weswegen noch nicht ganz klar ist, ob auch wir in Europa mitmachen können. Außerdem ist die Beta fürs erste nur für die Xbox One geplant.

Was ist Phantasy Star Online 2? Es handelt sich um ein klassisches MMORPG, welches Science Fiction mit Fantasy mischt.

Ihr erschafft euren Helden aus den Völkern Menschen, Newman (biologisch gezüchtete Elfen), CAST (Androiden) und Deuman (eine Art Mutanten)

Als Klassens tehen euch Hunter, Ranger, Force, Braver, Bouncer, Challenger, Fighter, Gunner und Techer zur Verfügung

Es ist möglich, Klassen zu wechseln

Das Kampfsystem ist aktiv. Das bedeutet, ihr müsst ausweichen, selbst zuschlagen und euren Helden immer in Bewegung halten

Es gibt keine große offene Welt, sondern mal größere und mal kleinere Spielgebiete, in welche euch die Quests führen

Ihr werdet von den sogenannten Mag unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Art Pet.

In Arenen tretet ihr in PvP-Kämpfen an

Eine Beta steht an

Wann startet die Beta und wie lange dauert sie an? Die Beta beginnt am 8. Februar um 2 Uhr in der Nacht. Sie dauert bis zum 10. Februar um 7:59 Uhr an.

Für welche Plattform startet die Beta? Die Beta ist für die Xbox One angekündigt. Phantasy Star Online 2 soll aber auch für Windows 10 erscheinen.

Es wär auch möglich, dass das MMORPG letztlich auch für PlayStation 4 erscheint – aber das ist noch nicht klar.

Kann jeder bei der Beta mitmachen? Eigentlich nicht. Die Beta wurde für die USA und Kanada angekündigt. Daher taucht sie auch im Xbox Insider Programm für Europa nicht auf.

Ihr könnt aber versuchen, euch über einen US-Xbox-Live-Account auf pso2.com zu registrieren, ob man zugelassen wird, ist aber nicht garantiert. Habt ihr eure Xbox One auf die Region USA eingestellt, dann könnte es sein, dass die Beta von PSO 2 in eurem Xbox Insider Hub unter den Spielen erscheint.

Phantasy Star Online 2 startet bereits – kein Wipe mehr

Gibt es einen Wipe am Ende der Beta? Über Twitter erklärten die Entwickler, dass es keinen Wipe gibt. Ihr übernehmt euren Fortschritt in die Open Beta und von dort aus auch in die Releaseversion.

Wann startet die Open Beta und wann ist Release? Beides ist bisher noch nicht bekannt. Zunächst soll diese erste Beta abgeschlossen werden, bevor weitere Termine genannt werden.

Wann sind wir dran? Auch das ist aktuell nicht bekannt. Vermutlich kümmert man sich um Europa, wenn der Release in den USA und Kanada abgeschlossen ist.