7 coole Anime-MMORPGs, die ihr auf Steam spielen könnt – Und 2, die noch kommen

Auf Steam gibt es zahlreiche MMORPGs mit hübscher Anime-Grafik, die großteils sogar kostenlos sind. Wir von MeinMMO stellen euch ein paar der beliebtesten Anime-MMORPGs vor.

Auf manche wirkt die Grafik abschreckend, andere lieben sie. Wer Fan von Spielen wie Genshin Impact ist, aber mit vielen anderen Spielern zusammen zocken möchte, ist hier richtig.

Wie ist die Liste entstanden? Wir haben Steam nach Anime-MMORPGs durchforstet, die mindestens die Bewertung „größtenteils positiv“ erhalten und daraus ein paar relevante ausgewählt. Wir beziehen uns auf die Bewertungen der letzten 30 Tage. Die Spiele sortieren wir für euch, wobei wir die mit den höchsten Prozentzahlen ans Ende stellen.

Zusätzlich fügen wir Spielerzahlen ein, die wir auf der Seite SteamDB ablesen. Die angegebene Zahl ist der Peak der letzten 30 Tage. Manche der Spiele haben zusätzlich zu Steam noch einen eigenen Client, weshalb die Zahlen von SteamDB nicht die Gesamtzahl angeben können.

NosTale

Entwickler: Entwell | Release: 2006 | Bewertung: 70% positiv | Spielerzahl: 551

Was ist das für ein Spiel? NosTale ist ein Urgestein unter den Anime-MMORPGs. Es zählt als Klassiker innerhalb des Genres und ist seit 2017 auf Steam spielbar. Ihr erstellt euren Charakter und betretet das Dorf NosVille. Kurz darauf liefert ihr euch eure ersten, recht simplen, Kämpfe. Alle paar Level durchlauft ihr einen Timespace, die Dungeons in NosTale.

Später könnt ihr zwischen mehreren Klassen auswählen: Schwertkämpfer, Bogenschützen, Kampfkünstler und Magier. Im Spielverlauf könnt ihr euren Charakter weiter spezialisieren.

Langjährige Spieler lieben an NosTale besonders die Community. Gilden heißen „Familien“ und so soll es sich auch anfühlen. NosTale hat für viele Spieler bis heute einen Charme, der sie immer wieder in das MMORPG zurückbringt.

MapleStory

Entwickler: Nexon | Release: 2003 | Bewertung: 70 % positiv | Spielerzahl: 4.047

Was ist das für ein Spiel? Die Spielwelt von MapleStory ist wie ein Side-Scroller aufgebaut und in 2D zu sehen. Eure Charaktere sind niedliche Chibi-Figuren. Ihr wählt aus einem von 4 Berufen, die wie Klassen funktionieren. Steigt ihr im Charakterlevel auf, bekommt ihr Zugang zu weiteren Berufen, mit denen ihr euren Spielstil weiter spezialisieren könnt.

Es erschien 2003 in Südkorea und weitete sich dann langsam auf den Rest der Welt aus. Ab 2005 war MapleStory auch in Europa spielbar.

Obwohl es fast 20 Jahre alt ist, wird es bis heute geliebt und gespielt. Seit 2012 sogar auf Steam. Spieler schätzen besonders die einzigartige Ästhetik des MMORPGs.

Toram Online

Entwickler: Asobimo | Release: 2021 für den PC, 2015 für Mobile | Bewertung: 71 % positiv | Spielerzahl: 1.136

Was ist das für ein Spiel? Toram Online war zunächst ein reines Mobile-MMORPG, erhielt aber 2021 eine eigenständige PC-Version auf Steam. Es handelt sich um ein klassisches MMORPG, das in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting angesetzt ist. Toram bietet euch eine Open World, Dungeons, PvP und PvE-Kämpfe sowie Quests und Story.

Anders als viele andere MMORPGs, die mit Fokus auf Mobile entwickelt wurden, setzt Toram nicht auf Features wie Auto-Play oder zahlreiche Assistenten. Ihr müsst noch selbst spielen, was von der Community positiv aufgenommen wird.

Besonders an Toram sind die vielfältigen Optionen zur Charaktererstellung mit über 500 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Es bietet ein Freie Skill-Trees, mit denen ihr euren Charakter so anpassen könnt, wie ihr das wollt. Ein festes Klassensystem gibt es hingegen nicht.

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Entwickler: SEGA | Release: 2012 | Bewertung: 72% positiv | Spielerzahl: 3.931

Was ist das für ein Spiel? Phantasy Star Online 2 mischt Science-Fiction-Elemente mit Fantasy. In der offenen Spielwelt erwarten euch zahlreiche PvE-Missionen, die ihr alleine oder gemeinsam mit anderen bestreitet. Zudem setzt das MMORPG auf ein actionreiches und dynamisches Kampfsystem. Ihr fliegt dabei durch die Gegend und wechselt ständig eure Position.

Obwohl es bereits 2012 erschien, kam es erst 8 Jahre darauf in den Westen. Seit 2020 ist es auf Steam spielbar. Auch auf der Xbox und der PlayStation könnt ihr das kostenlose MMORPG starten. Crossplay zwischen allen Plattformen ist möglich.

Mit New Genesis erhielt das Spiel ein grundlegendes Remake des Spielsystems und der Grafik. Seitdem ist es heute mehr ein MMORPG, als es vorher war. Es bietet die Möglichkeit, zwischen der alten und der neuen Version des Spiels zu wechseln. Wer auf Steam also PSO2 New Genesis herunterlädt, erhält automatisch auch die ältere Version.

Elsword

Entwickler: KOG Co. | Release: 2007 | Bewertung: 77 % positiv | Spielerzahl: 967

Was ist das für ein Spiel? Bei Elsword handelt es sich um einen 3D-Sidescroller mit niedlicher Grafik. Die Handlung des Spiels wird in kleinen Comic-Sequenzen weitererzählt.

Ihr startet mit einem von 14 Charakteren, den ihr mit der Zeit verbessern könnt. Ihr kämpft mit Bogen, Schwert oder Magie und bestreitet Dungeons und Bosse im PvE. Auch PvP gibt es in Elsword. Ihr kämft entweder im 1v1 oder in Gruppenkämpfen.

Das Kampfsystem ist dabei eine Besonderheit. Ihr schlagt nicht einfach drauflos, sondern lasst euren Charakter einzigartige Kombos ausführen und liefert euch somit taktisch durchdachte Kämpfe.

Aero Tales Online: The World

Entwickler: Anisage Games | Release: 2022 | Bewertung: 81 % positiv | Spielerzahl: 77

Was ist das für ein Spiel? In Aero Tales Online erstellt ihr einen Charakter und betretet eine Anime-Welt im Fantasy Setting. Ihr wählt zwischen 6 verschiedenen Klassen und könnt euch zudem aussuchen, ob ihr Tab-Target oder Action Combat verwenden wollt. Also, ob ihr automatisch angreift oder mit euren Attacken genau zielen müsst.

Das MMORPG setzt gleichermaßen auf PvP und PvE. Es gibt Raids und Dungeons, aber auch Arenakämpfe und große Schlachten zwischen Spielern. Die Grafik sieht dabei eher aus, als wäre das Spiel ein paar Jahre älter.

Ab einem gewissen Level könnt ihr die Welt von Aero Tales Online dann fliegend erkunden. Weitere coole Features sind Farming, Musizieren und Housing.

Die Spielerzahlen sind seit Release eher niedrig. Reviews auf Steam zufolge gefällt es aber dafür den meisten, die es getestet haben. Außerdem befindet sich Aero Tales Online derzeit noch im Early Access. Zum vollständigen Release des MMORPGs könnten die Spielerzahlen also nochmal ansteigen.

Final Fantasy XIV

Entwickler: SquareEnix | Release: 2013 | Bewertung: 87 % positiv | Spielerzahl: 45.237 | Kosten: Basis-Spiel 9,99 Euro + Abo für 12,99 Euro monatlich

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV zählt zu den beliebtesten MMORPGs überhaupt. Es legt seinen Fokus auf eine emotionale Geschichte und bietet Spielern die Möglichkeit, mehrere DLCs zu erwerben, um die Story weiterzuführen und höher zu leveln. 2021 erschien die Erweiterung Endwalker.

Neben der Story erwarten euch PvE-Inhalte, wie Dungeons, Raids und Boss-Kämpfe. Dafür braucht ihr in FFXIV aber nur einen einzigen Charakter, denn die Klassen werden in FFXIV Jobs genannt und wer viel Zeit mitbringt, kann jeden von ihnen auf Stufe 90 leveln.

Zusätzlich könnt ihr verschiedene Handwerks- und Sammlerklassen leveln, ein Haus kaufen und eure eigene Insel gestalten, die kürzlich mit einem Update ins Spiel kam.

Mittlerweile könnt ihr das Game bis Level 60 kostenlos spielen, danach müsst ihr allerdings eine Erweiterung kaufen und ein Abo abschließen, um weiter zocken zu können. Die Free Trial Version gibt es leider nicht auf Steam.

Anime-MMORPGs, die demnächst auf Steam erscheinen

Traha Global

Das MMORPG Traha Global erscheint im November 2022 für PC und Mobile. Es spielt in einer offenen Welt, die mit der Unreal Engine 4 entwickelt wird und etwas an Lost Ark erinnert.

Ihr erstellt einen Charakter und wählt eine Klasse, die ihr später allerdings wechseln könnt. In der Welt von Traha herrscht Krieg zwischen zwei verfeindeten Königreichen.

Ihr schließt euch einem der beiden Reiche an, die sich untereinander riesige RvR-Schlachten liefern. Es treten insgesamt 100v100 Spieler gegeneinander an. Daneben bietet Traha Global auch zahlreiche PvE-Inhalte wie klassische Raids und Dungeons.

Traha bietet euch verschiedene Waffen und Klassen, zwischen denen ihr wechselt. Auch Berufe könnt ihr leveln, das läuft ähnlich ab wie in Final Fantasy XIV. Durch Crafting und Kochen stellt ihr Items her, die euch im Kampf von Vorteil sind.

Tower of Fantasy

Das MMORPG Tower of Fantasy erinnert stark an Genshin Impact und erschien bereits im August 2022. Der Release auf Steam war sicher, aber bis vor Kurzem gab es noch kein festes Datum. Mittlerweile wissen wir, dass es am 20. Oktober 2022 auf Steam spielbar sein wird.

Gleichzeitig mit der Steam-Version erscheint auch das heiß erwartete Vera-Update. Damit wird die Story fortgeführt und soll, den Entwicklern zufolgt, sehr emotional werden.

Ähnlich wie in Genshin Impact habt ihr bei sogenannten „Sonderbestellungen“ die Möglichkeit, verschiedene Figuren zu ziehen. Aus diesen baut ihr euch dann ein Team für den Kampf.

Das MMORPG bietet euch tägliche Quests, eine spannende Hauptstory und eine umwerfende Grafik. Zudem seid ihr auf verschiedenen Mounts unterwegs, klettert, fliegt oder schwimmt. Im PvE begegnet ihr Weltbossen und anderen Monstern, könnt die Welt erkunden und Kerne sammeln, mit denen ihr wiederum die Figuren zieht. Auch PvP ist möglich.

Was sagt ihr zu unserer Liste? Welche der Anime-MMORPGs habt ihr bereits gespielt, welches Spielt ihr aktuell? Welches wollt ihr zukünftig noch ausprobieren? Seid ihr eher Fans von Free2Play oder von Bezahlmodellen bei MMORPGs? Welches MMORPG hat für euch die schönste Grafik? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

