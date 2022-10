Abgeschaltetes Free2Play-MMORPG geht wieder online – Neuer Publisher machts möglich

Im Juli 2022 wurde das MMORPG Echo of Soul abgeschaltet, da der Vertrag zwischen Publisher Gamigo und dem Entwickler Nvius auslief. Jetzt übernimmt ein neuer Publisher das Spiel.

„Echo of Soul“ nennt sich von nun an „Echo of Soul Ragnarok“ und wird vom Publisher Papaya Play vermarktet. Seit ein paar Tagen ist es wieder online und startet mit zahlreichen Launch-Events. Spieler erhalten Belohnungen fürs Einloggen sowie unterschiedliche Buffs an jedem Wochentag.

Das MMORPG gab es bereits in mehreren Versionen. Ursprünglich erschien es 2013, ging in Korea aber direkt 2015 wieder offline. Im Westen fand es dann 2020 sein Ende, wurde von Gamigo wieder aufgenommen, nur um 2 Jahre darauf wieder zu verschwinden. Jetzt ist Echo of Soul wieder da.

Spieler können weitermachen, wo sie aufgehört haben

Wer seine bisherigen Charaktere weiterspielen möchte, kann die Daten von Gamigo zum neuen Publisher transferieren. Papaya Play hat dafür extra ein Transfer-Portal eingerichtet. Bis zum 31. Oktober könnt ihr dort eure Accountdetails übertragen.

Dafür gibt es sogar Belohnungen. Wer seinen Account zu Papaya Play überträgt, erhält ein Premium-Paket, ein Pegasus-Mount und weitere Gegenstände, die euren Charakter boosten.

Als das MMORPG 2020 sein Ende auf Steam fand, verloren die Spieler ihren gesamten Fortschritt, ohne etwas dagegen tun zu können. Als die Steam-Version endete, wurden die Spielstände nicht übertragen. Gamigo versprach von vornherein, dass soetwas nicht erneut passiert.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Echo of Soul ist ein klassisches Themepark-MMORPG, das Spielern eine Mischung aus PvE und PvP bietet. Ihr absolviert Quests und durchlauft Raids, Dungeons, Arena-Kämpfe und Gildengefechte.

Das Besondere an dem Spiel ist das Seelen-System. Im Kampf erhaltet ihr Seelen und könnt euren Charakter damit individuell gestalten.

Was sagt ihr zu dem Comeback von Echo of Soul? Glaubt ihr, dass das MMORPG diesmal online bleibt und seine Spieler nicht erneut enttäuschen muss? Habt ihr es mal gespielt oder habt nun Lust, Echo of Soul Ragnarok zu testen? Was haltet ihr von den Belohnungen, die es zum neuen Launch gibt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Bald könnt ihr ein neues MMORPG auf Steam ausprobieren – Sieht aus wie Lost Ark mit anderer Perspektive