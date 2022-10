Casual oder hardcore: Wie spielt ihr die MMORPGs am liebsten?

Jeder von uns spielt Videospiele auf eine andere Weise und interessiert sich für unterschiedliche Arten von Content. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr in MMORPGs eher casual oder eher hardcore unterwegs?

Im Gaming gehören MMORPGs oft zu den größten und umfangreichsten Spielen, die es gibt. Sie werden (im Optimalfall) über viele Jahre hinweg entwickelt und erhalten stetig neuen Content, der von Spielerinnen und Spielern gemeistert werden kann.

Da große MMORPGs von vielen Leuten gespielt werden, bieten sie meistens auch unterschiedliche Arten von Content, um die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse der Spieler zu befriedigen. Es gibt Questing, Raids und Dungeons, Crafting und viele weitere Möglichkeiten, sich nahezu endlos zu beschäftigen.

Meistens wird der Content aber in zwei Arten aufgeteilt:

Casual: Es ist entspannter, langsamerer Content, den man in Ruhe erledigen kann. Oft benötigt diese Art von Inhalt nicht viel Zeit oder Anstrengung, um sie zu meistern.

Hardcore: Beim hardcore Content handelt es sich meist um die schwierigsten Inhalte in den MMORPGs. Es sind Dungeons, Raids oder einfach nur Bosskämpfe, bei denen die Spielerinnen und Spieler ihr Können beweisen müssen, um als Belohnung den besten Loot zu kassieren.

Während ein Teil der MMORPG-Fans ihre Spiele eher entspannt und ruhig bevorzugen, sucht der andere Teil nach knackigen Herausforderungen, die sie mit ihren Raid-Gruppen gemeinsam meistern können. Beide Seiten legen ihre Prioritäten beim Spielen unterschiedlich. Wie sieht es bei euch aus?

Kleiner Disclaimer: Es ist uns bewusst, dass man auch mit casual Content sehr hardcore spielen kann. Leute investieren Unmengen von Zeit und Mühe in Rollenspiel oder Housing. In unserer Umfrage grenzen wir die Definition von „Hardcore“ aber auf schwierigen Content ein, wie es ursprünglich verwendet wurde.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme wie gewohnt in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben und uns verraten, ob ihr eher entspannte Casual-Spieler oder enthusiastische Hardcore-Raider seid.

Jeder von euch hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Erzählt uns außerdem in den Kommentaren, was eure Gaming-Vorlieben beim Content sind: Warum bevorzugt ihr die jeweilige Content-Art? Was gefällt euch an casual-Inhalten mehr als an hardcore und umgekehrt? Seid ihr lieber langsamerer unterwegs und genießt die Reise durchs MMORPG oder wollt ihr immer zu den Top-Spielern mit dem besten Gear gehören?

Throne and Liberty gilt als große MMORPG-Hoffnung – Zeigt im Video die Highlights einer internen Beta