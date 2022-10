Bald könnt ihr ein neues MMORPG auf Steam ausprobieren – Sieht aus wie Lost Ark, aber mit anderer Perspektive

Das MMORPG Traha Global von den Entwicklern Moai Games erscheint nächsten Monat. Die Grafik erinnert an Lost Ark , aber in einer 3rd-Person-Perspektive.

Was ist das für ein Spiel? Traha ist ein MMORPG in einer offenen Welt, die mit der Unreal Engine 4 entwickelt wird. Ihr erstellt einen Charakter und wählt eine Klasse, die ihr später allerdings wechseln könnt. In der Welt von Traha herrscht Krieg zwischen zwei verfeindeten Königreichen Vulcan und Naiad, die jeweils die Götter des Feuers und des Wassers anbeten.

Ihr schließt euch einem der beiden Reiche an, die sich untereinander riesige RvR-Schlachten liefern. Es treten insgesamt 100v100 Spieler gegeneinander an. Daneben bietet Traha Global auch zahlreiche PvE-Inhalte wie klassische Raids und Dungeons.

Diese Inhalte bietet es noch:

Waffen und Klassen zwischen denen ihr wechselt. Darunter Sense, Bogen, Schild, Dual Blades, Stab und Schlagring.

Im PvE begegnet ihr Bossen, deren Mechanics ihr entschlüsseln müsst, um sie zu besiegen und Loot zu kassieren.

Verschiedene PvP-Modi: Neben den RvR-Schlachten gibt es auch eine 1v1-Arena, Zonenkämpfe, Eroberungen und mehr.

Crafting und Kochen. Hergestellte Items unterstützen euch im Kampf.

Ihr könnt Berufe leveln wie in Final Fantasy XIV. Es gibt beispielsweise Sammler und Fischer.

Hier seht ihr den Trailer von Traha Global:

Ursprünglich sollte Traha wohl ein reines Mobile-Game werden, was man dem User Interface leider ansieht. Die Version auf Steam wirkt nicht, als wäre sie für Tastatur und Maus optimiert. Dennoch bleibt die Grafik auf dem PC erhalten, die optisch an Lost Ark erinnert. Landschaften, Gebäude und Charaktere erinnern teilweise stark an das beliebte MMORPG.

Wann erscheint Traha? Der Release von Traha Global ist im November 2022. Ein genaues Datum wissen wir derzeit noch nicht. Es soll aber für PC und Mobile gleichzeitig erscheinen.

Was sagt ihr zu Traha Online? Wie gefällt euch die Grafik? Wollt ihr das MMORPG anspielen, wenn es im November erscheint? Freut ihr euch auf die riesigen PvP-Schlachten? Spielt ihr lieber via Steam, oder holt ihr euch das Spiel fürs Handy? Schreckt euch auf dem PC das Mobile-UI eher ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

