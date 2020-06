Das koreanische MMORPG Echo of Soul war schon als Free2Play-Version und Buy2Play-Fassung im Westen verfügbar. Jetzt hat sich Publisher Gamigo erneut die Recht an dem Spiel gesichert. Und zwar an der überarbeiteten Neuauflage namens „Echo of Soul: The Blue“.

Was ist Echo of Soul? Echo of Soul ist ein koreanisches MMORPG aus dem Jahre 2013. Das Spiel war ein typisches Themenpark-MMORPG. Das Spiel hatte den typischen Mix aus PvE und PvP. Daher gab es Raids, Dungeons und Quests. Auf der PvP Seite waren neben dem üblichen Arena-Kämpfen auch Gefechte unter Gilden möglich.

Als Besonderheit hatte Echo of Soul ein System von Seelen. Die konntet ihr im Kampf erbeuten und damit eure Helden individuell ausgestalten. Echo of Soul bekam 2014 sogar einen Preis in der Kategorie „Best MMORPG“ beim Thailand Game Show Festival.

Gibt es Echo of Soul nicht schon längst hier im Westen? In der Tat ist Echo of Soul im Westen nichts Neues. Das Spiel erschein hierzulande 2015 unter Publisher Aeria Games. Die wurden später von Publisher Gamigo übernommen. Es folgt auch eine Buy2Play-Steam-Version. Beide Versionen existieren voneinander getrennt.

Das ist das erste bekannte Artwork zu EOS: The Blue

Was ist in Korea passiert? In Südkorea hingegen hatte Echo of Soul nach anfänglichen Erfolgen weniger Glück und wurde am 22. Oktober 2015 abgeschaltet. Ein Jahr später kaufte Publisher Kakao-Games, bekannt aus Black Desert Online, das Spiel und brachte es als Abo-Version heraus.

Doch das Spiel, um das es hier gehen soll, ist nicht das klassische Echo of Soul und auch nicht die Phoenix Edition, sondern die von Kakao Games überarbeitete „Blue Version“.

Echo of Soul: The Blue – Was ist das?

Laut der Seite MMOCulture.com ist Echo of Soul: The Blue die neueste Version des Spiels, eine komplett überarbeitete Fassung vom Studio Blue Potion Games. Sie wird vom Publisher Kakao Games veröffentlicht. Es soll übrigens auch eine Mobile-Version geben, die EOS: The Red heißt.

Die Blue-Version soll unter anderem

neue Dungeons,

Ausrüstung

und eine massive Überarbeitung der Spielsysteme bieten.

Was die Veröffentlichung von einer dritten Version von Echo of Soul im Westen für die anderen beiden Versionen bedeutet und welches Business-Modell „The Blue“ haben wird, ist noch unklar.

Wann kommt Echo of Soul: The Blue im Westen? Auch dazu hat man bei Gamigo noch keine Infos verlauten lassen.

Echo of Soul ist ein Korea-MMORPG im Anime/Manga-Stil. Wenn ihr auf diese Sorte von Online-Rollenspiel steht, dann schaut doch mal in unsere Liste der besten Anime-MMORPGs 2020 rein. Womöglich findet ihr dort noch Games, die genau eurem Geschmack und euren Vorlieben entsprechen.