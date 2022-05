Tab-Target oder Action Combat: Was gefällt euch in MMORPGs besser?

Die zwei großen Arten von Kampfsystemen in MMORPGs teilen sich in Action und Tab Targeting. Welche davon gefällt euch besser? Erzählt es uns.

Das Kämpfen ist aus den meisten modernen MMORPGs nicht wegzudenken. Immerhin will man als Spieler in die neue Welt hinausziehen und dort riesige Bosse umlegen oder sich mit anderen Spielern messen.

Sie alle machen es auf unterschiedliche Arten. Jedes MMORPG hat seine eigenen Systeme, die ihre Kämpfe für die User interessant gestalten sollen, etwa durch Klassen, Skillungen oder Kampf-Mechaniken. Die meisten von ihnen teilen sich aber in zwei große Kategorien:

Die beiden Systeme unterscheiden sich drastisch voneinander und können für so manchen MMORPG-Liebhaber ausschlaggebend sein.

Manche Spieler würden MMORPGs mit Tab Targeting nicht anfassen, weil sie es zum Beispiel für veraltet und langsam halten. Andere haben keine Lust auf Action Combat, weil es für sie zu hektisch und nervig ist.

Und wie sieht’s bei euch aus? Wenn ihr die Wahl zwischen Tab Target und Action hättet, welches würdet ihr nehmen?

So stimmt ihr ab: Die Frage ist so simpel wie ihre Antworten. In dem Tool weiter unten könnt ihr euch zwischen den beiden Kampfsystemen entscheiden. Ihr könnt nur eine Option wählen und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Also zieht mal eure Schwerter, Bögen, Stäbe oder anderer Waffen eurer Präferenz und erzählt uns, welches Kampfsystem euch eher gefällt. Was ist der Grund vor eure Vorliebe? Welches MMORPG ist für euch das beste Beispiel für euer Lieblingskampfsystem? Schreibt es uns in die Kommentare.