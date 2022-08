Kostenloses MMORPG lockte tausende Spieler auf Steam und Xbox – Kommt morgen auf PS4

Phantasy Star Online 2: New Genesis gibt es bereits auf Steam und Xbox, wo es von tausenden Spielern bereits gezock wurde. Morgen, am 31. August 2022, wird das Spiel nun auch für die PS4 gelauncht.

Seit über 33 Jahren existiert die Phantasy-Star-Reihe. Ihr neuster Teil des Franchises: Star Online 2: New Genesis kam bereits auf Steam und Xbox heraus. Am 31. August 2022 wird jetzt die PS4-Version des Spiels gelauncht.

Das Spiel vermischt SciFi- mit Fantasy-Elementen und bietet dem Spieler eine Open-World mit Story-Quests sowie klassische MMORPG-Elemente, in denen Spieler unter anderem gegeneinander kämpfen können.

PSO 2: NW gibt es kostenlos und ermöglicht Crossplay zwischen allen verfügbaren Plattformen.

Wie gehts PSO 2: NG aktuell auf Steam? Im Juni 2022 lag die durchschnittliche Spielerzahl noch bei 3.271 Spielern auf Steam. Aktuell sind die Spielerzahlen auf der Plattform etwas rückläufig, mit einem 24-Stunden Peak von 2,364 Spielern (via steamcharts.com).

Am 5. August 2020 gabs den Release von PSO 2: New Genesis auf Steam. Seitdem lag die durchschnittliche Spieleranzahl zwischen rund zwei- bis sechzehntausend Personen.

Die Xbox-Spielerzahlen sind hierbei nicht mit eingerechnet, da wir entsprechende Daten nicht einsehen können.

Blickt man in die kürzlichen Rezensionen zu PSO 2: NW, fallen diese auf Steam größtenteils positiv aus. Auch die Gesamtheit von 19.931 Stimmen mit 72 % positiven Reviews spiegelt dies wider (Stand 30.08.2022, via Steam).

Das erwartet euch in Phantasy Star Online 2: New Genesis

Was wird in PSO2: NG geboten? Mit New Genesis erhält das Spiel ein grundlegendes Remake des Spielsystems und der Grafikmaschine. Auch gibt es keine zentralen Stationen, von denen aus der Spieler die Welt erkundet. Stattdessen bietet PSO4: NG mehr Open-World-Charakter. Obendrauf gibt es eine neue Story mit ebenso neuen Charakteren.

Kann man mit PSO2: NW einsteigen? Das Setting ist über 1000 Jahre nach den Geschehnissen von PSO 2 verortet, weshalb ihr auch nicht unbedingt die vorherigen Spiele gezockt haben müsst, um im Game mitzukommen.

PSO2: NW bietet euch ein

Wie viele Klassen gibt es in PSO2:NG? Spieler können in PSO2:NG aus neun verschiedenen Hauptklassen wählen, darunter beispielsweise Hunter, Fighter oder Ranger. Dazu gibt es eine weitere Sub-Klasse, die je nach individuellem Spielstil ausgesucht werden kann. Zur Auswahl stehen 17 Waffentypen, wovon je nach Klasse bestimmte Items ausgesucht werden können.

Wenn ihr nicht wisst, welche Klasse zu euch passt, schaut in unserem Guide vorbei.

Gibt es einen Multiplayer in PSO2: NG? Ihr habt ihm Spiel einerseits als Einzelspieler die Möglichkeit, Story-Quests und Echtzeitkämpfe zu zocken und dabei die Spielwelt um euch herum zu erkunden.

Andererseits könnt ihr PSO2: NG auch mit Freunden zocke. Ihr könnt Gruppen von bis zu vier Personen bilden und gemeinsam die Exploration Sectors bezwingen. Insgesamt bis zu 32 Personen können dabei teilnehmen.

Neben den Exploration Sectors stehen dem Spieler auch die Urgent Quests zur Verfügung. Diese bieten anspruchsvollere Gegner und Bosse, gegen die ihr mit bis zu acht Spielern oder zwei Gruppen antreten könnt.

Wenn ihr euch fragt, ob das Spiel etwas für euch ist, findet ihr hier auch ausführliches Review zu PSO 2: New Genesis.

Was macht das Spiel aus? Bisher konnte PSO 2: NG vor allem mit seinem dynamischen Kampf-Gameplay überzeugen, das durch komplexere Kombo-Mechaniken interessant gestaltet ist. Jedoch muss der Spieler für eine gute Ausrüstung in Kauf nehmen, etwas Zeit in Grinding zu investieren.

Erscheint das Spiel auch für PS5? Bisher wurden noch keine Infos zum Release von PSO 2: NG für die PS5 veröffentlicht.

