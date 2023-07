Mad World – Age of Darkness ist ein 2,5-D MMORPG, das ihr im Browser und bald auch auf Steam spielen könnt. Das Game setzt auf eine düstere Atmosphäre und auf schwierige Entscheidungen, innerhalb seiner Geschichte. Für ein MMORPG spielt die Story von Mad World ebenfalls eine wirkliche große Rolle. Im Gameplay verspricht Mad World ein klassenloses System, in dem ihr seid, was ihr derzeit tragt. Mit eurem bis ins Detail anpassbaren Charakter könnt ihr euch anschließend in verschiedene PvP und PvE-Abenteuer stürzen.