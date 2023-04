Diese Woche starten 2 neue MMORPGs – Für wen lohnen sie sich?

In der letzten April-Woche feiern die MMORPGs Aion Classic und Mad World ihren Release. Wir stellen sie euch kurz vor und erklären, für wen sie interessant sein könnten.

Was sind das für MMORPGs? Die beiden Free2Play-Titel sind keine regulären MMORPGs – Aion Classic ist, wie der Name schon sagt, eine Classic-Version der ursprünglichen Server. Bei Mad World hingegen handelt es sich um ein MMORPG, das ihr in eurem Browser zocken könnt.

Während sich Aion eher an PvP-Fans richtet, kommen bei Mad World auch PvE-Fans auf ihre Kosten.

Aion Classic – Spielt Aion wie zur Version 1.9

Was macht das Spiel aus? Mit den Classic-Servern könnt ihr Aion spielen wie im Jahr 2008. Ihr erlebt die Inhalte bis Level 50, darunter Fliegen in der offenen Welt, alte Dungeons, Rifts und die PvP-Schlachten im Abyss.

Technische Anpassungen und Balance-Patches, die es seither gab, bleiben allerdings erhalten. Genauso wie Bug-Fixes.

Außerdem wird Aion Classic in Korea weiterentwickelt. Es gibt dort bereits eine komplett neue Klasse und ein neues Dungeon. Diese Änderungen sollen wir auch in Europa bekommen, wie Publisher Gameforge bestätigt. Aion Classic wird also eher ein Format wie Old School RuneScape mit neuen Inhalten statt wie WoW Classic.

Für wen lohnt es sich? Besonders spannend ist Aion Classic für die Fans des früheren Aion. Diese sind zum Teil enttäuscht von der Entwicklung des aktuellen MMORPGs und wünschen sich die guten alten Zeiten zurück, in denen es noch kein Autoplay gab.

Wer Aion früher nicht gespielt hat, aber PvP mag, ist hier dennoch richtig. Im Abyss gibt es große Schlachten um Festungen und auch in der offenen Welt kommt es immer wieder zu kleinen Scharmützeln zwischen den beiden Fraktionen Asmodier und Elyos.

Wer kein PvP mag kann dennoch mal reinschauen, denn im PvE gibt es schwierige und abwechslungsreiche Dungeons.

Wann genau erscheint es? Aion Classic startet am 25. April 2023. Bereits jetzt könnt ihr das Spiel herunterladen, um dann direkt zocken zu können, wenn es soweit ist.

Mad World – Ein düsteres MMORPG im Browser

Was macht das Spiel aus? Bei Mad World handelt es sich im Grunde um ein Browser-Game, das auf HTML5 basiert. Es ist kein Download erforderlich, ihr könnt direkt im Browser loslegen. Entwickelt wird Mad World von Jandisoft, die vorher unter anderem am MMORPG-Klassiker Metin 2 gearbeitet hatten.

Mad World wirft euch in eine postapokalyptische Fantasywelt, die von dunklen Mächten heimgesucht wird. Ihr müsst für eine bessere Zukunft kämpfen.

Euren Charakter seht ihr aus der ISO-Perspektive, ähnlich wie in Lost Ark. Die einzigartigen und skurillen Gegner, die aussehen, als kämen sie direkt aus dem Einzelspieler-Hit Darkest Dungeon, sind laut Entwicklern alle handgezeichnet.

Ihr erkundet diese Welt gemeinsam mit Freunden und trefft auf NPCs, die Quests für euch haben, die die Story von Mad World weitererzählen. Neben PvE spielen auch PvP und Crafting eine Rolle.

Für wen lohnt es sich? Das MMORPG lohnt sich für Fans des Genres, die mal etwas ganz anderes erleben wollen. Die Grafik ist auf ihre eigene Art ansprechend und überzeugt mit grotesk aussehenden Monstern, die von Hand gezeichnet sind.

Fans von aufwendig animierten 3D-Grafiken mit riesigen offenen Welten sind hier falsch. Allerdings habt ihr nichts zu verlieren – Wer sich Mad World mal anschauen will muss das MMORPG weder herunterladen noch kaufen, da es auf ein Free2Play-Modell setzt.

Wann genau erscheint es? Mad World startet am 27. April 2023. Wer ein Founders-Pack gekauft hat, konnte bereits ein paar Tage eher spielen.

Was sagt ihr zu den beiden MMORPGs? Wollt ihr eins davon ausprobieren? Wenn ja: Lieber Aion Classic oder lieber Mad World? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

