Neues Browser-MMORPG Mad World starte bald Alpha – So könnt ihr mitmachen

Das neue MMORPG Mad World setzt auf eine Perspektive von schräg oben und jede Menge gruselige Monster. Schon bald könnt ihr bei der ersten Alpha des MMORPGs mitmachen. MeinMMO verrät, wie.

MeinMMO hatte bereits über das düstere und dystopische MMORPG Mad World berichtet und nun haben die Entwickler eine Alpha für das Spiel angekündigt.

Mad World ist ein MMORPG, welches ihr aus der Iso-Perspektive zockt. Ihr seht euren Helden also von schräg oben, ähnlich wie in Spielen wie Diablo.

Entwickelt wird das Spiel von Jandisoft. Das sind Entwickler, die vorher unter anderem am MMORPG-Klassiker Metin 2 gearbeitet hatten. Mit ihrem neuen Spiel schlagen sie einen deutlich düsteren Weg ein.

Düsteres Rollenspiel erinnert an „Darkest Dungeon“ aus der Iso-Perspektive

Was ist das für ein Spiel? In dem MMORPG Mad World ist die Menschheit gefallen. Die Welt wurde von Dämonen überrannt und ist nun trostlos und verwüstet. Eure Geschichte ist eine Geschichte von Hoffnung in dem scheinbar nie endenden Kampf gegen eure Unterdrücker.

Besonders auffallend ist der grafische Stil des MMORPGs. Die einzigartigen und skurillen Gegner, die aussehen, als kämen sie direkt aus dem Einzelspieler-Hit Darkest Dungeon, sind laut Entwicklern alle handgezeichnet.

Im Spiel erkundet ihr diese Welt gemeinsam mit Freunden und trefft auf NPCs, die Quests für euch haben, welche kleine oder auch große Geschichten erzählen. Klassen gibt es übrigens nicht, stattdessen wählt ihr aus einem komplexen Skillbaum eure Fähigkeiten und erstellt euch so euren eigenen, einzigartigen Helden.

Was ist ein Browser-MMORPG? Das Spiel basiert auf der selbst entwickelten HTML5-Engine. Ihr benötigt also keinen separaten Client oder ein Programm, wenn ihr das Spiel zocken wollt. Stattdessen braucht ihr nur einen Browser, wo ihr das Spiel starten könnt.

Die Entwickler haben außerdem erklärt, dass ihr das Spiel dadurch sowohl auf dem PC als auch auf einem mobilen Gerät wie Handy oder Tablet zocken könnt.

Gibt es schon Gameplay? Erstes Gameplay könnt ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Entwickler ansehen. Hier haben wir für euch den Ankündigungstrailer zur Alpha eingebettet:

So könnt ihr bei Mad World mitmachen

Wann startet die Alpha? Die Alpha von Mad World startet am 25. Oktober am frühen Morgen um 3:30 Uhr (1:30 GMT) und läuft bis zum 31. Oktober 2021. Ihr habt also rund eine Woche Zeit, euch das neue MMORPG anzusehen.

So meldet ihr euch an: Falls ihr bei der Alpha mitmachen wollt, dann geht ihr auf die offizielle Webseite der Entwickler (via Madworldmmo.com).

Hier könnt ihr dann auf den „Play“-Button drücken und werdet auf die Registrierungs-Seite weitergeleitet. Hier könnt ihr euch

über euren Facebook-Account oder mit eurem Google-Konto einloggen

Alternativ erstellt ihr euch einen Account bei den Entwicklern. Dafür benötigt ihr eine gültige E-Mail-Adresse, einen Usernamen und ein Passwort.

