Sucht ihr ein MMORPG für überall? Mad World startet 2021 in eurem Browser

Mad World ist ein neues MMORPG. Die Entwickler bereiten derzeit eine Alpha vor, die auf den Release in diesem Jahr hinführt. Interessant daran ist, dass im Grunde auf jeder Plattform gespielt werden kann.

Was ist Mad World? Von Mad World habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Das MMORPG basiert auf HTML5, ist also im Grunde ein Browsergame. Dennoch steckt im Spiel ein waschechtes und komplexes Online-Rollenspiel.

Ihr findet euch in einer postapokalyptischen Welt wieder, die von dunklen Seelen heimgesucht wird. Ihr macht euch auf, für eine neue, bessere Zukunft zu kämpfen.

Gespielt wird aus der Iso-Perspektive. Ihr seht euren Helden also von schräg oben, ähnlich wie in Hack and Slays. Die Grafik ist komplett handgezeichnet, was eine ganz besondere Atmosphäre erschafft.

Ihr erkundet diese Welt gemeinsam mit Freunden und trefft auf NPCs, die Quests für euch haben, welche kleine oder auch große Geschichten erzählen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Mad World zeigt im Video, wie ihr euch einen Helden erstellt.

Ihr erstellt euch einen individuellen Helden, den ihr mit der Zeit anhand eines komplexen Skill-Trees ausbaut. Klassen gibt es keine.

In Mad World kämpft ihr in schnellen actionreichen Kämpfen gegen die Feinde, darunter gigantische Bossgegner, bei denen ihr bestimmte Strategien braucht, um sie besiegen zu können. Die Monster sehen teilweise sehr grotesk aus, wie aus Horrorfilmen, was zur düsteren Atmosphäre des Spiels passt.

Crafting ist ebenfalls wichtig und auch PvP spielt eine Rolle. Ihr schließt euch zu einem Stamm zusammen und es kann zu Kriegen zwischen verschiedenen Clans kommen. Sogar Raids kommen im Spiel vor.

Spielt Mad World einfach überall, wo ihr wollt

Was ist das Besondere am Spiel? Abgesehen von der handgezeichneten 2D-Grafik ist es möglich, Mad World im Grunde auf jeder Plattform zu spielen. Dank HTML5 spielt ihr einfach im Browser auf eurem PC oder eben auf eurem Smartphone. Sogar Konsolen sollen unterstützt werden.

Aufgrund der Technologie ist Crossplay kein Problem. Egal, auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid, ihr spielt immer mit allen anderen zusammen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So spielt sich das MMORPG Mad World.

Wann erscheint Mad World? Eigentlich hätte das MMORPG noch Ende 2020 erscheinen sollen. Daraus wurde aber nichts. Für Januar/Februar hat das Team eine internationale Alpha angekündigt, die bisher aber noch nicht gestartet ist.

Auch, wenn sich die Entwicklung doch stark verzögert hat, plant das Team, Mad World noch 2021 zu veröffentlichen.

Wer steckt hinter dem Spiel? Mad World wird nicht von einem unbekannten Team entwickelt. Jandisoft besteht aus Entwicklern, die zuvor am MMORPG-Klassiker Metin 2 gearbeitet haben, das selbst heute, rund 17 Jahre nach Release, noch immer erfolgreich ist.

Was haltet ihr von Mad World? Ist das ein MMORPG, das ihr gerne spielen würdet?

2021 erscheinen noch weitere interessante MMORPGs. Wir stellen euch die 8 aussichtsreichsten Online-Rollenspiele vor.