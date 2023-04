Neues MMORPG erscheint nächste Woche auf Steam – Legt Fokus auf eine abgedrehte Story voller Verrat

Mit Mad World erscheint ein neues MMORPG, das seinen Fokus auf eine gruselige Story voller Entscheidungen, abgedrehte Grafiken und Hardcore-Gameplay legt. Der Release findet am 26. April statt und Besitzer von Founders Packs dürfen sogar schon diese Woche ran.

Was genau ist Mad World? Das Free2Play-MMORPG spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der Menschen versuchen, gegen die Dämonen zu überleben. Dabei stechen besonders der verrückte Grafik-Stil und die 2D-Optik hervor, die ein wenig an die dunklen Settings von H.P. Lovecraft erinnern.

Auf Steam beschreiben die Entwickler ihr Spiel als ein “Hardcore-MMORPG voller Verzweiflung und mit einer offenen Welt”.

Es gibt keine Klassen, stattdessen bestimmen die sechs verschiedenen Waffen euren Spielstil. Jede Waffe hat einen sehr großen und komplexen Talentbaum mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten.

Euren Charakter steuert ihr wahlweise mit Mausklicks oder WASD.

Die Kämpfe sind actionreich. Ihr müsst aktiv ausweichen und für Bossgegner sollt ihr besondere Strategien entwickeln müssen.

Im PvE erwarten euch Dungeons, Raids und Bosskämpfe für die mindestens 24 Spieler gebraucht werden.

PvP findet in speziellen Gebieten statt.

Ihr könnt euch in Stämmen organisieren und gegen andere Stämme Kriege führen.

Mad World erscheint auf Steam, in einem eigenen Client und als Browserspiel. Es richtet sich an PC-Gamer, kann so aber theoretisch auch auf Mobile-Geräten gespielt werden. Zu Release soll es jedoch noch keine Unterstützung fürs Steamdeck geben.

Wann genau erscheint Mad World? Der offizielle Release findet am 26. April um 15:00 Uhr deutscher Zeit statt. Zudem gibt es Vorbesteller-Pakete mit frühzeitigem Zugang. Je nach Paket könnt ihr bereits am 23. April oder sogar am 21. April um jeweils 15:00 Uhr starten.

Hier könnt ihr euch Gameplay zum PvE-Endgame anschauen:

Story voller moralischer Entscheidungen und Verrat

Was sind die Highlights von Mad World? Ein Kern-Element des Spiels ist die Story. Die ist nicht nur extrem düster, sondern lässt euch ständig Entscheidungen treffen – allerdings mit Konsequenzen.

So könnt ihr etwa aus einer sicheren Zuflucht geworfen werden, wenn ihr dem dortigen Bürgermeister nicht jeden Wunsch erfüllt. Ihr könnt Verräter hinrichten oder Gnade walten lassen. Zudem kommt es immer wieder vor, dass ihr von vermeidlichen Freunden hintergangen werdet.

In den Beta-Tests bekam die Story viel Lob, wobei kritisiert wurde, dass einige Übersetzungen etwas holprig sind. Entwickelt wird Mad World von Jandisoft, einem neuen koreanischen Studio, von denen einige Entwickler zuvor am MMORPG-Klassiker Metin 2 gearbeitet haben.

Die zweite Besonderheit ist das sehr knackige und komplexe Gameplay. Laut den Entwicklern wird man an Bossen scheitern und muss erst ihre Fähigkeiten und Abläufe kennenlernen, bevor man überhaupt eine Chance hat.

Hinzu kommen die komplexen Talentbäume, von denen ihr euch ein Beispiel in der Galerie oben anschauen könnt. Diese bieten 758 verschiedene Perks.

Wie finanziert sich das Spiel? Mad World ist grundsätzlich kostenlos, bietet aber Vorbesteller-Pakete für 10 bis 100 Dollar an. Diese bringen etwa vorzeitigen Zugang zum Spiel, Währung für den Echtgeld-Shop und spezielle Titel und Skins.

Der Echtgeld-Shop bietet Level-Boostern, Kostüme und zusätzlichen Inventarplatz. Außerdem wird es einen Battle-Pass mit kostenloser und kostenpflichtiger Version geben.

Für wen ist es interessant? Mad World richtet sich an Spieler, die ein komplexes MMORPG im Stile von Path of Exile suchen, jedoch mit einem ganz eigenen Grafik-Stil und Gildenkämpfen im Endgame. Damit wird es jedoch eher eine Nische füllen und nichts für die breite Masse.

Was sagt ihr zu Mad World? Spricht euch das MMORPG an?

Hier findet ihr weitere Titel, die dieses Jahr herauskommen sollen: 6 neue MMORPGs, die 2023 definitiv erscheinen sollen.