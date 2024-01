MMORPG Mad World gibt Release-Datum auf Steam bekannt: Verspricht neue Belohnungen, Dungeons und Bosse

In dem MMORPG findet ihr euch in einer postapokalyptischen Welt wieder, in der die Menschheit gefallen ist. Dämonen haben die Welt überrannt und verwüstet. In dieser Welt versucht ihr für eine neue und bessere Zukunft zu kämpfen.

Wann erscheint Mad World auf Steam? Das Entwicklerstudio Jandisoft hat bekannt gegeben, dass Mad World Age of Darkness am 25. Januar 2024 auf Steam veröffentlicht wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to