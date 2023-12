Neues MMORPG ist jetzt unglaubliche 11 Jahre in Entwicklung – Wo steht Camelot Unchained 2024?

Das wäre schon sehr schade für das ganze MMORPG-Genre, aber mit jedem Jahr scheint dieses Szenario wahrscheinlicher zu werden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was die Entwickler vorhaben, haben wir in diesem Artikel darüber berichtet. Neues PC-MMORPG sammelt 15 Millionen $ frisches Geld, verspricht Mittelalter-Schlachten mit 1.800 Spielern

Nach 11 Jahren in der Entwicklung hat Camelot Unchained mittlerweile das Problem, dass alles, was bei der Vorstellung „frisch und cool“ aussah, mittlerweile veraltet wirkt.

Jacobs und sein Team haben sich ein extrem ambitioniertes Projekt vorgenommen. Sie entwickeln eigene Systeme, eine eigene Engine und haben mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten zu kämpfen. Darunter wie man neue Entwickler findet, die weit weg vom Schuss in die Provinz ziehen wollen, und wie man immer wieder neues Geld auftun will.

