Neues MMORPG hat grinden satt, sagt „NPCs werden niemals Waffen oder Rüstung droppen“

In einem Newsletter vom Entwickler City State Games gab es neue Informationen zum kommenden MMORPG Camelot Unchained. Neben einigen Worten zu neuen Gebieten ist die spannendste Aussage wohl die, dass NPCs niemals Ausrüstung fallen lassen werden. Wir von MeinMMO erklären euch das Feature hier.

Was ist Camelot Unchained? Das bereits 2013 angekündigte Kickstarter-MMORPG hat sich ein Ziel gesetzt: Gruppenbasiertes Gameplay und eine Menge PvP. Damit konnte das Spiel viele Backer begeistern und über 2 Millionen Dollar sammeln. Doch seitdem warten die Spieler auf eine fertige Version.

Dennoch gilt Camelot Unchained als Geheimtipp für PvP Spieler und wirbt mit großen Schlachten und dem Zusammenspiel zwischen den Spielern, auf das besonders großen Wert gelegt wird.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die drei verfeindeten Reiche, um die sich die PvP-Handlung des Spiels drehen soll. So kämpft ihr entweder als Wikinger, Arthursian oder Tuatha Dé Dannan und wählt dabei noch eines der verschiedenen Völker. Bei letzteren könnt ihr zum Beispiel als ein Riese spielen, der immer weiter wächst.

Des Weiteren besticht Camelot Unchained mit 29 geplanten Klassen und einem echten MMORPG-Veteran als Teamleiter. Marc Jacobs gilt als der Kopf hinter MMORPGs wie Dark Age of Camelot und Warhammer Online.

6 Völker der Tuatha Dé Dannan

Was ist neu? In einem Newsletter gaben die Entwickler nun neue Informationen heraus wie das Looten im Spiel allgemein funktionieren soll. Dabei erklärt der Newsletter deutlich, dass der Fokus auf das Zusammenspiel mit anderen Spielern gelegt wird, und das auch beim Loot widergespiegelt wird.

Das bedeutet, dass NPCs, also Monster und nicht-Spieler-Gegner, niemals Ausrüstung fallen lassen werden. Es wird keinen Weg geben seine Waffen oder Rüstungen von solchen Feinden bekommen zu können.

Auch wird fertige Ausrüstung nicht in irgendwelchen Truhen oder in der Welt zu finden sein. Viel mehr setzt Camelot Unchained auf das Craften und Handeln zwischen den Spielern. Alles, was ihr finden könnt, sind Materialien, die ihr dann wiederum gebrauchen könnt, um Ausrüstung herzustellen.

Ihr könnt natürlich nur die Art von Ausrüstung herstellen, auf die ihr euch spezialisiert habt. So möchte euch das Spiel dazu antreiben euch mit anderen Spielern zu verbünden, Handel zu treiben und sich gegenseitig auszuhelfen.

Warum ist das spannend? Camelot Unchained verfolgt damit einen äußerst ungewöhnlichen Pfad. In den allermeisten MMORPGs bekommt ihr eure Ausrüstung eben genau da her, wo Camelot sie euch nicht geben will.

Wir als Spieler sind es gewohnt, Dungeons zu laufen und Montser zu jagen, um die Ausrüstung zu bekommen, die wir haben wollen. Das Ausrüstungsprinzip von Camelot ist also das genaue Gegenteil von dem, was wir kennen.

Ob das Konzept am Ende aufgeht, können wir bisher nur spekulieren. Es ist auf jeden Fall eine spannende Idee, die in das allgemeine Konzept des Spiels passt. Dass das Potenzial und die Community da ist, damit das funktionieren kann, bewies bereits die Kickstarter Kampagne.

Wann kann ich das spielen? Das ist aktuell sehr schwer zu sagen. Ursprünglich wurde die erste Beta bereits für März 2016 angekündigt, verschob sich dann aber auf Juli 2018. Obwohl das Spiel nach der Beta neue Investoren gewinnen konnte es den geplanten Release im Jahr 2019 nicht einhalten. Einen neuen geplanten Release-Termin gibt es derzeit nicht.

Schätzungen der Fans zufolge liegt das Studio derzeit etwa fünf Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan für das Spiel.

Was haltet ihr von dem Konzept in Camelot Unchained? Habt ihr vielleicht sogar selbst die Kampagne unterstützt? Habt ihr Lust auf das Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Bisher war die Stimmung in der Community eher negativ, denn sie bekamen als Erstes ein PvE-Spiel für ihr Geld.