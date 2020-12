Fans warten 8 Jahre auf neues MMORPG, bekommen anderes Spiel, sind sauer

Beim Crowdfunding MMORPG Camelot Unchained ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt angekommen. Hardcore-Fans warten seit 2012 auf das PvP-MMORPG, jetzt erscheint mit „Final Stand: Ragnarök“ ein PvE-Spiel des Studios. Das treibt einige Fans auf die Barrikaden. Wir schauen auf den Zustand des MMORPG Camelot Unchained kurz vorm Jahr 2021.

Seit wann warten Fans auf Camelot Unchained? Seit 8 Jahren. Erstmals kündigte der MMORPG-Veteran Marc Jacobs sein neues Projekt am 23. Dezember 2012 an. Eine Kickstarter-Kampagne startete im April 2013 und spielte bis zum Mai 2013 über 2 Millionen US-Dollar ein.

29 Klassen und das „Dark Age of Camelot“-Gefühl

Das war der Plan für das MMORPG: Jacobs gilt als Kopf hinter geliebten PvP-MMORPGs wie Dark Age of Camelot und Warhammer Online. Das neue Projekt sollte „sein Baby“ sein, bei dem er keine Kompromisse mehr eingehen müsste.

Gilt als einer der ganz großen MMORPG-Entwickler: Marc Jacobs.

Um Jacobs ist der Ruf entstanden: Seine Spiele sind eigentlich toll, aber böse Publisher-Entscheidungen haben sie vermiest. EA ist in den Augen der Fans am Niedergang von Warhammer Online Schuld. Beim neuen Spiel sollte nun alles besser werden.

Schon früh wurden die Klassen von Camelot Unchained in Blog-Posts vorgestellt: 3 Reiche würden gegeneinander kämpfen:

Die Arthurians – mit 7 Rassen wie Gargoyles, Golems, Menschen und 9 Klassen

Die Tuatha Dé Danann – mit 7 Rassen wir Fir Bog, Bean Sidhe oder den Tuatha und 10 Klassen

Die Wikinger – mit bislang 5 Rassen wie Walküren und 10 Klassen

6 Rassen der Tuatha Dé Dannan, bei DAOC hießen die noch „Hibernia.“

Ambitionierte Ideen machen Fans heiß auf Camelot Unchained

Das klang auf den ersten Blick alles stark nach Dark Age of Camelot, aber Camelot Unchained wollte noch viel mehr bieten: So sollten Spieler mehr Einfluss auf die Spielwelt nehmen können als in den alten MMORPG. Die Rede war vom System „C.U.B.E.“, durch das die Spieler selbst das MMORPG erweitern können.

In Camelot Unchained sollten Spieler auch die Möglichkeit haben, Fähigkeiten anzupassen und auf sich zuzuschneiden.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal war das Massive des Spiels: Den Entwicklern schwebten Schlachten mit tausenden von Spielern vor. Zudem schwor man, ein Abo-MMORPG zu entwickeln. Würde niemals irgendwelche Pay2Win-Elemente in Spiel dulden.

Das klang erstmal alles fantastisch und eine Gruppe von Core-Fans formierte sich um das Spiel. Für viele schwang sicher die Idee mit, ein „modernes Dark Age of Camelot“ zu spielen, für viele das erste MMORPG, mit dem sie Anfang der 2000er in die Welt der Online-Rollenspiele starteten.

Und es sah auch alles recht nah aus. Eine Beta sollte schon im Sommer 2016 beginnen.

7 Jahre Entwicklung und wenig vorzuweisen

So lief die Entwicklung dann: Die Entwicklung von Camelot Unchained ging nur schleppend voran. Immer wieder wurden Termine für den Start einer Beta nach hinten verschoben. Das wurde schon ein Running Gag. Ursprünglich war die Beta für März 2016 angekündigt. Los ging es aber erst am 31. Juli 2018: mehr als 2 Jahre später.

Jacobs informierte die Fans, wie schwer es sei, überhaupt Programmierer und Mitarbeiter zu finden. Denn man konkurriere mit Tech-Riesen wie Apple oder Microsoft um dieselben Fachleute. Das Hauptquartier des Studios sitzt in Fairfax, Virginia, abseits der Tech-Metropolen und es ist wohl schwer, Leute zu finden, die dort hinziehen. Dazu war Camelot Unchained so ambitioniert, dass das Projekt einfach viel länger brauchte, als ursprünglich veranschlagt.

Aber es gab auch positive Nachrichten: So konnte Jacobs 2018 Investoren für das Spiel gewinnen und zusätzliche Finanzmitteln auftun. Ein Release stand nun für 2019 im Raum und erste Tests starten ja dann doch endlich irgendwann.

So gingen die ersten 7 Jahre des MMORPG mit vielen Flauten und einigen wenigen Höhepunkten ins Land. Den Release im Jahr 2019 strich mal schnell wieder vom Plan. Im November 2019 hieß es dann: Ein neues Zeitfenster für den Release von Camelot Unchained gibt es nicht mehr.

Nach Schätzungen von Fans liegt das Studio mittlerweile etwa 5 Jahre hinter den ursprünglichen Zeitplänen.

Fans waren früh begeistert von der Vision des Spiels.

„Kolossale Ankündigung zu Camelot Unchained kommt“

Darum sind Fans nun sauer: Verärgert hat die Fans aber eine Ankündigung im Januar 2020. Da sagten die Entwickler, sie hätten eine „Kolossale Ankündigung“ im Zusammenhang mit Camelot Unchained. Das nahm man schon als Versprechen auf: Jetzt nach 7 Jahren waren die Entwickler endlich so weit und Camelot Unchained ging in die heiße Phase.

Doch City State Entertainment kündigte in einem Live-Stream das neue Spiel „Colossus“ an. Das sollte ein Multiplayer-Titel werden, der nur für PvE-Spieler gedacht war. Eigentlich ging das komplett an der Zielgruppe vorbei.

Spieler spenden Millionen für MMORPG, bekommen jetzt ein ganz anderes Spiel

Bis zu 1000 Spieler sollten einmal in dem Game gegen endlose Horden von NPC-Gegner antreten.

Viele Fans des Spiels waren extrem verärgert. Sie wollten einen vollen Fokus auf Camelot Unchained und endlich mehr Infos. Marc Jacobs musste sich im Februar 2020 für die Ankündigung sogar entschuldigen und versprach nun wieder mehr die Fortschritte an Camelot Unchained in den Vordergrund zu stellen.

Team betont, wie wichtig das neue Spiel für Camelot Unchained ist

Das ist die Situation jetzt: In den letzten 10 Monaten wurde bei Camelot Unchained vieles von der Covid-Pandemie überdeckt, so wie im Rest der Welt auch. Aber zum Ende des Jahres war es nun so weit und das im Januar angekündigte PvE-Game startete tatsächlich als „Final Stand: Ragnarök.“

Dabei ist die Situation angespannt.

Die Entwickler haben aus dem Shitstorm im Januar gelernt:

Schon bei der Ankündigung des neuen Spiels betont Jacobs, dass die Entwicklung des neuen Spiels letztlich der Entwicklung des MMORPGs zugutekommt

In weiteren Statements der Entwickler aus dem Discord-Server heißt es (via reddit):

Das neue Projekt helfe einem Team, das nie ein Spiel gebracht hat, zusammen auf ein Release hinzuarbeiten

Man lerne wichtige Dinge über „Scaling“ – das neue Spiel hat man jetzt im Live-Betrieb und kann hier Probleme sehen und lösen

Außerdem sei das neue Spiel eigentlich nur ein Modus aus Camelot Unchained, es wäre sogar derselbe Zweig des Codes, daher könne alles zu 100 % in Camelot Unchained übergehen

Das ist das neue Spiel, Final Stand: Ragnarök.

„Nicht so scheiß-inspirierend, wie ihr denkt“

Aber all die Aussagen können die aufgebrachten Teile der Community nicht beschwichtigen. Kritiker des neuen Spiels fühlen sich von Jacobs sogar um ihr Geld betrogen. Auf reddit finden sich Beiträge, die das neue Spiel rundheraus ablehnen und sich hinters Licht gefühlt sehen:

Sie kritisieren, dass Camelot Unchained viel langsamer vorangeht, als – ursprünglich geplant. Jede Minute, die man nun an „Ragnarök“ arbeite, sei nur eine weitere Minute, die man nicht in Camelot Unchained steckt, eine weitere Verzögerung

Nach dem neuen Spiel habe keiner gefragt. Das sehe außerdem furchtbar aus

Jacobs wird dafür kritisiert, das neue Spiel den Fans erst gezeigt zu haben, als das Team schon Monate daran gearbeitet hat. Nun könne man gar nicht mehr wissen, woran das Team eigentlich arbeitet, während man denkt, sie arbeiteten an Camelot Unchained

Ein Nutzer sagt: „Es juckt mich nicht mehr. Diese ganze Nummer, dass ihr gelernt habt, wie ihr ein Spiel machen könnt, das ihr vor 7 Jahren beworben habt, ist nicht so scheiß inspirierend wie ihr denkt.“

Seit einem Jahr miese Stimmung bei Camelot Unchained

Das steckt dahinter: Die PR-Katastrophe aus dem Januar 2020, eine „kolossale Ankündigung für Camelot Unchained“ zu bringen und dann zu erklären, dass man seit Monaten an einem neuen Spiel arbeitet, hat viel Vertrauen um das MMORPG zerstört.

Dieser Ärger ist auch 11 Monate später noch deutlich zu spüren und prägt auch die aktuelle Diskussion um das Spiel.

Die Argumente der Entwickler, warum man Final Stand: Ragnarök macht, sind alle schlüssig und logisch. Die Argumente will im Moment aber kaum wer hören.

Die Idee, dass das Team ein „kleines Spiel“ machen will, weil man das fertig bekommt, sich dem gewachsen fühlt und viele wichtige Lektionen lernt, deutet auf das eigentliche Problem hin, was viele spüren: Das Team scheint sich mit Camelot Unchained übernommen zu haben. Da war wohl vieles zu ambitioniert.

Camelot Unchained macht eine schwere Entwicklungszeit durch.

Diesen Ablauf sehen wir bei Crowdfunding-MMOs häufig: In der Vorstellungs-Phase des Spiels, wenn Geld von den Backern gesammelt wird, klingt das Game wahnsinnig ambitioniert und reizvoll. Die eigentliche Entwicklung scheint sich aber endlos hinzuziehen:

