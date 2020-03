MMORPG sind auch im Jahr 2020 sehr gefragt. Doch bisher gab es sehr gemischte News. Während einige Titel freudig über kommende Test-Phasen sprechen, wurde ein Spiel bereits eingestellt. Wir schauen uns an, wo die neuen MMORPGs derzeit stehen.

Das ist die Situation: Derzeit befinden sich viele verschiedene neue MMORPGs in der Entwicklung. Die Spanne reicht dabei von Indie-Spielen mit viel Humor bis hin zu großen Hoffnungen aus dem Westen, die teilweise schon 7 Jahre oder länger entwickelt werden.

Anlass für den Artikel war der Tod von Chronicles of Elyria, dem MMORPG, in dem ihr alt werden und sterben solltet. Doch bevor die ersten Nutzer die echte Spielwelt erkunden konnten, wurde der Titel eingestellt.

Für diesen Artikel schauen wir uns die unserer Meinung nach 5 größten und vielversprechendsten MMORPGs in der Entwicklung an. Diese sind:

Ashes of Creation

Crowfall

Camelot Unchained

Crimson Desert

Project TL

Wir schauen, wo die Spiele derzeit stehen und was wir 2020 noch erwarten dürfen.

Ashes of Creation – Die Hoffnung aus dem Westen?

Das ist Ashes of Creation: Das ambitionierte MMORPG Ashes of Creation möchte eine Welt kreieren, in der sich PvE- und PvP-Fans wohlfühlen und die auf die Aktionen der Spieler dynamisch reagiert.

Im Kern steht dabei die Node-Mechanik, durch die Spieler mit ihren Handlungen auch der Siedlung eines jeden Gebiets Erfahrungspunkte verschaffen. Das soll dazu führen, dass die Gebiete „leveln“ und so aus einer kleinen Zeltstadt ein Dorf und später sogar eine riesige Metropole werden kann.

In den jeweiligen Nodes herrscht ein Bürgermeister, der Steuern sammeln und die Stadt ausbauen kann. Dabei spielt auch Housing in den Städten eine wichtige Rolle.

Housing soll in den Städten eine wichtige Rolle spielen

Eine Node kann jedoch auch von einer fremden Allianz attackiert, zerstört und erobert werden. Dazu sind auch Belagerungswaffen geplant. Zudem gibt es auch PvP in der offenen Welt, das jedoch durch ein Karma-System Neueinsteiger und PvP-Verweigerer schützen soll.

Außerdem bietet euch Ashes of Creation:

Wie lief die Entwicklung bisher? Das MMORPG startete als ein Projekt des Millionärs Steven Sharif, der dafür extra ein Studio gründete. Am 1. Mai 2017 startete Ashes of Creation eine Kickstarter-Kampagne und sammelte darüber fast 3,3 Millionen Dollar (via Kickstarter).

Über Gründerpakete und den gewonnenen Publisher MyGames sicherte sich das MMORPG zudem ab. Finanziell geht es dem Spiel also gut.

2018 verkündete man dann ganz stolz, dass Ashes of Creation 2019 erscheinen soll. Doch das klappte nicht und selbst der Start der Alpha wurde erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Apocalypse sollte dem MMORPG helfen, wurde jedoch zum Flop.

Erschwerend kam der Release von Apocalypse dazu. Das PvP-Standalone sollte eigentlich einen ersten Einblick in das Kampfsystem gewähren und gleichzeitig den Entwicklern wichtige Lehren in Bezug auf Live-Support und Server-Technik geben.

Doch der erste Release 2018 schlug fehl. 2019 kehrte es zurück und erschien sogar auf Steam. Dort spielten es in den letzten 30 Tagen jedoch nur durchschnittlich 3 Spieler. Nur 35% der Reviews auf Steam sind positiv.

Am Ende hat Apocalypse dem Image von Ashes of Creation mehr geschadet als genutzt.

Hier steht Ashes of Creation im März 2020: In einem Livestream gaben die Entwickler am 27. März 2020 einen ersten Einblick in die Alpha. In knapp 2 Stunden wurden dabei die wichtigsten Inhalte wie die Nodes und ein erster Raidboss gezeigt.

Das alles sah besser aus als vieles es erwartet hatten. Zuschauer und auch Leser auf MeinMMO waren positiv überrascht. Viele der geplanten Systeme funktionierten und auch optisch machte das Spiel einen positiven Eindruck.

Die Alpha 1 soll laut Livestream noch in diesem Jahr starten und frei von einer NDA sein. Für 2020 dürft ihr wohl mit allerhand neuen Infos und Gameplay-Videos rechnen.

Ein Release ist aber eher unwahrscheinlich. Zudem soll Apocalypse weiterentwickelt werden. Hier ist ein Belagerungsmodus für Festungen geplant.