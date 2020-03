Viele Spieler sehnen sich derzeit nach einem neuen MMORPG, dass sie über Jahre fesselt. Doch schon länger erschien kein neuer, erfolgreicher Titel mehr. Ein Indie-Studio glaubt jedoch fest an das Genre und hält es sogar für führend im Gaming-Markt.

Was ist das für ein Studio? Artificial Core ist ein kleines Studio und arbeitet derzeit an dem MMORPG Corepunk, das optisch etwas an LoL erinnert.

In einem Interview mit Gamespace verrieten die Entwickler, dass sie große Fans des Genres sind und dass MMORPGs für sie weiterhin eine wichtige Rolle im Gaming spielen:

Es gibt die allgemeine Meinung, dass das MMORPG-Genre im Sterben liegt. Nun, wir stimmen dieser Aussage nicht zu. Tatsächlich glauben wir, dass das MMORPG-Genre eine führende Rolle für alle anderen Genres übernimmt. Wir sind riesige Fans davon und das war der Hauptgrund, warum wir uns entschieden haben, Corepunk zu erstellen.

Bunt, Steampunk, einfaches Interface – So sieht Corepunk aus.

Warum ist das Besonders? 2014 erschien mit The Elder Scrolls Online das letzte große MMORPGs aus dem Westen. Seitdem werden zwar von kleineren Studios viele aussichtsreiche, neue Titel entwickelt. Doch einen großen Release gab es nicht.

Stattdessen schwappen immer wieder Asia-MMORPGs zu uns rüber. Doch die schaffen den Sprung meist nur mit großer Verzögerung und laufen dann nicht erfolgreich. Eines der größten Negativbeispiele war Bless Online, dass spät zu uns kam und schnell wieder eingestellt wurde. Doch auch Titeln wie Revelation Online oder Astellia blieb der große Erfolg verwehrt.

Corepunk soll das anders machen. Das Spiel bietet schon im ersten Trailer viel Humor und setzt auch auf die ISO-Perspektive, die man sonst aus Hack’n Slays kennt. Doch das Kampfsystem und auch die allgemeinen Inhalte sollen einem klassischen MMORPG gleichen.

Große und offene Welt, die jedoch ständig im Nebel liegt

Wie ist das MMORPG aufgebaut? Corepunk setzt auf eine große und offene Welt, die ihr ohne Ladezeiten erkunden können sollt. Eine Besonderheit ist dabei der Nebel des Krieges, der immer wieder Stellen der Karte bedeckt, die ihr schon besucht habt. So sollt ihr ständig im Erkunder-Modus unterwegs sein.

Das MMORPG bietet euch zudem:

4 einzigartige Rassen: Elaniens, Faidens, Quaddari, and Yorners

12 Helden, die verschiedene Skill-Bäume aufweisen

Verschiedene Sammel- und Crafting-Disziplinen

Zufällig generierte Dungeons und Raids

Gilden

Verschiedene Quests und viel Lore

PvP in der offenen Welt, dass mit einem Ehre-System das Töten anderer belohnt und durch ein Karma-System schwache Spieler schützen soll

Zudem soll Corepunk den Spielern viele Freiheiten lassen, aber das innerhalb von vorgeschriebenen Grenzen. Die Spieler sollen die Wahl haben, ob sie lieber grinden, questen oder über andere Wege das Level-Cap erreichen. Dabei sollen sie jedoch nicht den schwächeren Spielern den Spielspaß nehmen.

Die verschiedenen Helden aus dem MMORPG Corepunk.

Wann startet die Beta zu Corepunk? Derzeit gibt es noch keinen festen Zeitraum, in dem die Beta des MMORPGs beginnen soll. Laut den Entwicklern soll Corepunk erst in einem guten Zustand sein, bevor sie Spieler darauf loslassen.