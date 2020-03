Revelation Online hat das bisher größte Update in der Geschichte des MMORPGs veröffentlicht. Mit dabei sind viele neue Inhalte, aber auch Überarbeitungen am Erfolgssystem und Interface. Lohnt es sich jetzt, das Spiel auszuprobieren?

Was ist Revelation Online? Das Free2Play-MMORPG stammt aus China und setzt auf spannende Kämpfe in einer farbenfrohen Welt. Es erschien im Jahr 2017 und sorgte Anfangs für großes Interesse.

Revelation Online bietet euch:

Eine riesige Fantasy-Welt

7 verschiedene Klassen

Die Möglichkeit, mit Flügeln zu fliegen

Verschiedene Dungeons und Raids für bis zu 20 Spieler

Gilden- und Arena-PvP

Seit längerer Zeit kämpft das MMORPG jedoch mit geringen Spielerzahlen. Auf Steam, wo Revelation Online mit deutlicher Verzögerung erschien, kam das Spiel anfangs auf dreistellige Spielerzahlen. In den letzten 30 Tagen schauten es sich jedoch nur 52 Spieler im Durchschnitt an (via Steamcharts).

Die Wende soll nun das große Update Skyward World bringen, das am 23. März erschienen ist.

Update bringt neue Inhalte und bessert alte Systeme aus

Was bringt das Update? Skyward World brachte dem MMORPG die folgenden Neuerungen:

Eine neue Story und neue Gebiete

Neue Fähigkeiten für alle 7 Klassen

Einen neuen 10-Spieler-Raid

Das Fortschrittssystem „Book of Enchantments“, mit dem die Spieler Verzauberungen sammeln können.

Einen neuen, serverübergreifenden PvP-Modus

Eine Überarbeitung des Erfolgssystems.

Eine Überarbeitung des Interfaces und Tutorials

Neue Belohnungen zum dritten Geburtstag

Laut Entwickler NetEase und dem Publisher MyGames soll es sich um das größte Update handeln, das Revelation Online seit dem Release bekommen hat.

So sieht das neue „Book of Enchantments“ in Revelation Online aus

Wie sind die Reaktionen auf das Update? Unterhalb des Trailers sammelten sich einige Kommentare, die unterschiedlicher kaum sein könnten:

Auf der einen Seite freuen sich viele Spieler auf das Update. Sie hoffen, dass neue Spieler angelockt werden, damit die EU-Server nicht schließen, wie der Nutzer Sannidor schreibt.

Auf der anderen Seite stehen Kommentatoren, die das Free2Play-MMORPG als Pay2Win und totes Spiel bezeichnen, wie es bei den Nutzern Alex x und Sneaky der Fall ist.

Auffällig ist, dass die Reviews der letzten 30 Tage auf Steam zu 70% positiv ausgefallen sind. Bei der geringen Anzahl von 24 Kommentaren ist dies jedoch wenig Aussagekräftig. Der Nutzer OxyG@ming schreibt zu Revelation Online:

„Ja, das Spiel hat Pay2Win in sich. Aber heutzutage kann man es spielen und Spaß haben, ohne dafür zu bezahlen. Mehr und mehr Spieler kehren zu Revelation Online zurück und das ist eine gute Sache.“

Ein Spiel für Fans von Asia-MMORPGs und Flügeln

Für wen lohnt sich Revelation Online? Revelation Online wurde schon zu Release als sehr typisches Asia-MMORPG bezeichnet. Im Fokus stehen das Kampfsystem und die abwechslungsreichen Dungeons. Ein Highlight ist zudem das Flug-System, das Aion ähnelt.

Wer jedoch mit diesen Inhalten und auch der bunten Grafik nichts anfangen kann, wird sich in Revelation Online schwertun.

Einen Überblick über das Spiel geben euch die Kollegen von MMOByte in einem Video:

Lohnt es sich in Zeiten von Corona? Das neuste Update hat Änderungen am Interface und Tutorial vorgenommen. Ein guter Zeitpunkt also, um sich das Spiel als Neueinsteiger anzuschauen.

Da Revelation Online kostenlos spielbar ist, habt ihr nicht viel zu verlieren und könnt die (ungewollte) Zeit zu Hause nutzen, um eine neue und spannende Spielwelt zu entdecken.

Im High-End-PvP soll man jedoch darauf angewiesen sein, Geld auszugeben, um ganz oben mitzuspielen. Habt dies im Hinterkopf, wenn ihr euch in die Abenteuer in Nuanor stürzen möchtet.