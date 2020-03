Chronicles of Elyria wollte vieles anders machen. Euer Charakter sollte alt werden und sterben können. Ihr solltet euch um Nachkommen kümmern. Nun jedoch hat der Tod das MMORPG selbst erwischt.

Was ist passiert? Vor fünf Tagen startete das MMORPG Chronicles of Elyria in die Pre-Alpha. Zwar wurden nur Parcours-Elemente gezeigt, doch es war der erste Schritt in Richtung spielbare Version.

Am 25. März teilte der CEO von Soulbound Studios, der Firma hinter dem MMORPG, mit, dass alle Mitarbeiter entlassen und die Entwicklung von Chronicles of Elyria eingestellt wurde.

Jahrelang versuchte das Studio Publisher davon zu überzeugen, Geld zu investieren. Trotz einiger sehr innovativer Ideen gelang es nicht, einen Partner zu gewinnen:

Leider waren wir nicht in der Lage, Investoren zu finden, die verstanden haben, dass das Arbeiten in einem kapitalschwachen Umfeld kein Wachstum zulässt und die Geschwindigkeit drosselt. Was wir jedoch fanden, waren mehrere Investoren, die sagten: „Warum reden Sie mit uns? Wenn Sie davon überzeugt sind, dass sie durch Crowdfunding unterstützt werden, dann brauchen sie uns nicht. Und wenn sie nicht davon überzeugt sind, dann sind wir nicht zuversichtlich genug zu investieren.“ Jeromy W – CEO von Soulbound Studios

Nun ist dem Entwickler das Geld vom Crowdfunding ausgegangen. Sie entschieden sich bewusst gegen eine neue Kampagne zur Finanzierung durch die Spieler.

Königreiche und Alterungsprozesse lockten viele Unterstützer an

Was war das Besondere an Chronicles of Elyria? Das Sandbox-MMORPG galt als sehr ambitioniert und wollte euch die Möglichkeit geben, ein virtuelles Leben zu führen und eine eigene Dynastie zu erschaffen.

Dazu setzte es auf:

Eine riesige Welt mit vielen Königreichen.

Viele Freiheiten in der Charakter-Entwicklung. Ihr solltet ein Leben als Händler, Handwerker, Abenteurer oder Herrscher einer Stadt führen können.

Ein Alterungsprozess, bei dem euer Charakter älter werden und sterben sollte. Die Idee war es einen Nachfolger zu zeugen und mit diesem das Spiel fortzusetzen.

Rollenspiel galt als einer der wichtigsten Aspekte des MMORPGs.

Housing war ebenfalls geplant.

Die Charaktere im MMORPG sollten altern. Ein Feature, mit dem Chronicles of Elyria viel Aufmerksamkeit erlangte.

Wie lief die Entwicklung? Das MMORPG versuche 2016 über Kickstarter 900.000 Dollar zu sammeln. Das gelang innerhalb weniger Tage. Insgesamt kamen sogar mehr als 1,3 Millionen Dollar zusammen.

Die ersten gezeigten Inhalte von Chronicles of Elyria sahen sogar richtig gut aus. Doch die Entwicklung dauerte lange und erreichte einen Punkt, an dem die grundsätzlichen Systeme erstmal in einer sehr einfach gehaltenen Grafik präsentiert wurden.

Dies stieß jedoch auf Kritik und Spieler beschwerten sich über die Rückschritte. Außerdem gab es Kritik für viele Events, die mit Echtgeld zu tun hatten, sowie einen Adventskalender mit Ingame-Items, der stolze 95$ kostete. Jedoch gab es bis zum Schluss gar keine spielbare Version.

Spieler zahlt 10.000$, um König in MMORPG zu werden – Untertanen rebellieren

Das Universum soll weiter fortbestehen

Wie geht es nun weiter? In der Mitteilung des CEOs gibt es neben einen Rückblick auf erreichte Meilensteine auch einen Ausblick auf die Zukunft. Der ist jedoch sehr vage gehalten.

So möchten einige Entwickler in ihrer Freizeit die bisherigen Alpha-Inhalte des MMORPGs so weiterentwickeln, dass zumindest eine spielbare Version, jedoch mit angepasstem Namen und Inhalten entsteht.

Festungen und Königreiche sollten in Chronicles of Elyria eine wichtige Rolle spielen.

Auch das Universum an sich und die Geschichten dazu sollen irgendwie weitergesponnen werden. Immerhin gäbe es laut dem CEO viele Discord-Server und Communitys, die bereits Rollenspiel zu Elyria betreiben.

Seine Mitteilung beendet der CEO mit einem Dank an die Unterstützer und mit dem Hinweis, dass er keine Ahnung hat, ob Elyria überhaupt wieder auftauchen wird:

Ich weiß nicht, ob oder wann Elyria wieder auftauchen wird, aber wenn es so weit ist, erfahrt ihr als Erste davon. Von mir selbst, Souzou, Vye, Snipehunter, Serpentius und dem ganzen übrigen Soulbound-Team: Vielen Dank für Ihre Liebe und Unterstützung. Wir sehen uns dann.

Damit starb das erste MMORPGs 2020, doch unser Autor Alexander Leitsch vermutet noch den Tod von mindestens 6 weiteren MMOs in diesem Jahr.