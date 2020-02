Die Ankündigung des PvE-MMOs Colossus hat für einige Aufregung gesorgt, da Spieler befürchten, das neue Spiel beeinträchtigt die Entwicklung des PvP-MMORPGs Camelot Unchained. Nun entschuldigen sich die Entwickler für die Situation.

Darum sind die Spieler sauer: Für Januar kündigte das Entwicklerstudio City State Interactive etwas Großes an. Spieler glaubten, es handle sich um etwas rund um das MMORPG Camelot Unchained.

Stattdessen wurde mit Colossus, respektive Final Stand: Ragnarok, ein zweites Projekt vorgestellt, bei dem es sich um ein PvE-MMO handelt, in dem große Mengen an Spielern gegen Wellen an Feinden kämpfen.

Dass nun neben Camelot Unchained an einem weiteren Spiel gearbeitet wird, obwohl das erste noch weit von einem Release entfernt ist, hat vor allem die Backer der Kickstarter-Kampagne verärgert. Seitdem hagelt es Kritik für Citystate Interactive.

Eine Entschuldigung und ein Versprechen

Wie reagieren die Entwickler auf die Kritik? Mark Jacobs, Gründer des Entwicklerstudios, hat sich jetzt an die Community gewandt. Er schreibt:

Leute, ich weiß, ihr seid verärgert über das, was ihr letzten Freitag gesehen habt, und dafür übernehme ich die volle Verantwortung und entschuldige mich. Mark Jacobs, Citystate Interactive

Wie will er die Wogen wieder glätten? Jacobs verspricht, dass er den Fans von Camelot Unchained demonstriert, woran in der vergangenen Zeit am MMORPG gearbeitet wurde.

An diesem Freitag, dem 7. Februar, werde ich ein weiteres Update geben, in dem ich detailliert erklären werde, an was wir für Camelot Unchained gearbeitet haben und woran wir weiterhin arbeiten. Ich werde alle wichtigen Verbesserungen an Camelot Unchained und der Technologie, die das Spiel antreibt, vorstellen. Dies sind jedoch nur Worte, und ehrlich gesagt ist das nicht gut genug. Anstatt weiter zu reden, zeige ich euch unsere verbesserte Belagerung von Cherry Keep. Dies wird demonstrieren, wie weit wir mit Camelot Unchained gekommen sind. Mark Jacobs, Citystate Interactive

Spieler sollen beruhigt werden

Was zeigt er noch? Nach der großen Schlacht mit Belagerung wird Mark Jacobs die Roadmap für die weitere Entwicklung des MMORPGs vorstellen, damit die Spieler wissen, woran in den kommenden Wochen und Monaten gearbeitet wird. Dies soll zeigen, dass die Entwickler nicht nur am PvE-MMO Colossus arbeiten, sondern auch weiter an Camelot Unchained.

Mark Jacobs hofft, dass ihm die Fans die Chance geben zu beweisen, dass die Entwicklung von Camelot Unchained nach wie vor genau die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht, um das MMORPG so schnell wie möglich veröffentlichen zu können.

Warum gibt es diese Entschuldigung? Natürlich will Mark Jacobs die Fans von Camelot Unchained beruhigen und ihnen verdeutlichen, dass nach wie vor die Arbeiten an dem MMORPG weitergehen, auf das sie so lange warten.

Darüber hinaus fordern die Spieler bereits Rückerstattungen für das Geld, das sie in Camelot Unchained gesteckt haben – etwa bei der Kickstarter-Kampagne. Mark Jacobs erklärt, dass er hofft, die Spieler werden nun ihre Meinung vielleicht noch ändern, wenn sie sehen, wie gut man mit dem MMORPG vorangekommen ist und, dass man auch weiter daran arbeitet.

Was haltet ihr von der Entschuldigung? Gebt ihr Camelot Unchained noch eine Chance?