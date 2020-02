Seit fast 7 Jahren wird Camelot Unchained entwickelt und von den Fans sehnsüchtig erwartet. 2020 möchte die Firma dahinter endlich ein Spiel herausbringen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um das MMORPG.

Was ist passiert? Das Studio City State Entertainment arbeitet seit 2013 an dem neuen MMORPG Camelot Unchained. Gründer des Studios ist Marc Jacobs, der Erfinder des legendären Dark Age of Camelot. Entsprechend stark liegt der Fokus auf PvP-Inhalten.

Vielen Spielern scheint der Ansatz des neuen MMORPGs zu gefallen. Über Kickstarter konnte Camelot Unchained mehr als 2 Millionen Dollar sammeln. Auch über die Backer und Investoren von außen kam immer wieder Geld dazu.

Für Januar 2020 war eine große Ankündigung des Studios geplant, in dem sie die Inhalte zeigen wollten, an denen sie seit Juli 2019 arbeiten. Diese Ankündigung fand am 31. Januar statt und enthielt eine Überraschung. So soll noch 2020 ein Spiel von City State Entertainment erscheinen, doch es ist nicht Camelot Unchained.

Neues PvE-Coop-Game geplant

Was ist das für ein Spiel? In einem Livestream wurde das neue Spiel Colussus präsentiert. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-Coop-Titel, der nur für PvEler und damit eigentlich nicht für die Zielgruppe von Camelot Unchained gedacht ist.

In Colussus geht es darum riesige Horden von Gegnern zu besiegen, während man selbst einen großen und mächtigen Helden spielt. Dabei soll es verschiedene Szenarien, Settings und Schwierigkeiten geben.

Die Idee dazu entstand bei Tests in Camlot Unchained, als Jacobs Horden von NPCs bei einer Festungsbelagerung auf die Spieler losließ und die Engine dieser Herausforderung stand hielt.

Colossus nutzt dementsprechend die eigens für Camelot Unchained entwickelte Engine. Darum sollen auch unterschiedlich große Spielergruppen gegen die Horden kämpfen können, bis zu 1.000 Spieler auf einmal.

Screenshot von Colossus aus dem Twitch-Livestream

Warum wird Colossus entwickelt? In einem Interview mit MassivelyOP verriet Marc Jacobs einige Hintergründe zu Colossus. Das neue Spiel soll dafür sorgen, dass City State Entertainment weitere Unterstützung von Investoren bekommt.

Laut Jacobs wurde Colossus nur mit seinem eigenen Geld und dem der Investoren entwickelt. Die Unterstützung der Spieler floss bisher nur in die Entwicklung von Camelot Unchained.

So entwickelt sich das MMORPG Camelot Unchained – In Bildern

Wie finanziert sich das neue Spiel? Colossus soll Buy2Play werden. Zudem sind Battle Pässe und mögliche Expansions geplant.

Was haben die Backer von Camelot Unchained davon? Alle Backer des MMORPGs bekommen eine kostenlose Version von Colossus. Außerdem gibt es die folgenden Boni:

Alle Backer bekommen Credits für Colossus angepasst an ihr Reward-Tier.

Ein prozentualer Anteil des Geldes von Colossus fließt in die Entwicklung von Camelot Unchained.

Sollte Colossus extrem erfolgreich sein, wird ein Teil des Gewinns zurück an die Backer fließen, in Form von Credits für zusätzliche Spielzeit in Camelot Unchained. Das MMORPG benötigt nämlich ein monatliches Abonnement.

Backer können außerdem ihr Geld zurückfordern, falls sie mit der Entwicklung unzufrieden sind.

Screenshot aus einem Render-Test von Camelot Unchained

Fans zeigen sich enttäuscht von Entwicklern

Wie reagieren die Spieler auf die Ankündigung? Im reddit zu Camelot Unchained gibt es aktuell kein anderes Thema als das neue Spiel Colossus. Viele sind davon jedoch wenig angetan:

rattlesnake107: „Nutzt euer Rückgaberecht. Camelot Unchained wird bereits irrelevant sein, wenn es endlich rauskommt und weiß Gott wie viele Geld das noch kosten wird.“

Sandman-Slim: „Sie haben also all das Geld der Backer genutzt, um eine Engine zu kreieren und zu verkaufen. Sie zeigen die Software mit kleineren Spielen wie Colossus. Ich wette ein Battle Royale oder Survival kommt als Nächstes.

VmanGman21: „Ich dachte Ashes of Creation Apocalypse war ein schlechter PR-Move, aber dieses Spiel hat es nochmal überboten.“

Nur vereinzelte Stimmen zeigen sich neutral oder positiv. Sie verstehen, dass man mit Colossus die Investoren, die erst vor zwei Jahren 7,5 Millionen Dollar in die Entwickler investiert haben, beruhigen muss.

Camelot Unchained soll weiterhin eine Zukunft haben

Wie geht es mit dem MMORPG weiter? Im Interview bestätigt Jacobs, dass weiterhin an Camelot Unchained gearbeitet wird. Colossus hat zwar einige Gameplay-Inhalte des MMORPGs verzögert, soll aber gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Entwicklung gehabt haben:

Das neue Geld von Investoren soll auch für das MMORPG genutzt werden.

Durch Colossus zogen beide Spiele von Windows- auf Linux-Server um. Ein Prozess, der für Camelot Unchained sowieso geplant war.

Die Engine wurde mit neuen Systemen erweitert, darunter Matchmaking, eine bessere KI für NPCs, Wetter-Systeme und Anpassungen an Beleuchtung und Rendering.

Wann erscheint endlich Camelot Unchained? Der Release von Camelot Unchained wird immer wieder verschoben. Ein genaues Datum gibt es weiterhin nicht. Jacobs bestätigt jedoch, dass sich das MMORPG gut entwickelt.

Vieles wird jetzt wohl auch davon abhängen, wie gut Colossus bei den Spielern ankommt.

Was haltet ihr von dem neuen Spiel und von der Art, wie der Entwickler mit den Backern umgeht? Ist Colossus eine gute Idee?