Neues MMORPG Camelot Unchained hat nach 11 Jahren einen Termin für den Release – Das gefällt nicht jedem

Sollte die Entwicklung weiterhin unter einem schlechten Stern stehen, könnte es Camelot Unchained am Ende so wie Crowfall ergehen: MMORPG war 7 Jahre lang in Entwicklung – Muss nach nur 1,5 Jahren wieder abschalten, zumindest vorerst

Wieso sind Fans so sauer darüber? Viele User lassen sich in einem Thread auf reddit darüber aus, dass Final Stand: Ragnarök mittlerweile das Hauptprojekt des Entwicklerstudios geworden ist. Hier beginnt die Early-Access-Phase nämlich schon im März, wohingegen Finanzierer von Camelot Unchained auf das Jahr 2025 warten müssen.

Camelot Unchained befindet sich seit 2013 in der Entwicklung. Das MMORPG stammt von Entwickler Marc Jacobs, der durch das beliebte PvP-MMORPG Dark Age of Camelot bekannt wurde. Da Camelot Unchained der geistige Nachfolger werden soll, war die Vorfreude auf das Spiel groß. Jetzt erhält das MMORPG endlich einen Releasetermin.

