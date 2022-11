Seit 10 Jahren arbeitet der legendäre MMORPG-Entwickler Marc Jacobs (Dark Age of Camelot, Warhammer) an seinem Indie-MMORPG Camelot Unchained. Seit 2020 schien das Spiel in einer tiefen Krise zu stecken; Fans, die Geld ins MMORPG geballert hatten, wendeten sich enttäuscht von dem Projekt ab. Doch im November 2022 gibt es einen Hoffnungsschimmer: Eine neue Investitions-Runde spült frisches Geld in die Kassen. Offenbar macht sich Jacobs den Hype ums Metaverse zunutze.

Was ist das für ein MMORPG?

Camelot Unchained ist als „Nachfolger im Geiste“ von Dark Age of Camelot (2001) gedacht. Das MMORPG aus der „Vor-WoW“-Zeit gilt noch heute als eines der besten PvP-MMORPGs aller Zeiten.

Wie in DAOC kämpfen auch in Camelot Unchained drei Reiche gegeneinander, die mythologisch an die Artus-Sage (Ritter und Magier), nordische Sagenwelt (Zwerge und Trolle) und die keltische Sagenwelt (Elfen und Gnome) angelehnt sind.

Camelot Unchained soll Spielern epische Schlachten, mit (im Moment) bis zu 1.800 Spielern, und maximale Freiheit bieten. Durch eine eigene Engine will das Spiel jedem mannigfaltige Möglichkeiten geben, seine Charaktere individuell zu gestalten.

MMORPG hat seit 10 Jahren Probleme, ist seit 2020 in einer tiefen Krise

Ab wann war der Wurm drin? Camelot Unchained hat eine gewaltige Vision, aber begrenzte Mittel. Jacobs kommt eigentlich aus der AAA-Spielentwicklung, war bei Electronic Arts, wollte das neue Projekt aber kompromisslos in Eigenregie entwickeln.

Sein 2010 gegründetes Studio „City State Entertainment“ sitzt in Fairfax, Virgina, und hatte immer Schwierigkeiten, Entwickler anzuheuern, die von dort aus arbeiten wollen.

Die Entwicklung ging also nur schleppend voran. Immer wieder wurden Beta-Tests und Entwicklungs-Meilensteine verschoben.

Gilt als einer, der ganz großen MMORPG-Entwickler: Marc Jacobs.

Einen Rückschlag gab es 2020, als das Team ankündigte, ein neues Spiel aus Camleot Unchained auszukoppeln und auf den Markt zu bringen, auch um eine Release-Erfahrung zu haben. Das Team selbst sah das neue Spiel als Teil der Entwicklung von Camelot Unchained an.

Aber das Battle Royale „Final Stand:Ragnarök“ verärgerte die Fans eher, die sich wünschten, Jacbobs und sein Team sollten sich voll auf Camelot Unchained konzentrieren.

Seit 2020 war die Stimmung um das MMORPG so richtig im Eimer. Einige frühere Unterstützer des Crowdfunding-MMORPGs fühlten sich betrogen und forderten ihr Geld zurück:

Spieler spenden Millionen für MMORPG, bekommen jetzt ein ganz anderes Spiel

Neues Geld soll die Entwicklung jetzt beschleunigen

Das ist jetzt die neue Nachricht: Bei einer Invesitions-Runde konnte die Firma 15 Millionen $ einsammeln und das scheint Jacobs jetzt wieder neuen Wind unter die Flügel zu bringen. Er sagt:

Wir wollen es definitiv auf die nächste Ebene bringen. Wir haben die schwersten Probleme, wie Networking und Rendering, gelöst und es läuft jetzt schnell.

Jacobs sagt, man habe schon die ersten Früchte aus dem neuen Geld geerntet, um das Team auf die nächste Ebene zu hieven. Es sei beruhigend, dass man jetzt die Mittel habe, um die Talente anzuheuern, die man braucht – gerade angesichts der schweren Wirtschaftslage in der Welt.

Laut Jacobs erwartet man, dass die Entwicklung jetzt beschleunigt abläuft. Er unterstreicht auch, dass Camelot Unchained kein „Blockchain“-Game wird, er glaube nicht, dass diese Technik bei MMOs irgendwas Wertvolles hinzufügen kann.

Zudem unterstreicht das Team die Macht der Engine, die man für Camelot Unchained entwickelt hat, und kann sich vorstellen, die später auch zu lizenzieren.

Angesichts der 10 Jahre Entwicklungszeit sagt Jacobs durchaus selbstkritisch:

Wir arbeiten jetzt schon ewig an Camelot Unchained, aber jetzt sind wir in der Lage, mehr Leute einzustellen und die Entwicklung zu beschleunigen.

Steam-Boss Newell sagt: Viele, die vom Metaverse schwärmen, haben wohl nie ein MMO gespielt

Camelot Unchained bekommt Geld wohl wegen „Metaverse“-Hype

Warum bekommen die jetzt so viel Geld? Von außen klingt es so, als macht sich Jacobs den Hype unter Investoren für das „Metaversum“ zunutze. Ein Ding, von dem keiner so recht weiß, was es ist, aber in das Investoren massiv Geld stecken möchten.

Jacobs sagt im Interview mit Venturebeat:

Am Ende ist es ein MMO, das ist das, was wir liefern können. Mit der richtigen finanziellen Unterstützung könnten wir absolut ein Metaverse haben. Aber wir werden fokussiert sein. Und unser Fokus liegt darauf, eine Engine zu entwickeln, die große Schlachten liefern kann.

Nach 10 Jahren und so viel zerbrochenem Porzellan kann man Jacobs nur ein gutes Händchen dabei wünschen, die 15 Millionen gut einzusetzen.

Als wir uns das letzte Mal intensiv mit Camelot Unchained beschäftigt haben, wirkte es so, als besucht man ein verbranntes Land:

MMOPRG Camelot Unchained ist seit 9 Jahren in Entwicklung – Stimmung ist offen feindselig