Die Macher des MMORPGs Camelot Unchained haben ihr erstes Spiel veröffentlicht: Final Stand Ragnarök (PC) ist in den First Access gestartet. In dem Spiel sollen mal bis zu 1000 Spieler gleichzeitig gegen abertausende NPCs kämpfen, man startet aber erst Mal mit 10 Spielern und 5 Champions in einen „First Access.“

Was ist das für ein Spiel? Final Stand Ragnarök ist

offiziell ein „ in Match und Lobby basiertes PvE-Game, das auf Action und Co-Op setzt“

inoffiziell ist „FS:R“ sowas wie ein ausgekoppelter PvE-Modus aus dem MMORPG Camelot Unchained, das auf Massenschlachten setzt.

In dem Spiel sollen irgendwann mal 1000 Spieler gegen abertausende NPCs in einer riesigen Echtzeit-Schlacht kämpfen können. Die Spieler streiten im nordischen Weltende, dem Ragnarök, gegen Horden von Gegnern aus dem „Hel“ und müssen Asgard beschützen.

Hel ist das Totenreich der nordischen Mythologie, hier regiert die Totengöttin Hel. Die sieht so aus wie Cate Blanchett, wie wir aus „Thor 3: Tag der Entscheidung“ wissen.

Aella, die Amazone, ist eine der 5 Heldinnen aus FS:R.

Im Moment ist das Spiel erst mal im „First Access“, hier startet man mit 10 Spielern: Die Entwickler wollen aber mit weiteren Modi experimentieren, mal auf 4 Spieler runtergehen, mal auf 20 Spieler erhöhen.

In der aktuellen frühen Version müssen die Helden das Dorf Odi in den frostigen Wäldern von Valhalla beschützen und die Verteidigung aufrechterhalten, die Odin und die Asen errichtet haben.

Es geht gegen Skelette, Liches, Todespriester, Nekromanten und all die anderen freundlichen Untoten aus Helheim.

An Gegnern wird es wohl nie mangeln.

Amazone, Berserker und eine eisige Schurkin

Das sind die Helden der Spieler: Ragnarök bietet den Spielern 5 Helden zur Auswahl:

Aella the Amazon – eine Bogenschützin

Bjorn-snur the Berserker – Ein Mann und seine Axt

Gwen the Spearmaiden – sie kämpft mit ihrem Speer und hat ein mythisches Horn, um Geister zu rufen

Jalbal-Sulth the Peacemaker – der Held wurde „seines Lebens, aber nicht seiner Ehre beraubt“, er trägt immer ein Schild in der Hand

Yuki – the Ice-Demon – Sie nutzt Verstohlenheit und die Waffen „Kama und Kunai.“ Außerdem setzt sie auf Eis-Attacken

Von links: Bjorn, Gwen, Aella, Yuki und Jalbal-Sulth.

Was kostet das Spiel? Das Game gibt es ab 15$ im Store. Die teuerste Version kostet bis zu 95$.

Kaufen könnt ihr das Spiel hier im CSE Store (via store.camelotunchained).

Das Spiel gibt’s direkt neben Camelot Unchained

Das sollte man beim Kauf beachten: Das Spiel ist noch in einer sehr frühen Fassung.

Studio-Chef Marc Jacobs sagt, Spieler sollten sich auf einigen Frust einstellen. Die Entwickler selbst wären zwar auf keine großen Probleme gestoßen, aber es gebe keine Garantie, dass es so bleibt.

Im Trailer spielen die Entwickler ironisch mit den Bugs, fehlenden Content und der rohen Fassung des Spiels, versprechen aber auch, vielen weitere Inhalte wie Crafting und Combos und dass man nie auf Pay2Win setzen werde.

Spiel soll beim MMORPG Camelot Unchained helfen

Das steckt hinter dem Spiel: Das Entwicklungs-Studio City State Entertainment arbeitet eigentlich seit vielen Jahren am MMORPG Camelot Unchained. Da reißt man aber jedes Release-Datum und kommt nur langsam voran.

First Stand: Ragnarök ist jetzt sowas wie ein „PvE-Modus“, den man ausgekoppelt hat.

Die Entwickler sagen, dieses Spiel helfe ihnen als Team enorm weiter, um bei der Entwicklung des MMORPGs voranzukommen. Laut Entwickler-Aussagen aus dem Discord, die über reddit verbreitet wurden: Geht alles, was man am Code an Ragnarök macht, rüber in Camelot Unchained.

Spieler spenden Millionen für MMORPG, bekommen jetzt ein ganz anderes Spiel

Studio-Chef Mark Jacobs sagt zudem: Wenn Ragnarök der Erfolg wird, den man erhofft, wird das Camelot Unchained helfen, weil man mehr Geld hat, um Entwickler einzustellen.

Fans des MMORPGs kritisieren aber seit Monaten die Entwickler harsch, dass sie das „Neben-Spiel“ entwickeln. Die wünschen sich volle Konzentration auf Camelot Unchained.

Daher gibt’s um Final Stand: Ragnarök von Beginn an eine richtig miese Stimmung. Beim YouTube-Trailer zum Spiel sind die Kommentare und Likes deaktiviert, denn das wäre wohl von Flames der Hardcore-Fans überzogen worden.

Camelot Unchained wurde 2012 das erste Mal angekündigt. Auch heute noch ist es weit von einem Release entfernt.

Camelot Unchained gilt vielen MMORPG-Veteranen, die mit Dark Age of Camelot begannen, als eines der interessantesten neuen MMORPGs, die in Entwicklung sind. Das Projekt wurde ursprünglich mit Crowdfunding angeschoben, aber as bringt auch Probleme mit sich, wie wir wissen:

