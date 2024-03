Legendärer Entwickler sagt: Sein neues MMORPG stand vor dem Aus, nun hat es ein Release-Datum

So ging das aus: Jacobs sagt, die Investoren stimmten letztlich seinem Plan zu. Ihm sei es nach 8 Monaten gelungen, den Wunsch-Designer und weitere Mitarbeiter an Bord zu holen. Mit ihnen zusammen habe man nun eine Vision für Camelot Unchained entworfen, die man Ende 2025 veröffentlichen kann.

Jacobs lässt durchblicken: Camelot Unchained steckte in der Entwicklung fest und ging nicht so schnell voran, wie man das wollte und 2022 vorausgehen hatte. Daher war es seine Aufgaben, den Investoren den Ernst der Situation klarzumachen.

Um das MMORPG Camelot Unchained stand es vor einigen Monaten wohl so schlimm, dass der Chef Mark Jacobs überlegte, den Stecker zu ziehen und die Entwicklung einzustellen. Doch stattdessen geht es mit frischem Geld und neuen Kräften in den Release.

