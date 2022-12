Legendärer MMORPG-Designer jubelt bei neuem Spiel: „Hab wieder einen Homerun geschafft“

Marc Jacobs ist einer der größten, westlichen MMORPG-Designer überhaupt. Er stand hinter dem Erfolg von Dark Age of Camelot und verantwortete Warhammer Online. Nach einigen klammen Jahren bei seinem neuen Spiel „Camelot Unchained“ sei ihm jetzt erneut ein Homerun gelungen, jubelt er. Und das obwohl ihm ständig gesagt wurde, er müsse auf Krypto-Projekte und Web3 setzen.

Wer ist Marc Jacobs?

Marc Jacobs ist ein Unternehmer und Game Designer der alten Schule. Er gründete 1995 das Studio Mythic Entertainment und entwickelte dort das legendäre Onlinerollenspiel Dark Age of Camelot: Bis heute gilt es als eines der besten PvP-MMORPGs aller Zeiten.

Mythic wurde 2006 von EA gekauft und Jacobs entwickelte für den Software-Riesen das MMORPG „Warhammer Online“, das viele Ideen von DAOC aufgriff, letztlich aber unter den Erwartungen blieb, nie sein ganzes Potenzial entfalten konnte und bereits 2013 eingestellt wurde.

Enttäuscht von den großen Konzernen machte sich Jacobs 2011 unabhängig und gründete das Studio „City State Entertainment“, dort arbeitet er am Crowdfunding-Spiel „Camelot Unchained“, einem geistigen Nachfolger zu Dark Age of Camelot. Doch über Jahre stand das Projekt unter einem schlechten Stern: Es fehlte an Geld, Erfolgen und Personal.

MMORPG-Entwickler feiert neuen Deal als Homerun

Das sagt Jacobs jetzt: In einem Blogpost vergleicht Jacobs die Situation, in der er zuletzt war, mit der bei Dark Age of Camelot vor vielen Jahren:

Jeder Publisher hätte DAOC damals abgelehnt. Das Projekt schien schon am Ende und kurz vorm Scheitern zu sein, da gelang es Jacobs in letzter Sekunde einen Deal an Land zu ziehen, der „nicht nur die Firma rettete, sondern es ihnen erlaubte, das beste RVR-zentrierte MMORPG aller Zeiten zu entwickeln“.

Diesmal sei es zwar nicht ganz so düster gewesen, aber er hätte erneut einen „Homerun für das Studio“ geschlagen.

Was meint er damit? Jacobs ist es gelungen, in einer Investoren-Runde, 15 Millionen $ frisches Geld für die Entwicklung von Camelot Unchained aufzutun. Das sieht er offenbar als Homerun an.

Wie soll es jetzt weitergehen? Jacobs sagt, der Deal erlaube es dem Studio:

Unabhängig zu bleiben

In einer Geschwindigkeit zu wachsen, die man vorher nie sah

Wie irre neue Leute einzustellen, etwa einen extrem-erfahrenen Design-Chef

Jacobs sagt, er musste 1000-Mal Nein zu Krypto und Web3 sagen

Jacobs selbst ist besonders stolz darauf, dass er bei der Suche nach neuen Investoren „Nein, Nein, eintausend Mal Nein“ zu Krypto-basierten Deals gesagt hat und sich ständig dagegen gewehrt hat, auf das „Web3“-Modell aufzuspringen.

Trotz seiner Weigerung sei am Ende ein Deal herausgesprungen.

Jetzt werde er sich wieder dem zuwenden, was er am besten kann: Ein MMORPG designen.

Camelot Unchained war über Jahre in sehr schwerem Fahrwasser. Die langsame Entwicklung und die Entscheidung, ein Spiel auszukoppeln und zu veröffentlichen, frustrierte die Fans und ließ sie ihren Glauben an das Projekt verlieren. Man darf gespannt sein, ob das frische Geld nun wirklich die Wende bringt, die Jacobs verspricht:

