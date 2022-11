MMORPG war 7 Jahre lang in Entwicklung – Muss nach nur 1,5 Jahren wieder abschalten, zumindest vorerst

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Das waren die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was ist euer Highlight? Habt ihr in dieser Woche etwas Spannendes erlebt, was ihr uns mitteilen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Der Aufreger der Woche: Nach etwas über 7 Jahren Entwicklung ging Crowfall 2021 an den Start und wollte PvP-MMORPGs revolutionieren. Am 22. November, nur knapp 1,5 Jahre nach dem Release, geht das Spiel erstmal wieder offline und möchte sich neu erfinden .

Das Kickstarter-MMORPG Crowfall schließt am 22. November, um sich neu zu erfinden. Doch WoW: Dragonflight wartet gespannt auf seinen Start in zwei Wochen. Das und mehr im MMORPG-Wochenrückblick auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to