MMORPG Guild Wars 2 bringt nach 7 Jahren seine alte Hauptstadt zurück und alle feiern es

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Das Gebiet, in das ihr teleportiert werden, ist zudem öffentlich. Ihr trefft dort also auch auf andere Spieler. Allerdings können dort keine Reittiere oder Gleiter verwendet werden.

Wie genau kehrt Löwenstein zurück? Mit dem neusten Patch wurden die letzten Inhalte der Lebendigen Welt Staffel 1 zurück ins Spiel gepatcht. Was früher in der offenen Welt passierte, ist jetzt Teil von instanziierten Inhalten. Schon diese Rückkehr der alten Inhalte wurde von den Fans positiv aufgenommen .

Im Zuge der Lebendigen Welt zerstörten die Entwickler 2014 die Hauptstadt von Guild Wars 2 . Im Anschluss an dieses Event wurde sie neu aufgebaut, jedoch in einem ganz anderen Stil. Seitdem fordern die Spieler eine Rückkehr der alten Stadt. Nun ist sie wieder da und alle feiern es.

