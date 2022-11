Guild Wars 2 verspottet WoW in neuem Werbespot: „Warum solltet ihr auf das Drachenreiten warten?“

Mit Dragonflight bekommt World of Warcraft ein neues Feature: das Drachenreiten. Schon bei der Ankündigung zogen viele Spieler Parallelen zu den Reittieren in Guild Wars 2. In einem neuen Werbespot macht sich nun Guild Wars 2 genau über diese Ähnlichkeit lustig.

Was ist das für ein Werbespot? Der 30-sekündige Spot zeigt das Reittier Himmelsschuppe, das es in Guild Wars 2 gibt. Direkt zu Beginn wird der Schriftzug „die besten Mounts in MMOs“ eingeblendet – aus einer Review von PC Gamer.

Im weiteren Verlauf des Videos heißt es dann: „Warum solltet ihr auf das Reiten eines Drachen warten?“. Eine klare Anspielung auf das Drachenreiten in WoW, das erst am 28. November mit Dragonflight ins Spiel kommt.

Diskussionen und Spott aufgrund der Nähe der beiden Reittiere gab es schon bei der Ankündigung des Drachenreitens. Sowohl die Fluganimation als auch der Sturzflug haben starke Ähnlichkeiten mit dem Greifen aus Guild Wars 2. Die Rolle in der Luft und das Modell wiederum erinnern an die Himmelsschuppe. Beide Spiele setzen zudem auf Reittier-Rennen.

Nun machen sich auch die Entwickler von ArenaNet mit einem Augenzwinkern darüber lustig.

Fans finden es lustig, spotten aber auch über Guild Wars 2

Wie fallen die Reaktionen auf den Werbespot aus? Grundsätzlich schätzen viele den Humor der GW2-Entwickler. Zudem bekommen die Reittiere auch viel Lob von den Spielern, weil sie wirklich neue Maßstäbe abseits eines Speedboosts gesetzt haben.

Allerdings gibt es auch Kritik und Spott für Guild Wars 2. Denn das Freischalten der Himmelsschuppe ist mit einigen Aufgaben, dem Kauf eines DLCs und einem Timegate von mindestens 4 bis hin zu 15 Tagen versehen.

Der Nutzer Supafly1337 schreibt etwa:

Oh Mann! Ich habe gerade ein paar Wochen damit verbracht, das Spiel zu lernen! Zeit, herauszufinden, was dieses Reittier so besonders macht. Oh! Nur noch zwei Wochen, bis ich sehen kann, ob es besser ist als das Drachenreiten in Dragonflight…

Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass aktive WoW-Spieler das Drachenreiten in Dragonflight eher sehen würden, als wenn sie jetzt komplett neu mit Guild Wars 2 anfangen.

Was bietet Dragonflight sonst? Mit Dragonflight bekommt WoW einige Neuerungen auch abseits des Drachenreitens. So könnt ihr neue Zonen erkunden und Level 70 erreichen, eine neue Story erleben, eine neue Klasse und ein neues Volk spielen, sowie neue Dungeons und Raids besuchen.

Alles rund um den Release von Dragonflight erfahrt ihr hier:

