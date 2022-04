WoW zeigt neues Reittier für Dragonflight, Spieler spotten: Das ist doch geklaut von Guild Wars 2

Blizzard hat die neue WoW-Erweiterung Dragonflight vorgestellt. Mit dabei ist ein neues Drachen-Reittier, das die Spieler nach ihren Wünschen anpassen können. Doch das generelle Design und die Animationen erinnern viele Spieler stark an die Reittiere aus Guild Wars 2.

Was ist das für ein Reittier? Mit der Erweiterung Dragonflight erhält jeder Charakter in WoW einen eigenen Drachen, um damit über die neuen Dracheninseln zu fliegen. Im Laufe der Erweiterung werden die Spieler diesen Drachen optisch immer mehr nach ihren Wünschen anpassen können.

Zudem lernt der Drache mit der Zeit neue Fähigkeiten, mit denen die Spieler weiter und schneller fliegen können.

Passend dazu wurde auch ein Videoclip von dem Drachen gezeigt. Doch der erinnert viele Spieler sofort an die Himmelsschuppe und den Greifen aus Guild Wars 2.

Was ist da identisch? Sowohl das generelle Modell, als auch die Fluganimation haben starke Ähnlichkeiten mit dem Greifen aus Guild Wars 2. Vor allem beim Sturzflug und dem anschließenden Speed-Boost ist kaum ein Unterschied zwischen den Reittieren auszumachen.

Später wird zudem eine Rolle in der Luft gezeigt. Die wiederum kann auch die Himmelsschuppe aus Guild Wars 2.

Der reddit-Nutzer TheKound222 hat die Reittiere in einem Video direkt miteinander verglichen:

„Sieht aus wie die Low-Budget-Version von Guild Wars 2“

Was sagen die Spieler? Im reddit sind sich fast alle Nutzer einig, dass sich Blizzard von den Reittieren aus Guild Wars 2 inspirieren ließ. Allerdings reagieren die Spieler sehr unterschiedlich darauf.

Der Nutzer Naholiel etwa stört sich gar nicht daran, weil die Reittiere in Guild Wars 2 noch immer besser animiert seien und das Reittier in WoW eh vernachlässigt wird, wenn die Flug-Reittiere aktiviert werden:

Als GW2-Spieler ist mir das egal, diese Präsentation zeigt wirklich, wie viel besser GW2-Animationen sind.

Und da ich den Rhythmus der WoW-Addons kenne, wird dieses Reittier in 2 Jahren für die nächste Expansion nutzlos sein oder noch schlimmer, in 6 Monaten, wenn sie fliegende Reittiere erlauben.

Auch andere Nutzer im reddit bezeichneten das Reittier als „schlechte“ oder „Low-Budget-Version“ vom Greifen in Guild Wars 2.

Andere sehen es als gute Publicity für Guild Wars 2, da das Reittier-System allgemein viel Lob bekommt und viele Spieler, die zuvor in WoW unterwegs waren, nun ein Gefühl dafür bekommen, wie sich andere und bessere Mounts anfühlen können.

Der Greif ist das Reittier von Guild Wars 2, das viele Ähnlichkeiten zu dem neuen Drachen hat.

Ein paar Nutzer wundern sich hingegen über den direkten Vergleich. Immerhin gäbe es nicht viel Spielraum, um einen Drachen zu designen, meint zumindest der Nutzer Practical:

Sie sind sich sehr ähnlich, aber das ist genau das, was man tun würde, wenn man in einem Spiel ein aktives Reittier auf Drachenbasis bauen würde. Du würdest einen Sturzflug, rollen, mit den Flügeln schlagen und Herumgleiten implementieren.

Diese Erklärung ist aber für einige nicht genug. Der Nutzer Kare_kano meint etwa, dass, selbst wenn man nur ein Fahrrad in einem Spiel implementiert, man selbst diesem irgendwie einen persönlichen und einzigartigen Stempel aufdrücken möchte. Hier jedoch sei einfach stark kopiert worden, gerade beim Sturzflug.

Reittier-System von Guild Wars 2 wird mit Lob überschüttet

Sind die Reittiere in Guild Wars 2 wirklich so gut? In dem reddit-Thread werden die Reittiere von Guild Wars 2 in den höchsten Tönen gelobt. Dies beginnt schon beim Losreiten, denn jedes Mount braucht erstmal ein paar Sekunden, um das maximale Tempo zu erreichen.

Zudem hat jedes Reittier eigene Höchstgeschwindigkeiten, besondere Angriffsfähigkeiten und auch einen anderen Wendekreis. Vieles davon steht nicht direkt zum Start zur Verfügung, sondern muss sich nach und nach über die Beherrschungen freigeschaltet werden, worauf anscheinend auch WoW künftig setzt.

Generell haben die Reittiere in Guild Wars 2 ihre ganz eigenen Einsatzgebiete:

Der Raptor etwa kann besonders weit springen

Der Hase besonders hoch springen

Der Rochen kann Unterwasser tauchen und Überwasser schweben

Der Greif gleitet durch die Luft

Die Belagerungsschildkröte ist für 2 Spieler und besonders viel Schaden gedacht

Das Highlight sind jedoch die Animationen, die besonders „natürlich“ wirken. Die Reittiere schütteln sich im Stand, schauen zu ihrem Reiter und bewegen sich generell sehr flüssig.

Was sagt ihr zu den Reittieren in Guild Wars 2? Und wie findet ihr es, dass Blizzard sich so stark an diesen Reittieren orientiert? Schreibt es gerne in die Kommentare.

