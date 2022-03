MMORPG Guild Wars 2 sagt: „Haben die Spielerzahlen mehr als verdreifacht“ – Woran liegt das?

Das MMORPG Guild Wars 2 erfreut sich gerade großer Beliebtheit. Die Entwickler teilen begeistert Infos zu den Spielerzahlen und den Verkaufszahlen der neuen Erweiterung. Doch warum ist das Spiel trotz der großen Konkurrenz gerade so stark?

Was haben die Entwickler verraten? In einem neuen Blogpost teilten die Entwickler einige Details rund um Guild Wars 2 und die neue Erweiterung End of Dragons, die Ende Februar erschien. Darin heißt es:

Wir verzeichnen unglaubliches Wachstum in unserer Community. Die Anzahl der aktiven Guild-Wars-2-Spieler hat sich in den letzten beiden Jahren sogar mehr als verdreifacht. Es ist auch diesem Wachstum zu verdanken, dass Guild Wars 2: End of Dragons sich besser verkaufte als unsere vorherige Erweiterung Path of Fire.

Dass die Spielerzahlen zum Start einer neuen Erweiterung steigen, dürfte keine Überraschung sein. Gerade die letzten zwei Jahre boten mit der Eisbrut-Saga wenige Highlights und konnten kaum die Hardcore-Fans bei der Stange halten.

Doch dass sich die neue Erweiterung aber besser verkauft als die vorherige, ist gerade bei MMORPGs eher selten. Zudem gibt es derzeit mit Lost Ark und Elden Ring starke Konkurrenz. Hier ist ArenaNet mit End of Dragons tatsächlich ein Coup gelungen.

Guild Wars 2 bringt Nostalgie-Erweiterung und stärkt die Kommunikation

Was macht den Erfolg von End of Dragons aus? Die neuste Erweiterung punktete schon vor dem Release mit viel Nostalgie. End of Dragons führte auf den Kontinent Cantha, den viele Veteranen aus Guild Wars 1 gut in Erinnerung haben dürften. Es war das erste Kapitel nach dem offiziellen Release von Guild Wars und brachte eine sehr spannende Story und ikonische Gebiete.

Genau damit lockte ArenaNet viele Veteranen aus dem ersten Teil und auch Spieler aus Guild Wars 2 zurück, die dem Spiel inzwischen den Rücken gekehrt haben. Denn Cantha wurde in der Lore immer wieder erwähnt und von den Spielern allgemein sehr positiv hervorgehoben.

Zudem ist die neue Erweiterung extrem gut gelungen und erntet viel positives Feedback:

Die Geschichte wird von vielen als die beste, die GW2 jemals hatte, bezeichnet

Die Gebiete sind wunderschön und sehr gelungen

Das Welt-Event auf der letzten Karte ist fordernd und hat damit auch für Schlagzeilen außerhalb der GW2-Community gesorgt

Auffällig ist zudem, dass ArenaNet das Thema Marketing etwas besser umgesetzt hat, als noch bei Path of Fire. So gab es vorab mehrere Presse-Events, gesponserte Artikel und Videos auf YouTube sowie mehr Werbung allgemein. Das hat die Popularität erhöht.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Neue Kommunikation sorgt für gute Stimmung: Ebenfalls positiv sehen viele Spieler die Kommunikation der letzten 12 Monate. So begannen die Entwickler Anfang 2021 damit, regelmäßig Roadmaps zu veröffentlichen, um einen Überblick über kommende Events und neue Updates zu geben:

Erstmals wurde so etwa die Umstrukturierung vom Modus Welt gegen Welt wieder angesprochen, die bereits 2018 angekündigt wurde. 2021 und 2022 gab es nun die ersten Tests dazu.

Zudem haben die Entwickler mit einer Überarbeitung der Technik begonnen, damit das MMORPG künftig DirectX11 unterstützt.

Auch für 2022 gibt es bereits eine Roadmap, in der neue Story-Inhalte, die Rückkehr alter Inhalte und der Steam-Release angekündigt wurden. In dieser Roadmap wurden zudem die neuen Köpfe hinter dem Spiel vorgestellt: Amy Liu als Executive Producer und Josh „Grouch“ Davis als Game Director.

Zukunft sieht rosig aus, eine 4. Erweiterung ist geplant

Wie geht es für Guild Wars 2 weiter? Die guten Verkaufszahlen und die wachsenden Spielerzahlen haben einen positiven Einfluss auf die Weiterentwicklung. Denn die Entwickler verrieten bereits frühzeitig, dass an einer vierten Erweiterung gearbeitet wird.

Das ist etwas Besonderes, denn ArenaNet ist sonst vergleichsweise spät im Ankündigen von neuen Inhalten. Die Erweiterung Path of Fire etwa wurde erstmals im Mai 2017 erwähnt, im August genauer vorgestellt und erschien dann nur einen Monat später im September 2017.

Auch für den Weg dahin wurden neue Story-Inhalte und die Rückkehr von alten Story-Inhalten aus der Lebendigen Welt Staffel 1 angekündigt.

Habt ihr das größere Interesse an Guild Wars 2 in eurem Gaming-Kreis auch mitbekommen? Oder überrascht euch die News, dass die Zahlen so nach oben steigen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer jetzt darüber nachdenkt, in Guild Wars 2 einzusteigen, findet hier einen Guide mit hilfreichen Tipps:

Guild Wars 2 Einsteiger-Guide – Alles zum MMORPG im Jahr 2022