Guild Wars 2: Guide zum Erfolg „Gedenken des Löwen“, mit dem ihr ins alte Löwenstein kommt

In Guild Wars 2 wurde eine neue Sammlung veröffentlicht, über die ihr einen besonderen Gegenstand verdienen könnt. Die Belohnung heißt „Stolz des Löwen“ und ist ein Pass, der euch von überall in das alte Löwenstein portet. Der Gegenstand erfreut sich großer Beliebtheit. Wir verraten, wie ihr ihn bekommt.

Was muss für den Erfolg getan werden? Ihr müsst insgesamt sechs Gegenstände sammeln:

Pyro-Zahnrad

Ätherklingen-Siegelring

Medaille des Pavillon-Champions

Getrockneter Albtraum-Dorn

Bruchbringer-Antriebskreis

Spur der Erinnerung

Fünf dieser Gegenstände bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr den Meta-Erfolg der jeweiligen Episode der Lebendigen Welt Staffel 1 abschließt. Den letzten Gegenstand – die Spur der Erinnerung – gibt es in der finalen Geschichtsmission „Treffen mit den Zephyriten“. Dort müsst ihr mit dem Nebelfremden sprechen.

Im Weiteren erklären wir euch, wie ihr die einzelnen Erfolge abschließen könnt. Mehr zur Rückkehr des alten Löwensteins:

MMORPG Guild Wars 2 bringt nach 7 Jahren seine alte Hauptstadt zurück und alle feiern es

Pyro-Zahnrad und die Beherrschung: Flamme und Frost

Wie bekomme ich das Pyro-Zahnrad? Dafür müsst ihr die 12 Erfolge aus der Kategorie: Beherrschung: Flamme und Frost abschließen:

Fünf Erfolge bekommt ihr bereits nur für den Abschluss der Story-Instanzen.

Zwei weitere Erfolge gibt es für den Abschluss der jeweiligen Fraktale aus Flamme und Frost.

Zwei Erfolge hängen mit Events im Diessa-Plateau zusammen.

Kompliziert sind eigentlich nur die Erfolge „Ein Herz für Erz“, „Feuriges Denkmal“ und „Forschungsstudie 1“. Für diese drei Erfolge müsst ihr versteckte Dinge finden. Dazu passend haben wir für euch eine Karte der Instanz „Feuriger Hochofen“ aus der Episode.

Die roten Markierungen sind die Erze aus „Ein Herz für Erz“. Dort findet ihr alle 16.

Von „Feuriges Denkmal“ findet ihr nur die Erinnerungsstücke 1, 3 und 5 (gelbe Markierung) in der Instanz. Die 2 befindet sich in der Schwarzen Zitadelle an der Wegmarke Ruinen von Rin, die 4 befindet sich in Hoelkbrak an der Wegmarke des Wolfs und die 6 in Löwenstein an der Wegmarke Östlicher Bezirk.

Von „Forschungsstudie 1“ findet ihr in der Instanz die Geschichten 5, 6, 7 und 8 von 8. Die ersten drei Notizen findet ihr in der Instanz „Neue Freunde, neue Feinde“, direkt auf dem Tisch im Kommando-Raum. Notiz 4 befindet sich am Ende der Instanz „Die Schlacht um Klippstein“.

Wer sich die genauen Punkte anschauen möchte, findet zu diesen drei Erfolgen ein Guide-Video bei den Kollegen von Guildnews:

Ätherklingen-Siegelring und die Himmelspiraten-Beherrschung

Wie bekomme ich den Ätherklingen-Siegelring? Für diesen Gegenstand müsst ihr 15 Erfolge rund um die Himmelspiraten, die zweite Episode der Lebendigen Welt 2, abschließen:

Die ersten sechs Erfolge schließt ihr automatisch mit der Story ab.

Zwei weitere Erfolge gibt es dafür, dass ihr die Fraktale „Kapitän Mai Trin“ und „Ätherklingen-Zuflucht“ abschließt.

Zwei Erfolge haben damit zu tun, dass ihr einen Feind innerhalb eines Zeitlimits besiegt und dass ihr eine Mission ohne zu sterben erledigt.

Zwei Erfolge haben wieder mit Events in der offenen Welt zu tun.

Etwas kniffelig sind die Erfolge „Forschungsstudie 2“, „Tassi-Meister“ und „Bergung von Wertsachen“, für die ihr versteckte Dinge finden müsst.

Für die Forschungsstudie 2 müsst ihr insgesamt 6 Notizen finden. Die Notizen 3, 4 und 5 findet ihr in der Story-Instanz zur Ätherklingen-Zuflucht (blaue Markierung auf der Karte). Die Notizen 1 und 2 findet ihr in der Sackgassen-Bar in der Instanz „Abgebrüht“. Die Notiz 6 findet ihr in der Sackgassen-Bar in der Instanz „Falls abgeschlossen“.

Für den Erfolg „Bergung der Wertsachen“ müsst ihr fünf Truhen in der Ätherklingen Zuflucht finden. Wir haben sie mit roten Markierungen versehen.

Für den Erfolg „Tassi-Meister“ gibt es hier ein gutes Video von Ayinmaiden:

Medaille des Pavillon-Champions und die Beherrschung Mechanisches Chaos

Wie bekomme ich die Medaille des Pavillon-Champions? Für diesen Gegenstand müsst ihr 13 Erfolge rund um die Episode „Mechanisches Chaos“ abschließen:

Fünf dieser Erfolge bekommt ihr automatisch durch den Abschluss der Story-Instanzen.

Einen Erfolg bekommt ihr für den Abschluss des Dungeons „Ätherpfad im Zwielichtgarten“.

Zwei Erfolge haben mit Events in den Gendarran-Feldern zu tun.

Schwierig sind vor allem die Erfolge „Forschungsstudie 3″, Forschungsaufzeichnung 1“ und „Beute des Chaos“, für die ihr versteckte Dinge finden müsst.

Die Kollegen von Guildnews.de haben genau dazu ein Video erstellt.

Getrockneter Albtraum-Dorn und die Beherrschung Turm der Albträume

Wie bekomme ich den Getrockneten Albtraum-Dorn? Für diesen Gegenstand müsst ihr 15 Erfolge in der Episode Turm der Albträume der Lebendigen Welt Staffel 1 abschließen:

Sechs dieser Erfolge schließt ihr automatisch mit der Story ab.

Für einen Erfolg müsst ihr das Fraktal „Thaumanova-Reaktor“ abschließen.

Für einen Erfolg müsst ihr die neue Verdrehte Marionette besiegen.

Zwei Erfolge hängen mit Events im Turm der Albträume zusammen.

Kniffelig sind hier die Erfolge „Forschungsstudie 4“, „Forschungsaufzeichnung 2“ und „Turm der Schätze“, für die ihr versteckte Dinge finden müsst.

Dieser Teil des Guides ist noch Work in Progress.

Bruchbringer-Antriebskreis und die Beherrschung Schlacht um Löwenstein

Wie bekomme ich den Bruchbringer-Antriebskreis? Für diesen Gegenstand müsst ihr 18 Erfolge rund um die Episode „Schlacht um Löwenstein“ aus der Lebendigen Welt Staffel 1 abschließen:

Die ersten acht Erfolge schließt ihr ab, indem ihr einfach nur die Story spielt.

Ein Erfolg dreht sich darum, dass ihr die neue Angriffsmission „Sturmritter-Prototypen“ abschließt.

Zwei Erfolge drehen sich darum, dass ihr während der Schlacht um Löwenstein Events erledigt.

Kompliziert sind hier vor allem die Erfolge „Forschungsstudie 5“, „Forschungsaufzeichnung 3“ und „Jäger der verlorenen Teile II“. Für alle diese Erfolge müsst ihr versteckte Gegenstände finden.

Dieser Teil des Guides ist noch Work in Progress, da die Episode erst am 8. November erschien.

Spur der Erinnerung

Wie bekomme ich die Spur der Erinnerung? Für diesen Gegenstand müsst ihr die letzte Instanz des Kapitels „Schlacht um Löwenstein“ betreten. Sie trägt den Namen „Treffen mit den Zephyriten“. Dort müsst ihr mit dem Nebelfremden sprechen, der euch zum Ende der Instanz erwartet.

Habt ihr all diese Aufgaben erledigt, könnt ihr das alte Löwenstein wieder besuchen.

Was sagt ihr zu diesen neuen Erfolgen und der Rückkehr der Lebendigen Welt Staffel 1 im Allgemeinen? Schreibt es gerne in die Kommentare.