Guild Wars 2 Ringe infundieren – So geht das

Woher bekommt man die Nebelessenz? Grundsätzlich erhaltet ihr die Nebelessenzen in den Fraktalen. Die Phiolen kondensierter Nebelessenz gibt es für 32 Silber und 30 Fraktal-Relikte beim Händler in den Fraktalen. Zudem können sie von Gegnern auf den Schwierigkeitsgraden 1 bis 20 fallengelassen werden.

Qualresistenz spielt in den Fraktalen von Guild Wars 2 eine wichtige Rolle. Um die maximale Resistenz zu bekommen, solltet ihr eure Ringe infundieren. Wie genau das klappt, verraten wir in diesem Guide.

