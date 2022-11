Neues MMO von ehemaligen EVE-Machern lässt Fans zusammenspielen, ob sie wollen oder nicht

Aus ehemaligen Entwicklern des Sci-Fi-MMORPGs EVE Online und Veteranen von EA Games gründete sich das neue Studio Arctic Theory. Diese arbeiten an einem MMO, welches Spieler dazu zwingt, zusammen auf ein großes Ziel hinzuarbeiten.

Was ist das für ein Spiel? Das MMO an dem das neue, isländische Studio arbeitet, trägt den Arbeitstitel Annex. Obwohl das Game schon Ende 2023 in den Early-Access starten soll, ist das nicht der finale Name, wie die Entwickler bestätigten.

Annex spielt in einem postapokalyptischen Szenario, in dem die letzte Zivilisation schon sehr lange untergegangen ist und sich die Natur breite Teile der ehemals modernen Welt bereits zurückerobert hat. Das übergeordnete Ziel aller Spieler ist es, eine neue Zivilisation zu errichten.

Und dabei macht jeder mit, ob er will oder nicht. Denn alle Spieler arbeiten zusammen an einer großen Shared-World, die nach und nach durch die Taten großer Spielergruppen, aber auch durch jeden einzelnen beeinflusst und verbessert werden soll.

Das MMO setzt auf folgende Features:

Shared-World, die sich durch alle Mitspieler verändert

Ein gemeinsames Ziel aller Spieler

Ressourcen und Crafting spielen eine große Rolle

Auch die Logistik und der Transport dieser Ressourcen soll wichtig sein

Von kleinen Hütten bis demokratisch geführten Industriestädten sollt ihr alles bauen können

Kampf steht nicht im Vordergrund

Was ist unklar? Was das tatsächliche Gameplay von Annex angeht, hält sich Arctic Theory aktuell noch zurück. Es ist nicht bekannt, ob in first- oder third-person gespielt wird oder ob ihr dafür einmalig, dauerhaft oder gar kein Geld bezahlen sollt.

Auch, welche Rolle der Kampf spielt, ist derzeit noch nicht klar. Er soll zwar nicht im Vordergrund stehen, ob ihr aber überhaupt kämpfen könnt oder ob es gar kein PvP gibt, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Ebenfalls vermisst man Details zur Shared-World und dazu, wie viele Spieler tatsächlich an dieser Welt arbeiten. Hier wäre ein Mega-Server-Modell wie bei etwa Guild Wars 2 denkbar, aber bestätigt ist noch nichts.

Früher arbeiteten einige der Entwickler für das Weltraum-MMORPG EVE Online:

Annex überzeugt mit Entwickler-Veteranen

Was macht das Projekt spannend? Auch, wenn man bisher noch wenig zu Annex selbst weiß, ist das Team, welches bei Arctic Theory an dem Spiel arbeitet, durchaus erfahren. Mit an Bord sind hauptsächlich ehemalige Entwickler von EVE Online. Der Gründer des Studios, Matthías Guðmundsson, hat beispielsweise zuvor über 15 Jahre als Lead Programmierer und Technischer Direktor für das MMORPG gearbeitet.

Doch auch einige Veteranen von EA Games, wie Snorri Sturluson, der über 4 Jahre als Senior Software Engineer dort gearbeitet hat, hat das Studio mit dabei. Und das konnte bisher nicht nur Fans überzeugen. In einer ersten Finanzierungsrunde im März 2022 konnte das MMO bereits 2 Millionen Dollar von der Firma Brunnur Ventures einstreichen. Doch da soll nicht Schluss sein.

Aktuell sucht das Team noch nach einem Publishing-Partner, der das Game dann auch tatsächlich auf den Markt bringt. Wer das wird, ist aktuell aber noch nicht abzusehen.

Wann kommt das Spiel? Das dürfte noch einige Jahre dauern. Zwar wollen Arctic Theory mit Annex schon Ende 2023 in den Early-Access starten, dabei soll es sich jedoch um einen richtigen Early-Access handeln. Die Entwickler möchten, dass die Fans schon so früh wie möglich darüber mitentscheiden können, wie sich Annex weiterentwickelt.

Ein finaler Release wird daher frühestens 2024 passieren, eher jedoch später. Auch für welche Plattformen, außer dem PC, Annex erscheint, ist noch völlig unbekannt.

Was haltet ihr von Annex? Wie findet ihr das Konzept? Oder seid ihr eher der Meinung, dass es noch zu früh ist, um eine sinnvolle Aussage zu dem Titel treffen zu können? Gefällt euch der Gedanke, mit allen anderen Spielern an einem großen Projekt zu arbeiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Ich durfte mir in erster Reihe anschauen, wie die Macher von EVE eine Sonne sprengten und hunderte Spieler starben