Das neue Indie-MMORPG Camelot Unchained hat eine neue Rasse vorgestellt. Der ohnehin schon riesige Fir Bog soll weiter wachsen, je älter er wird, und ist eine „Ein Riese“-Abrissbirne: Die Rasse zählt als Belagerungs-Waffe.

Was ist das für eine Rasse? Das MMORPG Camelot Unchained hat in einem Blog-Post Ende Februar den „Fir Bog“ vorgestellt. Die Rasse ist ab sofort in Camelot Unchained eingeschaltet. Spieler können sich jetzt einen Fir Bog auf dem experimentellen Patcher erstellen.

Der Fir Bog ist eine von 3 Riesen-Rassen in Camelot Unchained, jede Rasse gehört zu einem der verfeindeten Reiche:

Die „Arthurians“ haben den Golem, die auf Wahrheit und Wissen getrimmt sind, und aus Lehm und Feuer bestehen

Die Wikinger haben den Jötnar, eine Art von blauhäutigen Eisriesen

Die Tuatha Dé Dannan haben eben den Fir Bog, die riesenhaften Beschützer von Sümpfen und Mooren

Riesen unter sich: Die 3 Riesen-Rassen in Camelot Unchained in weiblicher und männlicher Ausführung.

Das ist die Besonderheit des Fir Bogs: In Camelot Unchained sollen die Helden und Heldinnen altern, wenn man sie spielt. Dabei verändern sich die Helden: Die „Riesen-Rassen“ wie Fir Bog und Golem sollen immer weiter wachsen, je älter sie werden. Man kann also in Camelot Unchained anhand seiner Größte abschätzen, wie alt ein Held.

Die Riesen-Rassen sind zu groß, um normale Belagerungswaffen zu benutzen, dafür haben Fir Bogs aber zwei Angriffsmöglichkeiten gegen Festungen:

Zum einen können sie Projektile mit giftigen Sporen abfeuern, die einen großen Bereich verseuchen und jeden Helden im Einschlagsradius mit einem Gift bestreichen, das Schaden über Zeit anrichtet

Zum anderen können Fir Bogs sich mit dem Skill „Slam“ nach vorne bewegen und hohen Belagerungs-Schaden anrichten

Die eigene Rassen-Eigenschaft des Fir Bog ist der „Swamp Stomp“, damit erzeugen sie einen Bereich von Galle um sich herum. Wer sich in diesem Gebiet aufhält, erleidet jede Sekunde Schaden.

In Camelot Unchained kämpfen 3 Reiche mit jeweils ca. 7 Rassen und 10 Klassen gegeneinander. Der geistige Vorgänger, Dark Age of Camelot, war für die spannenden Klassen bekannt und gilt als Gold-Standard im Bereich “Realm vs. Realm”-PvP.

Woher kommen diese Fir Bogs? Die „Fir Bolg“ sind ein Teil der irischen Sagenwelt. Der Legende nach flohen die Ahnen der Fir Blogs nach ihrer Vertreibung aus Irland nach Griechenland, wo sie für 230 Jahre als Sklaven lebten und dort Lasten tragen mussten. Sie verließen schließlich Griechenland und kamen zurück auf die Smagardinsel Irland. Dort hatten sie aber nur eine kurze Zeit das Sagen, bis sie von den Tuatha Dé Danann abgelöst wurden.

Wissenschaftler glauben, dass die „Fir Bolgs“ stark an das Volk der Israeliten angelehnt sind. Denn wie die Israeliten in Ägypten versklavt waren und vorm Pharao fliehen mussten, sind auch die Fir Bogs erst Sklaven und müssen sich befreien.

In der Fantasy-Welt, abseits des Mythos, werden die Fir Bogs als Riesen-Rasse dargestellt: So war es etwa schon in „Dark Age of Camelot“, dem spirituellen Vorgänger von Camelot Unchained. In dem MMORPG waren die “Firbolg” eine „Tank-, Damage-Dealer und Druiden-Rasse“ der Hibernier. Ähnlich werden die „Firbolg“ auch in Dungeons and Dragons als Spieler-Charakter dargestellt: Dort gelten sie als intelligente Riesen-Rasse, die aber zurückgezogen von der Zivilisation in der Natur lebt.

Man sieht, dass sogar die Schreibweise des Namens von Fall zu Fall etwas variiert.

Als wir zuletzt über Camelot Unchained berichteten, fiel uns vor allem die schlechte Stimmung bei den Spielern auf. Die hatten nach 8 Jahren die Geuld mit dem MMORPG verloren:

