Pure Nostalgie aus dem Jahr 2005 – Wie gut war eigentlich das MMORPG Metin2?

Metin2 ist ein MMORPG aus dem Jahr 2005 vom Entwickler Gameforge. Viele von euch haben es vermutlich damals gespielt, so auch MeinMMO-Autorin Anny Bader. Aber war das Spiel wirklich gut?

Was ist das für ein Spiel? Metin2 ist ein F2Play-MMORPG aus Korea. Zum Start des Spiels wählt ihr aus 5 Klassen euren Charakter und tretet einem von drei Reichen bei, die untereinander verfeindet sind.

Sinn des Spiels ist es, euren Charakter im Level aufsteigen zu lassen und eure Ausrüstung zu verbessern. Das gelingt nur durch einen ewig langen Grind.

Ihr tötet Monster und farmt die sogenannten Metinsteine, von denen die Reiche laut Story „unterdrückt werden“ (Wie genau das passiert, ich habe aber nie ganz verstanden). Jedenfalls kann man auf diese bunt qualmenden Dinger einschlagen und Loot erhalten. Nach und nach kommen immer wieder Monster heraus, bis der Stein kaputt ist und einige Gegenstände fallen lässt.

Auch Quests gibt es in Metin2. Die lassen euch anfangs auf den ersten beiden Maps von NPCs zu NPCs rennen und werden später zum endlosen Grind, wenn es darum geht 50 seltene Monster zu finden und zu besiegen. Die Story ist dabei sehr langweilig und wird von den meisten Spielern außer Acht gelassen.

Gibt es Metin2 noch? Ja. Es gibt sogar zwischen zahlreichen Bots noch ein paar echte Spieler. Das MMORPG verlässt im August allerdings Steam und ist dann nur noch über den eigenen Client spielbar. Es erhält bis heute noch Updates.

Im Video von MMOHuts seht ihr das Gameplay von Metin2:

Leveln und Farmen dauerte ewig, Shop-Items machten es erträglich

Viele von uns haben es gespielt und geliebt, aber ein gutes MMORPG war und ist Metin2 nun wirklich nicht. Früher kam ich von der Schule nach Hause und habe mich erstmal für einige Stunden an meinen Laptop gesetzt, um in Metin2 zu grinden.

Man kam zwar voran, auch ohne Geld auszugeben, aber Metin2 legt dennoch einen starken Fokus auf Pay2Win-Aspekte:

Leveln dauert ab Level 30 ewig und wer keinen EXP-Ring besitzt, muss viel länger grinden. Gelevelt haben wir erst auf Map1, dann Map2, also den Starter-Maps mit den leichteren Monstern. Später ging es in die Mitte des Orktals, wo die schwarzen Orks viele Erfahrungspunkte brachten. Ab Level 40 konnte man den Dämonenturm betreten, um ein wenig zu leveln. Wem das nichts mehr brachte, der ging in den Spinnendungeon.

Wer deutlich mehr Erfahrungspunkte sammeln wollte, musste aber weiter in den Spinnendungeon 2. Dafür brauchte man ein spezielles Zugangsticket, das es nur im Echtgeld-Shop gab. Mittlerweile sind die Tickets zum Glück handelbar, früher mussten wir Drachenmünzen (DR) dafür ausgeben.

Die Grotte der Verbannung, in der die Monster dann mehr EXP einbrachten, kam erst deutlich später. Dennoch schafften es einige Spieler auf Level 99, das Höchstlevel. Im Spinnendungeon 2, der sich bis ungefähr Level 80 eignet, war der Grind eine unglaubliche Qual – egal, wie viele EXP-Ringe man hatte.

Einen Autokampf-Modus gab es früher noch nicht. Mittlerweile gibt es ihn, aber auch nur, wenn ihr Geld reinpumpt.

Wer beim Farmen, besonders bei den Metinsteinen, wirklich gescheiten Loot wollte, brauchte den Handschuh des Diebes. Ein Item, das ebenfalls aus dem DR-Shop stammt. Dadurch fiel deutlich mehr aus den Steinen heraus.

Um möglichst gutes Equipment zu haben, brauchte die Ausrüstung bestimmte Boni. Dafür gab es im Itemshop Gegenstände, um zufällige Boni hinzuzufügen und weitere, um die Boni zufällig zu verändern.

Leider haben sich die Entwickler zu stark ins Pay2Win rein gelehnt und jeden Aspekt des Spiels monetarisiert. Selbst mit besagten Items dauerte es lange, bis man Fortschritt erzielt hatte, aber ohne war der Grind unerträglich.

Besonders Pay2Win-orientiert ist auch das neue MMORPG Diablo Immortal.

ALLES kann fehlschlagen und dich frustrieren

Metin2 setzt außerdem extrem auf Glücks-Aspekte, weshalb es ein hohes Suchtpotential hatte. Klappt mein Fertigkeitsbuch oder mein Item für den Biologen? Bekommt meine Ausrüstung die Boni, die ich haben will? Klappt meine Pferde-Quest, oder bin ich umsonst irgendwo durch die Wüste geritten?

Alles in diesem Spiel konnte fehlschlagen. Wirklich alles. Besonders frustrierend war das Verbessern der Ausrüstung. Bis +4 klappten die Upgrades sicher, danach sank die Chance mit jeder Stufe, bis insgesamt +9. Mit den höheren Stufen benötigte der Schmied immer teurer werdende Materialien, für die man erst mal wieder bestimmte Monster farmen musste.

Zu den erforderlichen Materialien gehörten unter anderem verschiedene Perlen, die es nur beim Angeln oder auf dem Markt gab. Es hieß also: Ewig angeln, hoffen eine Muschel zu erhalten und dann hoffen, dass eine Perle aus der Muschel rauskommt. Oft war in der Muschel entweder nichts, oder ein Steinstück. Alternativ gab es die Perlen für Yang, also die Ingame-Währung, auf dem Markt.

Schlug die Verbesserung dann fehl, war das Item zerstört und man durfte sich ein neues farmen gehen. Der Schmied war vermutlich der meist gehasste NPC in Metin2.

Doch der Moment, in dem mal etwas geklappt hat, hat uns dafür umso glücklicher gemacht. Vermutlich waren deshalb viele so investiert in Metin2. Alles regt dich auf, aber irgendwann verbessert der Schmied deine Waffe auf +9 und deine Fertigkeit steigt auf die Stufe Großmeister 1.

Im Video seht ihr 5 alte MMORPGs, die immer noch gespielt werden:

Körperkrieger waren viel zu OP

Die ursprünglichen 4 Klassen von Metin2 waren Krieger, Sura, Schamanen und Ninja. Eine klassische Holy Trinity aus Heiler, DD und Tank gab es nicht, wobei die Schamanen am ehesten als Support galten, da die anderen Klassen ihre Buffs gut gebrauchen konnten.

Auf Level 4 musste man dann zum Fertigkeitsmeister gehen und eine von zwei Spezialisierungen auswählen:

Körper-, oder Mentalkrieger

Magie-, oder Waffensura

Heil-, oder Drachenschamane

Nah-, oder Fernkampfninja

Die 4 Klassen damals in Metin2/Quelle: Youtube

Die Unterschiede zwischen den Klassen waren massiv und wer in PvE sowie PvP gut sein wollte, musste einen Krieger nehmen.

Der Mentalkrieger war unglaublich tanky und ist daher quasi nie gestorben.

Der Körperkrieger macht den meisten Schaden und war einfach viel besser als andere Klassen.

Drachenschamanen eigneten sich nur zum Buffen, weshalb fast jeder Spieler einen zweiten Client öffnete, um im seperaten Fenster seine Schami zu leveln. Mein erster Charakter war eine Drachenschamanin und ich war sehr traurig, als ich einsehen musste, dass die Klasse einfach nicht spielbar ist, weil sie keinerlei Schaden anrichtet.

Waffensura waren gute PvE-Allrounder, da sie viel Schaden austeilten und gleichzeitig eine gute Verteidigung hatten. Im PvP aber völlig nutzlos.

Beim PvP waren Magiesura, Fernninja und Heilschamane ganz gut und, wenn richtig geskillt, hatten sie eine Chance gegen die Krieger.

Am Krieger führte leider kein Weg vorbei, wenn man wirklich gut in Metin2 sein wollte. Es war schade, denn ich fand meine Drachenschamanin wirklich cool.

Die Community war (meistens) nett zu mir

Was man Metin2 aber lassen muss, ist seine hilfsbereite Community. Es wurde noch miteinander gesprochen, im Gegensatz zu heutigen MMORPGs, in denen alles über einen Dungeon-Finder läuft, der euch automatisch einer Gruppe zuweist.

Ich war Mitglied verschiedener Gilden, in denen sich die Spieler gegenseitig unterstützen und jeden Abend nett im Teamspeak plauderte. Discord gab es damals noch nicht.

Auch die sogenannten DT-Runs, also Aufstiege im Dämonenturm, schweißten zusammen. Gemeinsam mit einer Gruppe kämpfte man sich durch viele Monster, um am Schluss einen Gegenstand bei einem besonderen Schmied verbessern zu können, der keine Upgradematerialien forderte.

Natürlich gab es auch fiese Mitspieler, die mir meinen Metinstein klauen wollten. Oder Spieler aus gegnerischen Reichen, die mich einfach getötet haben. Doch die meisten Leute in Metin2 waren wirklich freundlich.

Lohnt es sich heute noch? Wer aus Nostalgie-Gründen mal in Metin2 reinschauen will, sollte das unbedingt tun. Aber ernsthaft spielen würde ich es heute nicht mehr. Ich habe es geliebt und damals locker 2000 Stunden gespielt, muss aber zugeben, dass es ein eher schlechtes MMORPG ist.

Manche Dinge haben die Entwickler mittlerweile verbessert, doch der Fokus liegt immer noch stark auf Pay2Win-Aspekten. Krieger sind immer noch OP, da hilft auch der Lykaner als 5. Klasse nicht, zumal der fast noch schlechter ist, als die anderen Klassen.

Außerdem werden bis heute zahlreiche Accounts gehackt. Wer sich also besonders gutes Equipment erfarmt hatte, musste stets damit rechnen, gehackt und leer geräumt zu werden. Dieses Problem hat Gameforge bis heute nicht verbessert.

Sie versuchen beispielsweise Cheater zu bannen, haben sich letztes Jahr dabei aber einen Fehltritt geleistet.

Fühlt ihr die Nostalgie? Was sagt ihr zu Metin2 im Allgemeinen? Habt ihr es früher gespielt, oder spielt es vielleicht sogar heute? Glaubt ihr, Gameforge kann das MMORPG noch retten und eines Tages wieder spielbar machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

