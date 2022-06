5 starke MMORPGs auf Steam, die ihr kennen solltet

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Zenith: The Last City ist ein MMORPG, das komplett auf Virtual Reality setzt. Ohne ein solches Headset lässt es sich bis jetzt auch nicht spielen. Zenith spielt...

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Spieler, die eine neue Welt entdecken wollten, ohne dabei groß an die Hand genommen zu werden. Project: Gorgon lebt von kniffligen Rätseln und richtet sich daher an Spieler, die sich gern intensiv mit den Dialogen und Texten befassen. Außerdem richtet sich Project: Gorgon an Fans von Oldschool-MMORPGs.

Vorgefertigte Klassen, wie in den meisten anderen MMORPGs, gibt es in Project: Gorgon nicht. Mit der Zeit baut ihr euren Charakter weiter aus und levelt eure Skills.

Was ist das für ein Spiel? Project: Gorgon ist ein MMORPG im Stil alter Klassiker wie Everquest oder Asheron’s Call. Gleichzeitig legt es den Fokus eher auf PvE und eine freie Erkundung der Karte. Vieles an dem MMORPG müsst ihr selbst erkunden und herausfinden. Es gibt keine klaren Wege oder Quests, die euch durch den Spielverlauf leiten.

Zenith – The Last City

