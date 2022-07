Spieler in ESO besitzt alle DLCs, ohne einen Cent für das MMORPG auszugeben

Ein Spieler teilt im Subreddit von The Elder Scrolls Online mit, dass er alle DLCs mit Gold kaufte, statt Echtgeld zu investieren. Nutzer fragen ihn, wie er das geschafft hat.

Der Post vom Spieler WagyuBeefCubes zeigt, dass man in ESO auch ohne Geld weiter kommt. Er erwarb lediglich das Basis-Spiel und erfarmte den Rest. Er gibt an, niemals ESO Plus abonniert und nie Kronen, also die Echtgeld-Währung von ESO, gekauft zu haben.

Bereits im Titel seines Posts fordert er die Community dazu auf, ihm alle möglichen Fragen zu stellen.

Gefarmtes Gold gegen Kronen eingetauscht

„Für alle genauso abgebrannten/ armen/ finanziell geforderten Spieler da draußen: Das ist möglich, auch ohne lächerlichen Grind“, erklärt WagyuBeefCubes.

Sein Gold tauscht er in Kronen um. Bei ihm in Nordamerika liegt der Kurs bei etwa 1:1500, also eine Krone für 1500 Gold. Auf den europäischen Servern ist der Kurs aktuell bei etwa 1:1800, manchmal auch 1:2000.

Wie bekommt man Kronen für Gold? Es gibt Communities, wie beispielsweise Tamriel Crown Exchange. Die kümmert sich darum, dass Spieler für Ingame-Gold Inhalte aus dem Kronen-Shop erhalten.

Der Kronen-Shop bietet eine Geschenk-Funktion, über die DLCs und andere Inhalte verschenkt werden können. Ihr bezahlt also einen anderen Spieler dafür, dass er euch für Echtgeld Inhalte kauft.

Tamriel Crown Exchange kümmert sich darum, dass der Transfer sicher verläuft und ihr nicht betrogen werdet. Eine 100%-Garantie dafür, dass alles ohne Betrug läuft, gibt es jedoch nicht. Seid also etwas vorsichtig.

Das kosten Kronen normalerweise: 1.500 Kronen bekommt ihr für 13 Euro, 3.000 Kronen für 21 Euro. Durch Mengenrabatte werden sie „günstiger“, je mehr ihr ausgebt. Ihr könnt beispielsweise 21.000 Kronen für 125 Euro kaufen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, bei Kronen und DLCs zu sparen.

Das kosten die DLCs:

Imperial City: Kostenlos

Morrowind: Kostenlos

Orsinium: 3.000 Kronen (21 Euro)

Thievs Guild: 2.000 Kronen (14 Euro)

Dark Brotherhood: 2.000 Kronen (14 Euro)

Clockwork City: 2.000 Kronen (14 Euro)

Horns of the Reach: 1.500 Kronen (13 Euro)

Shadows of the Hist: 1.500 Kronen (13 Euro)

Dragon Bones: 1.500 Kronen (13 Euro)

Wolfhunter: 1.500 Kronen (13 Euro)

Murkmire: 2.000 Kronen (14 Euro)

Wrathstone: 1.500 Kronen (13 Euro)

Scalebreaker: 1.500 Kronen (13 Euro)

Dragonhold: 2.000 Kronen (14 Euro)

Harrowstorm: 1.500 Kronen (13 Euro)

Um beispielsweise den DLC Dragonhold zu kaufen, müsst ihr bei einem Kurs von 1:1800 also 3,6 Millionen Gold eintauschen.

Erweiterungen könnt ihr allerdings nicht für Kronen kaufen, sondern nur direkt durch echtes Geld. Im Kronen-Shop gibt es lediglich die 3 DLCs, die pro Jahr erscheinen.

Community fragt nach Tipps, wie man schnell Gold erhält

In den Kommentaren fragen Nutzer jetzt natürlich, wie der Spieler an so viel Gold gekommen ist. Angeblich ja ohne riesigen Grind.

„Ich tue jedem hier einen Gefallen und stelle die wichtigste Frage: Durch welche Quelle hast du am meisten Gold erhalten?“, fragt Turbulent_Dare3263.

WagyuBeefCubes antwortet, er habe das hauptsächlich durch Trading geschafft. Er kaufe Gegenstände, die auf dem Markt günstig angeboten werden und verkaufe sie für mehr. Er sei nicht der beste Händler in seiner Gilde, erwirtschafte aber 16 bis 19 Millionen Gold pro Woche durch diese Verkäufe.

Viele seiner Tricks habe er von der YouTuberin Arttea, die er innerhalb seiner Antworten mehrfach erwähnt.

Wie lange hat er dafür gebraucht? Nach eigenen Angaben benötigte der Spieler etwa 6 Monate, um sich alle DLCs mit Gold kaufen zu können. Die genauen Spielstunden gibt er leider nicht preis.

Was haltet ihr von der Aktion des Spielers? Habt ihr schon mal Gold für Kronen eingetauscht, um Gegenstände aus dem Kronen-Shop zu erwerben? Oder findet ihr das Handeln zu anstrengend und gebt lieber Geld aus, um Zeit und Nerven zu sparen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

