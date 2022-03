ESO: Das große PvP-Event endet heute – Holt euch jetzt noch bis 16 Uhr die Belohnungen

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es immer wieder Events. Das PvP-Event Weißplankes Gemetzel geht heute noch bis 16 Uhr. Bis dahin könnt ihr eure letzten Belohnungen und die heutigen Ereignisscheine abholen.

Wann ist Weißplankes Gemetzel? Das Event hat am Donnerstag, den 17. Februar 2022, um 16 Uhr MEZ begonnen und geht bis Dienstag, den 1. März 2022, um 16 Uhr MEZ

Was ist Weißplankes Gemetzel? Das ist ein jährliches Event, welches sich um die PvP-Aktivitäten in ESO dreht. Ihr bekommt während des Events einen 100 % Bonus im Allianzkrieg, der Kaiserstadt und in Schlachfeldern.

So konntet ihr an Weißplankes Gemetzel teilnehmen

Im Kronenshop könnt ihr die kostenlose Quest „Einzelheiten zu Weißplankes Gemetzel“ erwerben. Die Quest leitet euch dann zu dem Ziel den Event-Bonus zu bekommen:

Reist zum Haupttor eurer Fraktion im Allianzkrieg (Cyrodiil). Ihr gelant in das Gebiet nicht über einen normalen Wegschrein, sondern über den Allianzkrieg in eurem Menü unter L (Standard-Steuerung am PC). Oben rechts im Menü könnt ihr den Reiter „Kampagnen“ auswählen. Nun seht ihr Links oben eine Liste der verfügbaren Kampagnen. Über E könnt ihr einer Kampagne beitreten. Vergesst aber nicht, vorher die Kampagne, die ihr betreten wollt als eure Heimatkampagne zu setzen. Das macht ihr mit der Taste R Warum solltet ihr eine Heimatkampagne setzen? In eurer Heimatkampagne erhaltet ihr in Cyrodiil einen Fortschritt für eure Belohnungsstufe. Diese hat Auswirkungen, ob und was ihr an Belohnungen bekommt, sobald die Kampagne endet.

Sucht die Questgeberin „Prädikantin Maera“ und sprecht mit ihr, um mit der Quest fortzufahren.

Diese besonderen Belohnungen gibt es bei Weißplankes Gemetzel

Freut euch auf diese Belohnungen des PvP-Events:

neue Stilseiten der Schwarzdrachen-Klangewandung

neue Körper- und Gesichtsbemalung des Schwarzen Drachen

Monturstilseiten der Wachsamen der Nullten Legion

Lorbeerkranz des Gemetzelsiegers (große Verzierung)

Pelinals Segen (Buff für 2 Stunden: doppelte Allianzpunkte und Erfahrungspunkte im PvP)

doppelte Ressourcenvorkommen in Cyrodiil und der Kaiserstadt

extrem viele Items ebi der „Goldenen“- Händlerin in Cyrodiil

Pelinals Gabe (Behälter): Pakete mit Tel’Var-Steinen Reparaturmaterial für Cyrodiil Seelensteine Alchemistische Zutaten Stilmaterial für den Stil der Allianz eures Charakters Stilmaterial für den Stil der Akaviri Kaltfeuer-Belagerungswaffen Bücher über Pelinal als Einrichtungsgegenstände Ein Feldlager für eure Allianz Kapitel des Stils eurer Allianz (mit etwas Glück auch das komplette Buch!) Ein prismatischer Runenstein Kapitel des Stils der Akaviri (mit etwas Glück auch das komplette Buch!) Eine Transmutationsgeode Behälter mit zwei Runenkisten für die Gesichts- und Körperbemalung des Schwarzen Drachen



Besondere Belohnungen des von Weißplankes Gemetzel im Überblick

Belohnungen Quelle Ereignisscheine (3x) 2 Ereignisscheine für 1. tägliche Quest in Cyrodiil oder für Schlachtfelder



1 Ereignisschein für die 1. tägliche Quest in der Kaiserstadt Allianzpunkte- und Erfahrungsbonus für getötete Spieler (100 %) Schriftrolle von Pelinals Wildheit (Item) Beutel mit Veteranenruhm Pelinals Gabe (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)



Monturstilseiten:

der Klangewandung des Schwarzen Drachen (Rüstung) NEU

Körperbemalung des Schwarzen Drachen NEU

Gesichtsbemalung des Schwarzen Drachen NEU Pelinals Gabe (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für die Seelenfeuer-

Drachenillusion (Andenken) NEU:

Geheiligtes Stundenglas-Becken

Illuminierte Drachenschriftrolle

Kvatch-Weihrauch Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Schuppen von Akatosh (Erscheinung) NEU:

Güldene Salböle

Schimmernder Ritualsand Ereignisschein-Händlerin (Impresaria)

Außerdem erhaltet ihr aus Pelinals Gabe noch folgende Belohnungen:

Pakete mit Tel’Var-Steinen

Reparaturmaterial für Cyrodiil

Seelensteine

Alchemistische Zutaten

Stilmaterial für den Stil der Allianz eures Charakters

Stilmaterial für den Stil der Akaviri

Kaltfeuer-Belagerungswaffen

Bücher über Pelinal als Einrichtungsgegenstände

Ein Feldlager für eure Allianz

Kapitel des Stils eurer Allianz (mit etwas Glück auch das komplette Buch!)

Ein prismatischer Runenstein

Kapitel des Stils der Akaviri (mit etwas Glück auch das komplette Buch!)

Eine Transmutationsgeode

Behälter mit zwei Runenkisten für die Gesichts- und Körperbemalung des Schwarzen Drachen

So holt ihr ganz easy die allerletzten Ereignisscheine

Denkt daran eure Ereignisscheine auch bis 16 Uhr bei der Empresaria einzulösen.

Das ist die schnellste tägliche Quest in der Kaiserstadt

Für diese Quest müsst ihr den Arena-Bezirk betreten. Sobald ihr die Kaiserstadt über die Warteschlange betreten habt, müsst ihr geradeaus den nächsten Raum betreten. Am Ende des Raumes direkt links von euch, müsst ihr die Leiter anwählen, um zum Arena-Bezirk zu gelangen.

Auf der Plattform, auf die ihr dann klettert befindet sich ein NPC, der euch die tägliche Quest gibt. Ihr erkennt ihn an einem blauen Questmarker über seinem Kopf. Um die Quest abzuschließen, müsst ihr 12 Kaiserliche befreien, die in diesem Bezirk von den feindlichen NPCs gefangen gehalten werden.

Das coole an der Quest ist, dass euer Fortschritt auch zählt, wenn Kaiserliche in eurer Nähe von anderen Spielern eurer Allianz befreit werden. Ihr seid also schnell mit der Aufgabe fertig und könnt sie abgeben.

Diese Quests könnt ihr schnell in Cyrodiil machen

In Chorrol oder bei der Weynon-Priorei (Dolchsturz-Bündnis), Vlastarus oder Erntefurt (Aldmeri-Dominion) oder Cheydinhal (Ebenherz-Pakt) bekommt ihr tägliche Quest, die ihr schnell abschließen könnt auch ohne PvP-Content dafür zu machen.

Für die 2 Ereignisscheine, die ihr bekommen könnt, müsst ihr jeweils 2 Quests abschließen.

Es gibt eine ganze Reihe an Siedlungen in Cyrodiil, in denen ihr tägliche Quests erhaltet.

Was tun, wenn euch am Ende noch Monturstile fehlen?

Tauscht Items in eurer Community oder Gilde

Natürlich bekommt ihr auch mal die eine oder andere Belohnung doppelt. Aber das ist kein Problem. Denn ihr könnt einfach mit anderen Spielern tauschen. Bestimmt geht es einigen genauso.

Sucht in den Gildenläden

Solltet ihr wirklich gar keine Zeit zum Spielen haben bis das Event endet, dann besucht die Gildenläden. Aktuell findet ihr viele der Belohnungen zu niedrigen Preisen.

Besondere Angebote im Kronenshop bis 16 Uhr

Einige Kronenshop-Artikel sind noch für kurze Zeit oder für einen reduzierten Preis erhältlich:

Holzkrähen-Waffen (Monturstil) für 2.500 Kronen

Schwarzdrachen-Heuler (Reittier) für 2.500 Kronen

Ereignisschein (Währung unter Ereignisse) für 250 Kronen

Wie hat euch das PvP-Event gefallen? Habt ihr einen schönen Monturstil oder etwas anderes tolles ergatten können? Oder spielt ihr gar kein PvP in ESO?

Um bei ESO auch im nächsten Jahr immer aktuell zu sein, besucht den ESO Event-Ticker – So holt ihr bis Ende 2022 eure Belohnungen. Keine Sorge, die Jahreszahl ändert sich, sobald es soweit ist.

Dieser Beitrag wird immer aktualisiert und hält euch immer auf dem Laufenden.